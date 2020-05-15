Валютная оттепель: курс евро впервые с начала марта опустился ниже 79 рублей

В пятницу, 15 мая, курс евро на Московской бирже в ходе торгов впервые за два месяца опускался ниже 79 рублей. Инвесторы положительно отреагировали на удорожание нефти — котировки начали расти после новостей о восстановлении глобального спроса на топливо. В то же время поддержку российской валюте оказывают действия Центробанка и приток иностранных инвестиций в долговые бумаги страны. Как в этих условиях могут измениться курсы евро и доллара в ближайшее время — в материале RT.

В пятницу, 15 мая, российская валюта смогла заметно укрепиться на Московской бирже. Так, в середине торгов курс евро опускался на 0,4% — до 78,98 рубля. Показатель стал самым низким с 6 марта. Одновременно курс доллара снижался на 0,6%, до 73 рублей. Во второй половине дня показатели несколько восстановились — до 79,7 рубля за евро и 73,5 рубля за доллар.

Официальный курс валют Центробанка на 16 мая установлен на уровне 73,21 рубля за доллар и 79,13 рубля за евро.

По мнению опрошенных RT аналитиков, во многом положительное влияние на российскую валюту оказало максимальное за последний месяц удорожание нефти. В ходе торгов пятницы стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 3,3% — до $32,5 за баррель.

«Улучшению настроений инвесторов на сырьевом рынке способствовали обновлённые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). Аналитики улучшили прогноз по объёму спроса на нефть на фоне ослабления карантинных мер. Уже к концу мая в режиме ограничений будут проживать 2,8 млрд человек в мире против 4 млрд в апреле. Это исследование дало сигнал рынку о том, что глобальное потребление энергоресурсов взяло курс на рост. В итоге котировки пошли вверх», — рассказал RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Согласно новому отчёту МЭА, по итогам 2020 года мировое потребление энергосырья в мире сократится на 8,6 млн баррелей в сутки. Ранее специалисты ожидали снижения показателя на 9,3 млн. На пересмотр прогноза повлияли действия властей некоторых стран по ослаблению режима самоизоляции и снятию ограничений на передвижение.

Более того, позитивный эффект на котировки оказывает исполнение членами ОПЕК+ нового соглашения о снижении добычи нефти. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, с 1 мая для борьбы с глобальным переизбытком нефти страны — участницы сделки ОПЕК+, включая Россию, начали снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Уменьшение добычи также началось ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, в том числе в США, Норвегии, Аргентине и Канаде. По оценке российского Минэнерго, общий объём сокращения нефтедобычи мировыми производителями углеводородов может составить 15—20 млн баррелей в день.

«Более того, на днях Саудовская Аравия сообщила о намерении дополнительно снизить добычу ещё на 1 млн баррелей в сутки. Этот факт тоже подстегнул рост котировок. Также инвесторы положительно оценивают снижение нефтедобычи в странах, которые не входят в ОПЕК+, в частности в США и Канаде. Позитив на сырьевом рынке может стать одним из ключевых драйверов быстрого укрепления российской валюты», — отметил Артём Деев.

Финансовый импульс

Помимо новостей с сырьевых площадок, российскую валюту поддерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за два месяца объём продажи валюты составил 592,3 млрд рублей.

Также в пользу рубля играет приток инвестиций в российские долговые бумаги. На торгах пятницы индекс гособлигаций страны (RGBI) вырос на 0,8% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 156,1 пункта.

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Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, инвесторов привлекают надёжные финансовые гарантии России и возможность получить более высокую прибыль, чем в США и Европе. При этом снижение ключевой ставки Центробанком со временем сделает вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) менее доходными, поэтому игроки рынка пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене.

«В апреле ЦБ понизил ставку до 5,5% годовых. Несмотря на это, доходность по вложениям в ОФЗ для иностранных инвесторов остаётся выше, чем в других странах. Из-за этого индекс RGBI уже несколько дней подряд обновляет исторические максимумы. Такая динамика оказывает существенную поддержку нацвалюте, поскольку зарубежные трейдеры меняют иностранную валюту на рубль для покупки гособлигаций», — объясняет эксперт.

Более того, по словам Артёма Деева, укреплению рубля способствуют меры правительства по поддержке экономики в условиях коронавируса, а также начало налогового периода.

«Новые меры поддержки граждан, а также малого и среднего бизнеса помогут предотвратить дефляцию и сократить потенциальное падение ВВП России в этом году. При этом уже в ближайшее время рубль начнёт получать поддержку за счёт наступления налогового периода. Российские экспортёры начнут переводить часть полученной валютной прибыли в рубли, чтобы сделать налоговые отчисления в бюджет. Это создаст дополнительный спрос на рубли», — поясняет эксперт.

В целом аналитики не исключают возникновения новых колебаний на российском валютном рынке в ближайшее время, но при этом рассчитывают на постепенное укрепление нацвалюты в течение следующих нескольких месяцев. Так, по оценке Дмитрия Бабина, в случае благоприятных условий на внешних сырьевых рынках и дальнейшего ослабления карантинных мер в мире курс доллара в среднесрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73—74 рублей, а курс евро — вблизи 79—80 рублей. В то же время Артём Деев не исключает снижения показателей до 72 и 78 рублей соответственно.