В ожидании встречи: цена нефти Brent превысила $42 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

В пятницу, 5 июня, цена нефти эталонного сорта Brent впервые с начала марта достигла $42,5 за баррель. Сырьё дорожает в преддверии заседания ОПЕК+. Уже в субботу страны — экспортёры углеводородов могут договориться о продлении действующих условий сделки по снижению нефтедобычи. Как полагают аналитики, решение позволит сократить переизбыток нефти на рынках и дополнительно поддержать цены. Более того, положительное влияние на котировки оказывает восстановление спроса на топливо в Китае.

В пятницу, 5 июня, мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост в ходе глобальных торгов. Во второй половине дня стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла более чем на 6% — до $42,45 за баррель. Котировки американского сорта WTI прибавляли около 6% и достигали $39,55 за баррель. Значения стали самыми высокими с 6 марта.

Как объясняют опрошенные RT аналитики, энергосырьё дорожает в преддверии заседания ОПЕК+. В субботу, 6 июня, министры энергетики стран — экспортёров нефти могут провести очередную встречу и обсудить условия сделки по сокращению добычи углеводородов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго России.

Напомним, с 1 мая страны — участницы соглашения ОПЕК+ возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Действия государств должны привести к восстановлению баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке и тем самым поддержать рост цен после весеннего обвала.

Согласно достигнутым ранее условиям соглашения, с мая по июнь производство сырья в странах — участницах договора должно снизиться на 9,7 млн баррелей в сутки, с июля и до конца 2020 года — на 7,7 млн, а с января 2021-го по апрель 2022-го — на 5,8 млн. Впрочем, как ожидается, параметры договора могут быть пересмотрены по итогам июньской встречи.

«Сейчас стороны предварительно обсуждают возможность продлить максимальное сокращение добычи — на 9,7 млн баррелей в сутки — ещё на один месяц, то есть до конца июля. Учитывая, рынок нефти уже планомерно приближается к балансу спроса и предложения, такое решение выглядит наиболее вероятным», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Отметим, что в рамках сделки основные объёмы сокращения приходятся на Россию и Саудовскую Аравию. Каждая из двух стран снижает производство энергосырья на 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня 11 млн. По данным Минэнерго, в мае Россия выполнила условия договора почти на 100% и сократила добычу до 8,59 млн баррелей в сутки.

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Как рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв, если в ОПЕК+ договорятся о продлении действующих договорённостей ещё на один месяц, стоимость нефти Brent останется в диапазоне $40—42 за баррель. В то же время пролонгация условий сделки до конца лета позволит котировкам подняться ещё выше.

Между тем в долгосрочной перспективе динамика нефтяных цен будет зависеть и от ситуации с коронавирусом, считают специалисты. В случае дальнейшего ослабления карантинных ограничений по всему миру потребление топлива будет восстанавливаться, а стоимость сырья продолжит расти.

«Для закрепления котировок Brent выше $40 и дальнейшего устойчивого роста необходимо, чтобы поступали явные признаки восстановления глобальной экономики от негативного влияния пандемии. Это будет способствовать повышению мирового спроса на нефть, сильно пострадавшего от кризиса, вызванного коронавирусом», — пояснил Дмитрий Бабин.

Опрошенные RT эксперты уже указывают на восстановление спроса на нефть в Китае. Согласно подсчётам аналитического агентства OilX, в мае азиатская республика увеличила импорт нефти на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с апрелем — до 11,1 млн баррелей в день. Объём приобретённого сырья оказался почти на 13% выше, чем годом ранее.

«Майские данные по импорту нефти в Китай также стали один из факторов наблюдаемого удорожания нефти. Фактически поставки сырья в КНР восстановились и даже превысили прошлогодний уровень. Это свидетельствует о том, что после завершения эпидемии достаточно быстро восстанавливается спрос у ключевых потребителей», — объяснил Алексей Калачёв.

Рост цен на нефть положительно отразился на динамике российской валюты. На торгах пятницы курс доллара на Московской бирже снижался на 1,3% — до 68,2 рубля, а курс евро — на 1,5%, до 77,2 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 6—8 июня установлен на уровне 68,63 рубля за доллар и 77,97 рубля за евро.

Как полагает Дмитрий Бабин, при сохранении текущей динамики нефтяных цен в ближайшее время курс доллара будет оставаться в диапазоне 68—71 рублей, а курс евро — вблизи 75—78 рублей.