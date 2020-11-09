Большие ожидания: курс доллара впервые с 22 сентября опустился ниже 76 рублей

В понедельник, 9 ноября, курс доллара на Московской бирже впервые с 22 сентября опускался ниже 76 рублей, а курс евро — ниже 90 рублей. Российская валюта заметно укрепилась на фоне рекордного скачка нефтяных цен. Стоимость сырья эталонной марки Brent выросла сразу на 10% после новости об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса компании Pfizer. Кроме того, поддержку рублю оказало заметное улучшение настроений на мировом фондовом рынке после подведения предварительных итогов выборов президента США. Впрочем, аналитики не исключают, что наблюдаемый рыночный оптимизм продлится недолго. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В понедельник, 9 ноября, российская валюта уверенно укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара снижался на 2,1% и впервые с 22 сентября достигал 75,75 рубля. Курс евро при этом опускался на 2,4%, до 89,8 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 25 сентября.

Официальный курс валют Центробанка на 10 ноября установлен на уровне 76,95 рубля за доллар и 91,5 рубля за евро.

Позитивную динамику показывает и российский рынок ценных бумаг. Во второй половине дня индекс Мосбиржи рос на 3% — до 2983 пунктов, а индекс РТС — на 5%, до 1237 пунктов. Значения стали максимальными с середины сентября.

Удорожание нацвалюты и российских акций произошло на фоне рекордного скачка нефтяных цен. Так, 9 ноября стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 10% и в моменте поднималась до $43,47 за баррель.

Инвесторы положительно восприняли новость об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и биоинженеринговой компании BioNTech. Как следует из опубликованного в понедельник пресс-релиза, разработанный препарат оказался более чем на 90% эффективен в предотвращении COVID-19. Регистрация вакцины в США ожидается уже в ноябре.

«Новость о появлении новой вакцины благоприятна для нефтяного рынка, поскольку снижает вероятность усиления карантинов в разных странах и повторного обвала мирового спроса на энергосырьё. С учётом возможности вакцинации людей восстановление глобального потребления нефти до нормального уровня может занять не 2—3 года, как предполагалось ранее, а более короткий срок», — объяснил в разговоре с RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

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Как отмечают эксперты, поддержку российскому финансовому рынку также оказал общий оптимизм на мировых фондовых площадках. В понедельник торги в Азии закрылись ростом биржевых котировок на 1—2%, европейские индексы в середине дня прибавляли 5—8%, а ключевые индикаторы американского рынка акций в ходе открытия сессии росли на 1—4%.

Помимо сообщения о создании новой вакцины от коронавируса, участники рынка позитивно отреагировали на предварительные итоги президентских выборов в США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Хотя официального объявления ещё не было, инвесторы поверили в победу Байдена и начали планировать свои стратегии на будущее. Как полагают игроки, новый президент США будет проводить более мягкую политику в торговых спорах с Китаем, а также более предсказуемую политику в отношении остальных развивающихся стран. Насколько такая оценка действительно справедлива, покажет время, однако произошедший рыночный разворот пока что оказывает поддержку рублю», — подчеркнул Масленников.

По мнению специалистов, в пользу рубля по-прежнему играют и действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,42 трлн рублей.

Между тем опрошенные RT аналитики по-разному оценивают возможные изменения динамики рубля до конца года. Как рассказал RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв, в случае продолжения роста нефтяных цен до уровня $45 за баррель, курс доллара в ближайшее время может опускаться до 75 рублей и ниже. Вместе с тем, как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов, наблюдаемый оптимизм инвесторов может оказаться краткосрочным.

«Создание вакцин, возможно, решит проблему коронавируса, и страны воздержатся от введения новых карантинных ограничений. В то же время восстановление глобальной экономики будет длительным и потребует перестройки всей мировой системы. Поэтому рыночный рост может продлиться недолго, так как лекарств для выхода из текущего кризиса экономическая наука пока не придумала», — отметил Тузов.

На этом фоне эксперт не исключает вероятность очередного ослабления нацвалюты в ближайшее время. По его словам, до конца года курс доллара может вновь подниматься к уровню 80—85 рублей, а курс евро — к отметке 95 рублей. Между тем, согласно прогнозу Виталия Громадина, к началу 2021 года значения могут вернуться к диапазонам 73—76 рублей за доллар и 87—90 рублей за евро.