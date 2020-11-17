«Прямое следствие пандемии»: курс биткоина достиг максимального уровня с декабря 2017 года
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Во вторник, 17 ноября, мировой рынок криптовалют показывает уверенный рост. В ходе торгов курс биткоина поднимался на 6,5% — до $17,78 тыс. за монету. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в декабре 2017 года.
Похожую динамику продемонстрировали и другие цифровые активы. Так, например, эфириум дорожал на 4,5% (до $482), лайткоин — на 4,2% (до $75), а рипл — на 5,5% (до $0,3). При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась почти на $27 млрд и вплотную приблизилась к $500 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.
Примечательно, что с начала 2020 года биткоин вырос в цене более чем на 140%. Во многом такая динамика связана с последствиями пандемии коронавируса, считает директор по маркетингу криптовалютной P2P-площадки Chatex Александр Хвойницкий.
Как объяснил эксперт, обычно во время роста неопределённости в глобальной экономике инвесторы начинают активнее вкладывать средства в так называемые защитные активы. Традиционно наиболее надёжным средством для сбережения денег принято считать золото. Впрочем, за последнее время одновременно с драгоценным металлом участники рынка предпочитают покупать и криптовалюты.
«Стремительный рост курса биткоина в 2020 году — это прямое следствие пандемии и стремления инвесторов сохранить свои накопления. В криптовалюту вкладывают деньги не только частные инвесторы по всему миру, но и крупные инвестфонды, известные компании и банки. Миллиардные вложения в монету сыграли свою роль — для многих биткоин стал вторым после золота защитным активом», — объяснил Хвойницкий в беседе с RT.
Помимо этого, в пользу криптовалютного рынка сыграли действия ФРС США, уверен аналитик. Для поддержки экономики в условиях коронавируса в марте Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке.
Менее чем за девять месяцев объём казначейских бумаг на балансе Федрезерва вырос с $4,2 трлн до $7,17 трлн. Такая политика ФРС по выпуску новых долларов и выкупу гособлигаций должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП США. В то же время действия регулятора ослабляют американскую валюту на международном рынке.
«Вливание денег в экономику США обесценивает доллар, а инвесторы выводят деньги из казначейских бумаг и опять же вкладывают средства в золото и криптовалюту. Впрочем, к концу года многие инвестфонды планируют продать накопленные за год биткоины по максимальному курсу, что, разумеется, приведёт к обвалу цены. В этом смысле возможно повторение событий 2017 года», — добавил Александр Хвойницкий.
Напомним, криптовалюты вызвали глобальный ажиотаж именно во второй половине 2017 года. Тогда с июля по декабрь курс биткоина вырос почти в десять раз и в моменте поднимался выше $20 тыс. Более того, цифровая монета даже успела ненадолго войти в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, уже на тот момент многие экономисты всерьёз стали говорить об угрозе очередного финансового пузыря.
В конечном итоге опасения экспертов реализовались, и в 2018 году стоимость биткоина обвалилась почти на 80% — с $20 тыс. за монету до уровня $3—4 тыс. Обрушение рынка электронных монет во многом произошло в результате усиления глобального регулирования отрасли, постоянных хакерских атак на криптобиржи, а также вывода средств крупными инвесторами в реальные деньги.
«Повторение такого сценария вполне вероятно. Напомню, что биткоин как актив ничем не обеспечен, а потому представляет собой финансовый пузырь. Биткоином невозможно управлять, его нельзя регламентировать и зачастую даже отследить. Помимо этого, в ряде стран закон запрещает майнинг биткоина, вплоть до уголовной ответственности», — отметил в интервью RT старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.
По мнению специалистов, одним из возможных поводов для обвала курса биткоина может стать массовая вакцинация людей от коронавируса в 2021 году. Как объяснил RT основатель компании Amir Capital Group Марат Мынбаев, в случае ослабления пандемии инвесторы вновь начнут массово выводить деньги из криптовалют, в результате чего капитализация рынка может заметно снизиться.
«До конца 2020 года курс биткоина может ещё вырасти до $20—25 тыс., но затем его динамика будет зависеть от общей экономической ситуации в мире. Если кризис будет усугубляться, цена продолжит расти, но при появлении признаков восстановления глобальной экономики мы увидим падение курса», — подчеркнул Мынбаев.