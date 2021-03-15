Возвращение к росту: исследователи заявили о формальном завершении рецессии в России

Согласно докладу экспертов НИУ ВШЭ, вызванная последствиями COVID-19 рецессия в России формально завершилась. По данным специалистов, уже во второй половине 2020 года в стране был зафиксирован восстановительный рост инвестиций и объёма ВВП. При этом динамика капиталовложений в экономику оказалась лучше, чем во время кризисов 2009 и 2015 годов. Эксперты указывают на позитивный эффект от мер господдержки населения и бизнеса, а также своевременного ослабления карантинных ограничений. При этом пандемия дала импульс для развития целого ряда секторов российской экономики, признают аналитики.

Рецессия в экономике России формально завершилась. К такому выводу пришли экономисты института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Согласно подсчётам специалистов, в результате последствий пандемии коронавируса с января по март 2020 года ВВП страны сократился примерно на 2% в квартальном выражении, а с апреля по июнь темы падения ускорились и превысили 5%. Впрочем, уже с июля по сентябрь экономика выросла на 4,2%, а с октября по декабрь — на 1,7%. Одновременно во второй половине 2020-го в России наметилось восстановление инвестиций.

«Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021-го», — отмечают эксперты в своём исследовании.

Более того, по оценке исследователей, произошедшее за время пандемии снижение инвестиций в России оказалось относительно неглубоким. Так, по итогам всего 2020 года объём капитальных вложений в экономику уменьшился лишь на 1,4%. При этом во время кризисов 2009 и 2015 годов показатель падал на 20,9% и 13,1% соответственно.

«Если исходить из гипотезы о том, что кризис уже завершился, можно констатировать, что нынешнее падение инвестиционной активности было гораздо более мягким, чем в ходе двух предшествующих рецессий», — говорится в докладе.

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Как рассказал RT один из авторов исследования, заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов, традиционно динамика капиталовложений является опережающим индикатором состояния экономики в условиях кризиса. Более того, в период рецессии, как правило, инвестиции падают гораздо сильнее других показателей, однако в России этого не произошло, подчеркнул эксперт.

«В 2020 году у нас сложилась парадоксальная ситуация: инвестиции упали совсем мало. Дело в том, что кризис был очень короткий и неожиданный, поэтому крупный бизнес, который преобладает в российской экономике, даже не успел снизить капиталовложения», — объяснил Миронов.

По его словам, преимущественно инвестиции сокращал малый бизнес, доля которого в российском ВВП составляет порядка 20%. Во многих других странах этот показатель достигает 60%, поэтому за рубежом обвал капиталовложений оказался более существенным, чем в России, добавил специалист.

Факторы поддержки

Восстановление экономической активности в России во второй половине 2020 года отчасти было связано с ослаблением карантинных ограничений. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Как и во многих странах, в России от введения локдауна сильнее всего пострадали сферы культурно-зрелищных мероприятий, спорта и отдыха, туризм, гостиничный бизнес и общепит, транспорт, а также непродовольственная торговля. В свою очередь, по мере снятия ограничений в указанных отраслях наметилось оживление», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, позитивное влияние на российскую экономику также оказало общее возобновление деловой активности в мире к концу 2020 года. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Глобальная экономика начала постепенно восстанавливаться, в результате чего стало увеличиваться потребление энергоресурсов в мире. На этом фоне выросли цены на нефть и газ, что сыграло на руку нашим экспортёрам», — пояснил Абрамов.

Впрочем, главным фактором поддержки российской экономики стали антикризисные меры властей, считают эксперты. Речь идёт о прямых выплатах семьям с детьми и субсидиях наиболее пострадавшим отраслям, а также грантах и льготных кредитах предприятиям на выплату зарплат сотрудникам. Помимо этого, правительство согласовало налоговые отсрочки и послабления для компаний и предпринимателей. Одновременно государство запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых и программу кешбэка за поездки по России для поддержки туризма.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, всего на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году руководство страны направило порядка 4,6 трлн рублей, то есть около 4,5% ВВП. По словам российского лидера, объём прямой помощи населению составил 838 млрд рублей. В свою очередь, субъекты малого и среднего предпринимательства по разным каналам получили около 1 трлн рублей господдержки.

Вместе с тем, как следует из доклада НИУ ВШЭ, пандемия дала возможности для развития секторов, производящих востребованные в условиях самоизоляции и повышенной вероятности инфицирования товары и услуги. Кроме того, на фоне дефицита продовольствия в ряде стран и произошедшего в 2020 году ослабления рубля значительно выросли возможности российских сельхозпроизводителей на международном рынке.