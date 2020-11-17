«Прямое следствие пандемии»: курс биткоина достиг максимального уровня с декабря 2017 года

Во вторник, 17 ноября, курс биткоина впервые с декабря 2017 года поднимался до отметки $17,8 тыс. С начала 2020-го электронная монета подорожала почти в два с половиной раза. Эксперты связывают это с желанием инвесторов вкладывать средства в криптовалюту для более надёжного сбережения денег в условиях пандемии. Кроме того, в пользу рынка цифровых активов играет ослабление доллара на международном рынке. Впрочем, стремительный рост курса биткоина может свидетельствовать об угрозе нового финансового пузыря, считают аналитики. На этом фоне специалисты не исключают вероятность очередного обвала цен на криптовалюты.

Во вторник, 17 ноября, мировой рынок криптовалют показывает уверенный рост. В ходе торгов курс биткоина поднимался на 6,5% — до $17,78 тыс. за монету. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё в декабре 2017 года.

Похожую динамику продемонстрировали и другие цифровые активы. Так, например, эфириум дорожал на 4,5% (до $482), лайткоин — на 4,2% (до $75), а рипл — на 5,5% (до $0,3). При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась почти на $27 млрд и вплотную приблизилась к $500 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Примечательно, что с начала 2020 года биткоин вырос в цене более чем на 140%. Во многом такая динамика связана с последствиями пандемии коронавируса, считает директор по маркетингу криптовалютной P2P-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

Как объяснил эксперт, обычно во время роста неопределённости в глобальной экономике инвесторы начинают активнее вкладывать средства в так называемые защитные активы. Традиционно наиболее надёжным средством для сбережения денег принято считать золото. Впрочем, за последнее время одновременно с драгоценным металлом участники рынка предпочитают покупать и криптовалюты.

«Стремительный рост курса биткоина в 2020 году — это прямое следствие пандемии и стремления инвесторов сохранить свои накопления. В криптовалюту вкладывают деньги не только частные инвесторы по всему миру, но и крупные инвестфонды, известные компании и банки. Миллиардные вложения в монету сыграли свою роль — для многих биткоин стал вторым после золота защитным активом», — объяснил Хвойницкий в беседе с RT.

Помимо этого, в пользу криптовалютного рынка сыграли действия ФРС США, уверен аналитик. Для поддержки экономики в условиях коронавируса в марте Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке.

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Менее чем за девять месяцев объём казначейских бумаг на балансе Федрезерва вырос с $4,2 трлн до $7,17 трлн. Такая политика ФРС по выпуску новых долларов и выкупу гособлигаций должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП США. В то же время действия регулятора ослабляют американскую валюту на международном рынке.

«Вливание денег в экономику США обесценивает доллар, а инвесторы выводят деньги из казначейских бумаг и опять же вкладывают средства в золото и криптовалюту. Впрочем, к концу года многие инвестфонды планируют продать накопленные за год биткоины по максимальному курсу, что, разумеется, приведёт к обвалу цены. В этом смысле возможно повторение событий 2017 года», — добавил Александр Хвойницкий.

Напомним, криптовалюты вызвали глобальный ажиотаж именно во второй половине 2017 года. Тогда с июля по декабрь курс биткоина вырос почти в десять раз и в моменте поднимался выше $20 тыс. Более того, цифровая монета даже успела ненадолго войти в пятёрку крупнейших валют мира. Впрочем, уже на тот момент многие экономисты всерьёз стали говорить об угрозе очередного финансового пузыря.

В конечном итоге опасения экспертов реализовались, и в 2018 году стоимость биткоина обвалилась почти на 80% — с $20 тыс. за монету до уровня $3—4 тыс. Обрушение рынка электронных монет во многом произошло в результате усиления глобального регулирования отрасли, постоянных хакерских атак на криптобиржи, а также вывода средств крупными инвесторами в реальные деньги.

«Повторение такого сценария вполне вероятно. Напомню, что биткоин как актив ничем не обеспечен, а потому представляет собой финансовый пузырь. Биткоином невозможно управлять, его нельзя регламентировать и зачастую даже отследить. Помимо этого, в ряде стран закон запрещает майнинг биткоина, вплоть до уголовной ответственности», — отметил в интервью RT старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

По мнению специалистов, одним из возможных поводов для обвала курса биткоина может стать массовая вакцинация людей от коронавируса в 2021 году. Как объяснил RT основатель компании Amir Capital Group Марат Мынбаев, в случае ослабления пандемии инвесторы вновь начнут массово выводить деньги из криптовалют, в результате чего капитализация рынка может заметно снизиться.

«До конца 2020 года курс биткоина может ещё вырасти до $20—25 тыс., но затем его динамика будет зависеть от общей экономической ситуации в мире. Если кризис будет усугубляться, цена продолжит расти, но при появлении признаков восстановления глобальной экономики мы увидим падение курса», — подчеркнул Мынбаев.