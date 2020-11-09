Большие ожидания: курс доллара впервые с 22 сентября опустился ниже 76 рублей
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В понедельник, 9 ноября, российская валюта уверенно укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара снижался на 2,1% и впервые с 22 сентября достигал 75,75 рубля. Курс евро при этом опускался на 2,4%, до 89,8 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 25 сентября.
Официальный курс валют Центробанка на 10 ноября установлен на уровне 76,95 рубля за доллар и 91,5 рубля за евро.
Позитивную динамику показывает и российский рынок ценных бумаг. Во второй половине дня индекс Мосбиржи рос на 3% — до 2983 пунктов, а индекс РТС — на 5%, до 1237 пунктов. Значения стали максимальными с середины сентября.
Удорожание нацвалюты и российских акций произошло на фоне рекордного скачка нефтяных цен. Так, 9 ноября стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 10% и в моменте поднималась до $43,47 за баррель.
Инвесторы положительно восприняли новость об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и биоинженеринговой компании BioNTech. Как следует из опубликованного в понедельник пресс-релиза, разработанный препарат оказался более чем на 90% эффективен в предотвращении COVID-19. Регистрация вакцины в США ожидается уже в ноябре.
«Новость о появлении новой вакцины благоприятна для нефтяного рынка, поскольку снижает вероятность усиления карантинов в разных странах и повторного обвала мирового спроса на энергосырьё. С учётом возможности вакцинации людей восстановление глобального потребления нефти до нормального уровня может занять не 2—3 года, как предполагалось ранее, а более короткий срок», — объяснил в разговоре с RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.
Как отмечают эксперты, поддержку российскому финансовому рынку также оказал общий оптимизм на мировых фондовых площадках. В понедельник торги в Азии закрылись ростом биржевых котировок на 1—2%, европейские индексы в середине дня прибавляли 5—8%, а ключевые индикаторы американского рынка акций в ходе открытия сессии росли на 1—4%.
Помимо сообщения о создании новой вакцины от коронавируса, участники рынка позитивно отреагировали на предварительные итоги президентских выборов в США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
«Хотя официального объявления ещё не было, инвесторы поверили в победу Байдена и начали планировать свои стратегии на будущее. Как полагают игроки, новый президент США будет проводить более мягкую политику в торговых спорах с Китаем, а также более предсказуемую политику в отношении остальных развивающихся стран. Насколько такая оценка действительно справедлива, покажет время, однако произошедший рыночный разворот пока что оказывает поддержку рублю», — подчеркнул Масленников.
По мнению специалистов, в пользу рубля по-прежнему играют и действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,42 трлн рублей.
Между тем опрошенные RT аналитики по-разному оценивают возможные изменения динамики рубля до конца года. Как рассказал RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв, в случае продолжения роста нефтяных цен до уровня $45 за баррель, курс доллара в ближайшее время может опускаться до 75 рублей и ниже. Вместе с тем, как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов, наблюдаемый оптимизм инвесторов может оказаться краткосрочным.
«Создание вакцин, возможно, решит проблему коронавируса, и страны воздержатся от введения новых карантинных ограничений. В то же время восстановление глобальной экономики будет длительным и потребует перестройки всей мировой системы. Поэтому рыночный рост может продлиться недолго, так как лекарств для выхода из текущего кризиса экономическая наука пока не придумала», — отметил Тузов.
На этом фоне эксперт не исключает вероятность очередного ослабления нацвалюты в ближайшее время. По его словам, до конца года курс доллара может вновь подниматься к уровню 80—85 рублей, а курс евро — к отметке 95 рублей. Между тем, согласно прогнозу Виталия Громадина, к началу 2021 года значения могут вернуться к диапазонам 73—76 рублей за доллар и 87—90 рублей за евро.