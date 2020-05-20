Рыночная поддержка: курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

В среду, 20 мая, курс доллара на Московской бирже впервые с 11 марта опустился ниже 72 рублей. В пользу укрепления российской валюты сыграл рост нефтяных цен, а также приближение налогового периода. Помимо этого, инвесторы позитивно реагируют на сообщения о замедлении распространения коронавируса в России. Игроки рынка рассчитывают на постепенное повышение деловой активности и восстановление экономики страны. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайшие месяцы — в материале RT.

В среду, 20 мая, торги на Московской бирже сопровождаются уверенным укреплением российской валюты. В середине дня курс доллара снижался на 1,2% — до 71,61 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 11 марта. Одновременно курс евро опускался на 0,9% — до 78,44 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 21 мая установлен на уровне 72,34 рубля за доллар и 79,18 рубля за евро.

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Одной из главных причин удорожания рубля опрошенные RT эксперты считают наблюдаемое в последнее время восстановление нефтяных цен. На торгах среды стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла почти на 3% — до $35,5 за баррель. При этом, по последним данным аналитического агентства Argus, в конце прошлой недели котировки нефти российского сорта Urals впервые с середины марта превысили $30 за баррель.

«Российский рубль реагирует на изменение нефтяных цен, поскольку значительную часть бюджета составляют доходы от продажи углеводородов. Ещё недавно североморская нефть Brent стоила около $20 за баррель и к сегодняшнему моменту успела вырасти в полтора раза. Соответственно растёт и Urals, который привязан этому сорту», — отметил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По словам экспертов, во многом рост нефтяных цен связан с ослаблением карантинных ограничений в ряде стран. Так, постепенное возвращение людей и предприятий к работе со временем должно привести к росту глобального спроса на углеводороды.

Помимо этого, инвесторы позитивно оценивают меры государств по сокращению мирового предложения углеводородов. Напомним, с 1 мая для борьбы с глобальным переизбытком нефти страны — участницы сделки ОПЕК+, включая Россию, начали снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Уменьшение добычи также началось ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, в том числе США, Норвегии, Аргентине и Канаде. Как ожидается, эти действия должны привести к балансировке спроса и предложения на мировом рынке нефти.

«Таким образом, рост спроса на нефтепродукты и одновременное выполнение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи должны поддержать рост стоимости нефти. Это и помогает укрепиться российской валюте», — пояснил RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

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Как отмечает Абрамов, в пользу рубля также играет приближение налогового периода, когда компании-экспортёры начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

Более того, инвесторы позитивно реагируют на сообщения о замедлении распространения коронавируса в России. Так, за последние сутки в стране было выявлено 8764 новых случая заражения. При этом число выздоровевших граждан составило 9262. Таким образом, количество излечившихся за сутки впервые превысило зафиксированные новые случаи.

«Мы видим, что в России снижается количество выявленных новых заболевших коронавирусом. С точки зрения инвесторов это позитивный фон для повышения деловой активности и будущего восстановления экономики страны», — пояснила в разговоре с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Как заявил накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников, российская экономика уже начала восстанавливаться по мере снятия карантинных ограничений. Так, деловая активность в стране выросла с 67 до 71—72% от докризисного уровня.

«Сейчас многие специалисты полагают, что ситуация в российской экономике будет не настолько плохой, как предполагалось изначально. Да, сейчас уровень ВВП действительно снизился, но это было ожидаемо, поскольку в апреле никто не работал. Вопрос в том, какими темпами будет идти восстановление. Если учесть, что у нас очень большие резервы и есть возможность занимать на внутреннем рынке — всё это будет положительно влиять на рубль», — пояснил Алексей Коренев.

Рублёвый интерес

По словам экспертов, российскую валюту поддерживают и действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за прошедшее время объём продажи валюты составил 626,3 млрд рублей.

Также в пользу рубля играет приток инвестиций в российские долговые бумаги. На торгах среды индекс гособлигаций страны (RGBI) вырос на 0,1% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 157,48 пункта. Как отмечают эксперты, инвесторов привлекают надёжные финансовые гарантии России и возможность получить более высокую прибыль, чем в США и Европе.

«В совокупности мы видим, что инвесторы стали активнее покупать рубль, а рублёвые инструменты стали интересны. Минфин достаточно успешно сейчас размещает облигации федерального займа (ОФЗ). Сегодня должны размещать три очередных выпуска ОФЗ, и все предыдущие попытки прошли достаточно успешно», — отметил Коренев.

В целом опрошенные RT аналитики допускают возникновение новых колебаний на российском валютном рынке в ближайшее время. Между тем в случае дальнейшего улучшения ситуации с пандемией и ценами на нефть рубль может дополнительно укрепиться в последующие месяцы.

По оценке Натальи Мильчаковой, в первой половине лета доллар будет торговаться в диапазоне 69—75 рублей, а евро — вблизи 77—82 рублей. При этом, согласно прогнозу Вячеслава Абрамова, к концу года курсы доллара и евро могут закрепиться на отметках 70 и 76 рублей соответственно.