Рыночный сдвиг: курс евро впервые за два месяца превысил 81 рубль

В понедельник, 6 июля, курс евро на Московской бирже впервые за два месяца превысил 81 рубль. Курс доллара поднимался выше отметки 72 рубля. Инвесторы опасаются начала второй волны пандемии коронавируса, а также негативно реагируют на обострение санкционной риторики в США. В то же время эксперты не ожидают серьёзного ослабления российской валюты в ближайшее время. В пользу рубля по-прежнему играют растущие цены на нефть и действия Банка России по поддержке экономики. Как на этом фоне могут измениться курсы евро и доллара до конца лета — в материале RT.

В понедельник, 6 июля, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 0,8% — до 70,8 рубля, а курс евро — на 0,4%, до 79,95 рубля. Во второй половине дня значения начали расти — курс доллара впервые с 22 мая поднимался до 72,1 рубля, а курс евро достигал 81,5 рубля — максимальной отметки с 4 мая.

Официальный курс валют Центробанка на 7 июля установлен на уровне 71,34 рубля за доллар и 80,56 рубля за евро.

Опрошенные RT эксперты во многом связывают некоторое ослабление нацвалюты с ухудшением настроений на глобальном финансовом рынке. Так, мировые инвесторы опасаются наступления второй волны пандемии коронавируса и массово распродают рисковые активы, включая рубль. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала лета число заболевших COVID-19 в мире увеличилось более чем на 5 млн и в настоящий момент приближается к 11,5 млн.

«За последнее время во многих странах вновь начали расти цифры по числу заражённых. На этом фоне многие власти начинают возвращать карантинные ограничения, что и вызывает опасения у инвесторов», — объяснил в беседе с RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

«В результате очередного закрытия границ деловая активность в мире может вновь пойти на спад. Поэтому инвесторы теряют интерес к валютам развивающихся рынков, в том числе и к рублю», — добавил эксперт.

По его словам, определённое давление на российскую валюту оказало и обострение санкционной риторики. Так, 2 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести ограничения против России, что было негативно воспринято инвесторами.

Между тем, наблюдаемое удешевление рубля остаётся сдержанным на фоне растущих нефтяных цен, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. В понедельник стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 2% — до $43,7 за баррель.

«В среднем с начала лета мировые цены на ключевые сорта нефти демонстрируют позитивную динамику и имеют потенциал для дальнейшего роста. Этому будет способствовать ожидаемое продление или расширение условий сделки по глобальному сокращению нефтедобычи ОПЕК+. По нашим прогнозам, в ближайшее время стоимость барреля Brent может подняться до $45, что определённо приведёт к укреплению рубля», — подчеркнул Емельянов.

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Более того, поддержку рублю по-прежнему оказывают действия Банка России, признают эксперты. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты составил 946,8 млрд рублей.

В ближайшее время положительное влияние на рубль также может оказать рост спроса на российские облигации федерального займа (ОФЗ). Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Российский долговой рынок по-прежнему остаётся привлекательным для инвесторов. Уменьшение ключевой ставки Центробанком со временем делает менее доходными вложения в ОФЗ. Поэтому инвесторы пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене. В результате приток денег в ОФЗ поддерживает нацвалюту», — объяснил Деев.

В целом опрошенные RT эксперты не ожидают значительных колебаний на российском валютном рынке в ближайшее время. По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, в настоящий момент относительную стабильность нацвалюты обеспечивают ключевые макроэкономические показатели страны. В первую очередь речь идёт о высоком объёме золотовалютных резервов, а также низких уровнях инфляции и госдолга, считает аналитик.

«На этом фоне до конца III квартала 2020 года мы не ожидаем резких скачков курса российской валюты. На протяжении этого времени курс доллара будет находиться вблизи отметки 70 рублей, а евро — на уровне 80 рублей», — отметил Разуваев в беседе с RT.

Согласно оценке Валерия Емельянова, до конца лета динамика нацвалюты будет во многом зависеть от ситуации на рынке нефти. По прогнозу эксперта, в случае сохранения цен на сырьё в диапазоне $43—45 за баррель, курс доллара может закрепиться на отметках 71—73 рубля, а курс евро — вблизи 80—82 рублей.