Давление рынка: курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

Во вторник, 30 июня, курс доллара на Московской бирже впервые за месяц превысил 71 рубль. Давление на российскую валюту оказало снижение нефтяных цен. Одновременно инвесторы опасаются второй волны коронавирусной инфекции и массово распродают рисковые активы. Между тем, как отмечают эксперты, ослабление рубля сдерживают действия Банка России и политика мировых регуляторов по поддержке глобальной экономики. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

Во вторник, 30 июня, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В середине дня курс доллара рос на 1,9% и впервые с 27 мая достигал отметки 71,3 рубля. При этом курс евро обновил максимум с 14 мая и в моменте поднимался на 1,6% — до 79,9 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.

Негативную динамику показывает и российский фондовый рынок. В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался на 0,4% — до 2755 пунктов, а индекс РТС — на 1,7%, до 1218 пунктов.

Удешевление нацвалюты и российских ценных бумаг происходит на фоне умеренного снижения мировых цен на нефть. Во вторник на бирже ICE в Лондоне сырьё эталонной марки Brent дешевело на 1,7% — до $41 за баррель. Помимо этого, давление на рубль оказывают новости о распространении коронавируса в мире. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала лета число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире увеличилось более чем на 4 млн и в настоящий момент превышает 10,4 млн. На этом фоне Международный валютный фонд в своём последнем докладе ухудшил прогноз снижения глобальной экономики. По подсчётам организации, в 2020 году объём мирового ВВП может сократиться на 5,9%. Ранее специалисты МВФ ожидали снижения показателя на 3%.

«Инвесторы опасаются второй волны коронавируса. Новая вспышка заболеваемости может привести к повторному введению карантинных мер в мире, что может заметно ударить по тем компаниям и отраслям, которые смогли пережить первую волну. В результате инвесторы активнее выводят средства из рисковых валют и ценных бумаг, вкладывая деньги в защитные активы, например в золото. Такое положение дел приводит к ослаблению рубля», — пояснил Коренев.

Также по теме Ускоренный баррель: мировые цены на нефть достигли максимального уровня с начала марта Во вторник, 23 июня, цена нефти Brent впервые с начала марта приблизилась к отметке $44 за баррель. Игроки рынка положительно...

Между тем в пользу российской валюты играют действия центробанков США и Европы. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Константин Карпов.

В конце марта Федеральная резервная система Соединённых Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь повысить темпы роста ВВП. Аналогичную политику начал проводить и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Впрочем, меры Федрезерва и ЕЦБ рискуют привести к некоторому ослаблению доллара и евро в долгосрочной перспективе.

Более того, по словам экспертов, российскую валюту поддерживает и политика Банка России. Напомним, для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за прошедшее время объём продажи валюты составил 915,9 млрд рублей.

«Дальнейшая ситуация на валютном рынке продолжит зависеть от динамики цен на энергоносители и действий Центробанка. В то же время наблюдаемое в последние дни некоторое удешевление рубля выгодно правительству с точки зрения балансировки бюджета. Сейчас из-за последствий пандемии российский бюджет стал дефицитным, а ослабление нацвалюты — один из самых простых вариантов сокращения дефицита», — объяснил Алексей Коренев.

По оценке Константина Карпова, в ближайшее время курс доллара продолжит колебаться вблизи отметки 71,3 рубля. При этом, как полагает аналитик, к середине июля в зависимости от внешних факторов курс может подняться до 73—73,8 рубля. Между тем дополнительный рост нефтяных цен и возможное улучшение ситуации с коронавирусом в мире могут вернуть доллар к отметкам ниже 70 рублей. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Если удастся купировать вторую волну пандемии, нефтяные котировки могут продемонстрировать рост до отметок $43—45 за баррель в июле. Повышение биржевых индексов и позитивная динамика долгового рынка станут укрепляющими факторами для отечественной валюты. В результате курс доллара может вновь сдвинуться к диапазону 67—68 рублей, а курс евро — к уровню 76—77 рублей», — заключил Деев.