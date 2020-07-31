Внешнее давление: курс евро впервые за четыре месяца превысил 87 рублей

В пятницу, 31 июля, курс евро на Московской бирже впервые за четыре месяца превысил 87 рублей. Курс доллара поднимался выше 74 рублей. Наблюдаемую динамику аналитики связывают с окончанием налогового периода и дивидендного сезона в России, а также с усилением санкционных рисков. Помимо этого, эксперты отмечают рекордное удорожание европейской валюты по отношению к американской на глобальном рынке, что также сказывается на рубле. Между тем поддержку нацвалюте по-прежнему оказывают действия Центробанка и стабильные цены на нефть. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро в августе — в материале RT.

В пятницу, 31 июля, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В начале торгов курс евро рос на 1,22% и впервые с 30 марта превышал отметку 87,7 рубля. При этом курс доллара поднимался на 1,27%, до уровня более 74 рублей. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в середине мая.

Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.

Резкий рост курса евро к рублю во многом связан с рекордным укреплением европейской валюты на глобальном рынке. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. С начала месяца курс единой европейской валюты к доллару США вырос более чем на 6% и на торгах 31 июля достиг отметки $1,19 за евро. Значение стало самым высоким с мая 2018 года.

«Сейчас на мировом рынке евро выглядит сильнее всех остальных валют, включая доллар. В первую очередь это связано с очень слабой макроэкономической статистикой США. Накануне были опубликованы данные о том, что в II квартале ВВП Соединённых Штатов рухнул почти на 33% — максимальный обвал с начала измерения показателя в 1947 году. При этом в стране сохраняется тяжёлая ситуация с пандемией, что может вынудить американское руководство ввести новые карантинные ограничения», — объяснил Коренев.

По его словам, давление на рубль также оказало окончание налогового периода в России, которое поддерживало нацвалюту в последние несколько недель. Так, в середине июля компании-экспортёры продавали иностранную валюту и покупали рубли для уплаты налогов. В настоящий момент соответствующие операции завершились.

Помимо этого, российская валюта негативно отреагировала на окончание дивидендного сезона в России. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

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«Полученные дивиденды зарубежные участники нашего рынка конвертируют в иностранную валюту. Конечно, у них есть вариант реинвестировать дивиденды обратно в российские акции, однако из-за возросших геополитических рисков игроки пока предпочитают выводить эти деньги», — пояснил эксперт.

По его словам, инвесторов настораживает возможность обострения санкционной риторики США в отношении России. Ранее палата представителей конгресса Соединённых Штатов одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, где содержатся поправки об усилении ограничений против российского газопровода «Северный поток — 2».

«Дело в том, что с приближением ноябрьских выборов президента США увеличиваются санкционные и другие внешнеполитические риски для России. Так, мы сейчас уже наблюдаем возобновление антироссийской риторики и санкционных инициатив на Западе», — пояснил Дмитрий Бабин.

Как ранее отметил замглавы Минфина Тимур Максимов, обсуждение санкций может вызывать «нервозность» на российском финансовом рынке. Тем не менее, по его словам, министерство не ожидает реального ужесточения ограничений против России.

«Слова словами — важно понимать, что в результате всех этих слов произойдёт с точки зрения конкретных решений. Пока ожиданий или оснований ожидать, что будет ужесточение санкционной политики в отношении России, мы не видим», — цитирует ТАСС Максимова.

Факторы поддержки

Как отмечают эксперты, наблюдаемое ослабление российской валюты позитивно сказывается на состоянии бюджета страны. В то же время аналитики не ожидают значительного удешевления рубля в ближайшее время.

«В результате последствий пандемии коронавируса и принятых правительством мер по поддержке экономики в этом году у нас будет дефицитный бюджет. В текущих условиях самый простой вариант балансировки бюджета — это умеренное ослабление курса рубля. Вместе с тем правительству не нужна высокая волатильность на валютном рынке, поэтому Центробанк будет контролировать этот процесс», — объяснил Алексей Коренев.

Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил порядка 1,07 трлн рублей.

Reuters

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Более того, дополнительную поддержку российской валюте оказывает стабилизация нефтяных цен, считают аналитики. На торгах пятницы стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла почти на 1% и достигала почти $43,8 за баррель.

«Соглашение ОПЕК+ сделало своё дело — оно оказалось на удивление своевременным и эффективным. Сейчас нет оснований для существенных изменений нефтяных котировок, если не произойдёт внезапных геополитических обострений, например, на Ближнем Востоке. Также запасы энергосырья в США снизились, что для нефтяных цен — благо», — добавил Коренев.

В целом опрошенные эксперты по-разному оценивают дальнейшую динамику российской валюты. Как рассказал RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, в августе курс доллара может подняться до уровня 75—76 рублей, а курс евро — до 89 рублей. По мнению Дмитрия Бабина, в течение следующего месяца показатели будут колебаться в диапазоне 74—76 и 85—89 рублей соответственно.

В то же время, как полагает Алексей Коренев, к началу осени уровни могут снизиться до 73—75 рублей за доллар и 84—87 рублей за евро.