Восточный шторм: экономика стран Азии может столкнуться с крупнейшим за 60 лет падением

В 2020 году экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона может сократиться на 0,8% из-за последствий коронавируса. К такому выводу пришли специалисты ООН. Ожидаемое падение ВВП рискует стать первым с 1998 года и самым масштабным почти за 60 лет. Распространение COVID-19 спровоцировало резкое падение спроса на азиатские товары в США и Европе. В то же время поддержку государствам региона способно оказать наметившееся ускорение экономики Китая, отмечают эксперты.

В 2020 году на фоне распространения коронавируса экономика государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) может столкнуться с крупнейшим обвалом за последние десятилетия. Такой вывод следует из отчёта Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

«Согласно предварительным оценкам, только с учётом влияния пандемии COVID-19 на торговые контракты ВВП региона может снизиться на 0,6—0,8%, что в финансовом выражении составляет $132—172 млрд», — говорится в документе.

Любопытно, что начиная с 1961 года экономика АТР демонстрировала практически непрерывный рост. Единственным исключением стал 1998 год, когда на фоне азиатского финансового кризиса ВВП региона сократился на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка.

По оценке специалистов ЭСКАТО, наибольшие убытки из-за распространения коронавируса рискуют понести Вьетнам, Монголия, Камбоджа и Сингапур. Экспорт этих стран во многом был ориентирован на США и Евросоюз, где в настоящий момент наблюдается наиболее сложная ситуация с пандемией COVID-19.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусом в мире превышает 1,35 млн, из них более 79 тыс. скончались. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США (порядка 363 тыс.), Испании (более 140 тыс.), Италии (135 тыс.), Германии (103 тыс.) и Китае (83 тыс.).

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Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. Аналитики Азиатского банка развития прогнозируют глобальные потери от пандемии в $4 трлн.

«Страны АТР столкнулись с обвалом экспорта своих товаров и услуг в западные государства, поскольку введённые карантинные меры привели к резкому сокращению деловой активности и разрушению производственных, а также торговых цепочек. Фактически эти государства потеряли один из основных рынков сбыта, что неминуемо приведёт их экономики к рецессии в краткосрочном периоде. Спад ВВП может составить 0,8—1%», — рассказал RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

По его словам, в последние годы Вьетнам, Монголия и Камбоджа специализировались на поставках в Европу и США отдельных видов сырьевых и сельскохозяйственных товаров, а также продукции лёгкой промышленности. В то же время Сингапур был одним из главных поставщиков финансовых услуг для стран Запада.

«Зная о подобной зависимости, правительства государств АТР сейчас пытаются смягчить последствия кризиса. Например, активно вливают средства на социальные проекты и поддержку населения», — добавил Суверов.

Между тем ситуацию осложняет падение товарооборота и внутри самого региона. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«В результате последствий карантина на внутреннем рынке АТР также оборвались тесные торговые связи. Люди сидят дома, поэтому потребительский спрос существенно сократился. В итоге крупные предприятия начали нести убытки, а малый и средний бизнес стал закрываться», — отметил аналитик.

На фоне падения товарооборота бюджеты стран региона могут столкнуться с падением доходов от туризма. Об этом в беседе с RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«До распространения вируса Вьетнам и Камбоджа не только зарабатывали на экспорте древесины, но и были крупными туристическими кластерами региона. Теперь на курортах пусто, что служит дополнительным драйвером падения ВВП. Хуже дела обстоят только у Таиланда, для которого туризм был ключевым источником дохода. В итоге вернуться к докризисным показателям государства смогут не ранее чем через несколько лет», — пояснил эксперт.

Соседская помощь

В то же время смягчить рецессию в АТР может восстановление экономики Китая, полагают аналитики. Власти КНР уже объявили об окончании эпидемии на территории страны. В связи с этим азиатская республика начала перезапускать свои заводы после карантина.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, на сегодняшний день к работе уже вернулись более 98% малых и средних предприятий. Одновременно рост деловой активности в производственном секторе КНР ускорился до максимума за последние 2,5 года.

«Все сейчас смотрят на Китай, который в некоторой степени выступает гарантом для выхода экономики стран АТР из рецессии. Сам серьёзно пострадав, Пекин все равно окажет поддержку соседям и заново запустит импорт продукции из них. Для наращивания поставок государствам региона потребуется восстановить транспортные и логистические цепочки, но в условиях низких цен на нефть это можно будет сделать в сжатые сроки», — отметил Алексей Кричевский.

Одновременно Китай способен оказать и финансовую помощь соседним странам. По словам Сергея Суверова, Пекин может запустить программу льготного кредитования для партнёров по региону.

«Также возможен выкуп части предприятий, в которых будет заинтересован Пекин. Иными словами, пока ЕС и США борются с последствиями пандемии, КНР может получить новый лояльный рынок, который останется за ним даже после конца распространения COVID-19», — заключил Суверов.