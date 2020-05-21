Нефтяная тяга: курс доллара впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля

В четверг, 21 мая, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 71 рубля, а курс евро — ниже 78 рублей. Российская валюта укрепляется четвёртый день подряд и уже смогла восстановиться до уровней начала марта. Положительную динамику аналитики связывают с уверенным восстановлением цен на нефть до $36 за баррель, а также с приближением налогового периода и с действиями Центробанка. При этом специалисты фиксируют рекордный приток иностранных инвестиций в российские ценные бумаги, что также поддерживает рубль. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайшие месяцы — в материале RT.

В четверг, 21 мая, российская валюта показала рекордное укрепление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара опускался на 0,7% и впервые с 10 марта достигал 70,7 рубля. Одновременно курс евро снижался на 0,6% — до 77,6 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 6 марта.

Официальный курс валют Центробанка на 22 мая установлен на уровне 70,9 рубля за доллар и 77,8 рубля за евро.

Нацвалюта уверенно дорожает четвёртый день подряд. Так, с начала недели курс доллара опустился почти на 3 рубля, а курс евро — на 2 рубля.

Также по теме Убыточные баррели: чем рекордное снижение буровой активности может угрожать сланцевым компаниям США С начала 2020 года количество активных буровых установок в США сократилось почти в два раза и достигло минимального уровня за всю...

Позитивную динамику эксперты объясняют заметным ростом нефтяных цен. За последнюю неделю стоимость сырья эталонной марки Brent выросла на 25% и впервые с середины марта торгуется выше отметки $36 за баррель. При этом, согласно последним данным аналитического агентства Argus, 19 мая котировки нефти российского сорта Urals поднялись до уровня $33—34 за баррель.

Рынок положительно реагирует на восстановление мирового спроса на энергосырьё. По словам аналитиков, постепенное снятие карантинных ограничений в разных странах должно со временем привести к росту потребления топлива. При этом крупнейшие государства — экспортёры углеводородов активно сокращают нефтедобычу и тем самым дополнительно поддерживают котировки. Также инвесторы позитивно восприняли новости о сокращении запасов нефти в США.

«Как заявили в Минэнерго Штатов, за неделю запасы сырья в стране упали на 5 млн баррелей. Такие данные ослабили панику инвесторов по поводу переизбытка предложения и полного заполнения нефтехранилищ», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Более того, как полагает эксперт, дополнительным фактором удорожания рубля стало приближение налогового периода. Традиционно в это время спрос на российскую валюту начинает расти.

«Российские экспортёры продают иностранную валюту на открытом рынке и покупают рубли для выплаты крупных налогов, пик которых придётся на начало следующей недели. Именно тогда российские компании будут выплачивать НДПИ», — пояснил Деев.

Российскую валюту поддерживают и действия Банка России. Об этом RT рассказал аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за прошедшее время объём продажи валюты составил 637,6 млрд рублей.

РИА Новости

© Максим Блинов

Также в пользу рубля играет приток инвестиций в российские ценные бумаги. Инвесторы позитивно оценивают восстановление российской экономики и начинают активнее покупать рублёвые активы. К такому выводу пришли эксперты американского Института международных финансов (IIF).

«В последние несколько недель российские активы показали хорошие результаты, поскольку страна воспринимается чем-то вроде «безопасной гавани». Судя по всему, инвесторы, сбросив ранее в этом году активы на всех развивающихся рынках, теперь возвращаются в страну. Россия хорошо подготовлена к внешним финансовым потрясениям благодаря существенным макроэкономическим буферам, в частности, резервам», — говорится в исследовании IIF.

На фоне растущего объёма иностранных инвестиций в четверг индекс гособлигаций России (RGBI) обновил очередной исторический максимум. Показатель вырос на 0,05% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 157,56 пункта.

Как объяснил RT экономист «БКС Премьер» Антон Покатович, инвесторов привлекают надёжные финансовые гарантии России и возможность получить более высокую прибыль, чем в США и Европе. При этом снижение ключевой ставки Центробанком со временем сделает вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) менее доходными, поэтому игроки рынка пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене.

«Накануне Минфин разместил рекордный однодневный объём бумаг на аукционах ОФЗ — почти в 170 млрд рублей. С учётом наличия возможностей Центробанка для дальнейшего снижения ставки, а также роста займов на внутреннем рынке российские долговые бумаги могут ещё подорожать. Так, приток нерезидентов в ОФЗ может возрасти, что будет оказывать поддержку рублёвому курсу», — отметил Покатович.

Как полагает эксперт, в ближайшее время курс доллара будет колебаться в диапазоне 70—73 рубля, а курс евро — вблизи 77—79 рублей. При этом Алексей Антонов не исключает и более заметного укрепления нацвалюты. По его словам, во многом дальнейшая динамика курса будет зависеть от ситуации с пандемией и ценами на нефть.