Управление рисками: как могут измениться курсы доллара и евро в июле

После заметного укрепления в начале лета российская валюта несколько ослабла по отношению к доллару и евро к концу июня. По словам аналитиков, в июле динамика рубля во многом будет зависеть от положения дел на рынке нефти и ситуации с пандемией коронавируса. Как полагают эксперты, выполнение условий сделки ОПЕК+ и восстановление спроса на топливо в мире могут оказать положительное влияние на стоимость сырья и поддержать курс нацвалюты. Более того, в пользу рубля могут сыграть действия Центробанка, а также рост интереса инвесторов к российскому долговому рынку.

В июне российская валюта показала неоднозначную динамику на Московской бирже. В первой половине месяца курсы доллара и евро уверенно снижались и в моменте достигали 68 и 76,5 рубля соответственно. Значения стали самыми низкими с начала марта. Впрочем, уже к концу июня показатели начали расти и превысили 71 и 80 рублей.

Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.

По словам опрошенных RT аналитиков, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для динамики рубля станет положение дел на мировом рынке нефти. В июне стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 10% и в настоящий момент находится вблизи $41—42 за баррель.

Положительную динамику котировок эксперты объясняют постепенным восстановлением баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке. Так, в своём последнем отчёте Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году.

Согласно оценке организации, по итогам года потребление энергосырья в мире сократится на 8,1 млн баррелей в сутки. Ранее в МЭА ожидали снижения показателя на 8,6 млн.

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«На фоне отмены карантинных мер в большинстве стран спрос на энергоносители заметно вырос, в то время как выполнение сделки ОПЕК+ приводит к сокращению предложения нефти. По нашим прогнозам, в ближайшее время стоимость барреля Brent может подняться выше $45, что определённо приведёт к укреплению рубля», — рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Как отмечают аналитики, в пользу рубля продолжат играть и действия Центробанка. С 10 марта ЦБ начал упреждающие продажи иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за прошедшее время объём продажи валюты составил 915,9 млрд рублей.

Помимо этого, снижение Банком России ключевой ставки до исторического минимума также остаётся дополнительным фактором поддержки рубля. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«В ходе последнего заседания регулятор снизил ставку сразу на один процентный пункт, до рекордных 4,5% годовых. При этом в ЦБ намекнули на возможность дополнительного снижения показателя в 2020 году. Уменьшение ключевой ставки со временем делает менее доходными вложения в российские облигации федерального займа (ОФЗ). Поэтому инвесторы пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене. В результате приток денег в ОФЗ поддерживает нацвалюту», — объяснил Деев.

Между тем определённое давление на рубль оказывают новости о распространении коронавируса в ряде стран. По данным Университета Джонса Хопкинса, в июне число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире увеличилось более чем на 4 млн и в настоящий момент превышает 10,5 млн.

«Специалисты не исключают возможности возникновения второй волны пандемии. Снятие ограничительных мер оказало существенную поддержу рублю, но новый этап карантина приведёт к снижению потребительской активности и спроса на энергоносители, что может оказать временный негативный эффект на российскую валюту», — считает Наталья Мильчакова.

В то же время специалисты не ожидают резких колебаний курса рубля. Как объяснил RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, инвесторы позитивно оценивают высокий уровень российских золотовалютных резервов, положительные данные платёжного баланса, а также низкий уровень инфляции. По его словам, эти факторы обеспечивают относительную стабильность нацвалюты.

Как полагает Артём Деев, в случае обострения глобальной пандемии COVID-19 в июле курсы доллара и евро могут во моменте подниматься выше 72 и 82 рублей. В то же время, если странам удастся купировать вторую волну коронавируса, рост нефтяных цен и положительная динамика российского долгового рынка позволят курсу доллара опуститься до 67—68 рублей, а курсу евро — до 76—77 рублей.

По прогнозу Натальи Мильчаковой, в последующие месяцы 2020 года валютные курсы продолжат колебаться в относительно широком диапазоне.

«До конца года мы ожидаем сохранения курса доллара в коридоре 65—74 рублей, а курса евро — на уровне 73—82 рублей. Динамика будет зависеть от ситуации с выходом мировой экономики из кризиса и преодоления последствий пандемии коронавируса», — заключила Мильчакова.