«Гарантия от потери доходов»: в России изменились правила выплат пособий по безработице

В России вступили в силу новые правила выплат максимальных пособий по безработице. Изменения будут касаться сотрудников, уволенных из-за сокращения штата или закрытия организации, а также женщин в декретном отпуске и граждан на военной службе. Как полагают аналитики, подобные инициативы должны позитивно сказаться на росте занятости и одновременно ускорить стабилизацию рынка труда.

В четверг, 8 апреля, в России вступили в силу новые правила назначения максимальных пособий по безработице. Об этом RT рассказали в пресс-службе Министерства труда. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства 31 марта.

Согласно документу, изменения коснутся отдельных категорий граждан.

В первую очередь речь идёт об уволенных из-за ликвидации организаций или сокращения штата. Таким работникам перенесут срок выплаты пособий в максимальном размере. Деньги будут выплачивать с четвёртого по шестой месяцы потери работы, а затем — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

Подобная схема начислений обусловлена тем, что в первые три месяца таким безработным выплачивают среднюю зарплату по прошлому месту работы, после чего, по действовавшему порядку, они уже не могли получить пособие по безработице в максимальном размере.

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Беременным женщинам также перенесут выплату на более поздний срок в случае, если период трёх месяцев получения максимального пособия по безработице будет совпадать с периодом выплаты пособия по временной нетрудоспособности из-за беременности.

Помимо этого, изменения коснутся мужчин, которые во время получения максимального пособия по безработице были призваны на военные сборы. Согласно действующему законодательству, в период службы такие граждане находятся на обеспечении государства, поэтому не могут претендовать на другие меры поддержки властей.

«После возвращения со сборов они продолжат получать пособие по безработице в максимальном размере», — говорится в документе.

Новые правила назначения выплат позволят защитить россиян от бюрократических сложностей во время поиска работы и поддержать в трудный период восстановления экономики от последствий пандемии COVID-19. Подобное мнение в беседе с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Таким образом, ликвидируются пробелы в подзаконных актах, когда человек, фактически безработный, не мог получать пособие. Для граждан это означает, что они получат большую поддержку от государства в период до трудоустройства. Иными словами, постановлением правительства создаётся дополнительная гарантия по материальной защите от потери доходов для безработных», — подчеркнул эксперт.

Сейчас максимальный размер выплат по потере работы составляет 12 130 рублей. Так, в первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более вышеупомянутой суммы, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

До марта прошлого года показатель находился на отметке 8 тыс. рублей. На фоне пандемии COIVD-19 увеличить сумму выплат предложил президент России Владимир Путин. В ходе своего обращения к гражданам в марте 2020 года российский лидер поручил поднять размер помощи безработным до уровня МРОТ (12 130 тыс. рублей). В январе 2021 года премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышенного пособия по потере работы.

Сохранение выплат на уровне прошлого года оказывает позитивное влияние на доходы даже тех граждан, которые по совокупности причин оказались без стабильного источника заработка. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Одна из главных задач, стоящих перед государством, заключается в том, чтобы поддержать россиян с низкими и нерегулярными доходами. Имея финансовый ресурс, можно быстро оформиться на другую работу и одновременно избежать значимых потерь. Теперь безработные будут легче переносить ситуацию с сокращением или увольнением, а дополнительные меры господдержки помогут им быстрее найти новое место», — отметил аналитик.

Трудовой импульс

Напомним, что в 2020 году правительство запустило ряд инициатив по поддержке занятости населения. Одной из наиболее популярных мер стали льготные кредиты бизнесу под 2% годовых на выплату зарплат сотрудникам. По данным Минэкономразвития, всего в рамках программы субсидированного кредитования было заключено около 226 тыс. кредитных соглашений на сумму свыше 440 млрд рублей. В общей сложности мера поддержала 5,4 млн рабочих мест.

При этом 1 марта 2021 года правительство утвердило новую программу зарплатных кредитов бизнесу по льготной ставке 3% годовых. Как ожидают в кабмине, инициатива должна поддержать порядка 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работают 1,5 млн человек.

РИА Новости

© Артем Житенев

«Также важно заниматься созданием рабочих мест в отраслях с высокой добавленной стоимостью. То есть стимулировать сферы, связанные с промышленностью, с переработкой и сопутствующих отраслей», — рассказал RT проректор по стратегии и работе с органами власти Финансового Университета Александр Сафонов.

По мнению экспертов, принятые правительством меры должны ускорить восстановление российского рынка труда. В 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса безработица в стране заметно выросла и достигала максимальных значений в августе — 6,4%. В настоящий момент показатель заметно снизился. Так, согласно оценке Росстата, по итогам февраля 2021 года безработица в России опустилась до 5,7%.

«Не исключено, что уровень безработицы вернётся к докризисным показателям уже в начале 2022 года. Это станет возможным при общем снижении заболеваемости коронавирусом на фоне массовой вакцинации населения, а также адресной поддержки граждан и бизнеса», — подчеркнул Остапкович.