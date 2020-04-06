Споры о добыче: цены на нефть упали из-за отсрочки переговоров по сделке ОПЕК+

На торгах в понедельник, 6 апреля, цена на нефть марки Brent падала на 10% и опускалась ниже $31 за баррель. Инвесторы негативно восприняли решение стран — экспортёров сырья отложить переговоры о перезапуске сделки ОПЕК+. Разногласия между государствами связаны с распределением квот по сокращению добычи. Вместе с тем Россия и Саудовская Аравия настаивают на присоединении США к соглашению. Также давление на энергорынок по-прежнему оказывают новости о распространении коронавируса. Как эти факторы могут повлиять на изменение стоимости нефти — в материале RT.

В понедельник, 6 апреля, мировые цены на нефть снижаются в ходе глобальных торгов. В начале сессии котировки североморской марки Brent и американской WTI падали почти на 10% — до $30,7 и $25,4 за баррель соответственно. Однако уже в середине дня темпы удешевления замедлились до 3%, а цены достигли $33 и $27,5 за баррель.

Нефть начала дешеветь после резкого удорожания в пятницу. Так, на торгах 3 апреля стоимость сырья Brent в среднем росла на 6%, но уже вечером рост в моменте ускорился до уровня свыше 40%, и котировки превысили отметку $36.

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Инвесторы положительно отреагировали на заявление Дональда Трампа о возможном снижении добычи сырья Россией и Саудовской Аравией на 10—15 млн баррелей в сутки, а также на призыв Эр-Рияда провести срочное заседание в формате ОПЕК+. Первоначально телеконференция министров стран — экспортёров сырья должна была состояться 6 апреля. Позже участники решили отложить переговоры на 9 апреля, что было негативно воспринято рынком.

«В пятницу создавалось впечатление, что вопрос о новой сделке ОПЕК+ почти решён, и в понедельник будет утверждено сокращение добычи нефти минимум на 10 млн баррелей в сутки. В частности, о возможности такого шага 6 апреля заявлял Владимир Путин. Однако уже на выходных стало ясно, что среди ключевых производителей нефти по-прежнему существуют серьёзные разногласия, из-за чего переговоры пришлось перенести», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По его словам, противоречия между нефтедобывающими странами связаны с распределением квот по сокращению производства сырья. Более того, участники альянса ОПЕК+ настаивают и на присоединении США к сделке.

Согласно заявлению главы Минэнерго Александра Новака, для достижения стабильности в нефтяной отрасли необходимо активное участие всех крупных производителей, включая Россию, Саудовскую Аравию, США и других стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Об этом министр заявил в пятницу на совещании с президентом. По его словам, производители нефти должны договориться о сокращении объёмов добычи и стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на рынках.

«Россия и Саудовская Аравия готовы участвовать в новом соглашении, только если к снижению нефтяного производства в том или ином виде подключатся Штаты. Однако из-за внутреннего антимонопольного законодательства США формально не могут участвовать в подобных картелях и в этом заключается официальная позиция американской стороны», — объяснил Дмитрий Бабин.

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Как рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, ситуация на глобальном энергорынке остаётся неопределённой, и в ближайшее время цены на нефть продолжат колебаться в зависимости от переговоров по сделке ОПЕК+. При этом значительное давление на котировки по-прежнему оказывают новости о распространении коронавируса.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 1,17 млн, более 64 тыс. инфицированных скончались. По словам Деева, распространение болезни и карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате падения потребления энергосырья снижается и стоимость нефти.

«Развитие пандемии уже поставило на паузу более 90% мировой экономики, а значит, спрос на нефть будет продолжать снижаться», — пояснил Артём Деев.

Напомним, в 2019 году мировой спрос на нефть в среднем составлял порядка 100 млн баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства, почти 60% от этого объёма пришлось на топливо для транспорта.

Как ранее заявил глава организации Фатих Бироль, из-за ограничения авиаперелётов и карантинных мер глобальное потребление энергосырья может сократиться почти на 20%.

По мнению опрошенных RT аналитиков, возможное снижение нефтедобычи на 10—15 млн баррелей в сутки участниками сделки ОПЕК+ сможет лишь частично компенсировать падение спроса. При этом окончательно стабилизировать ситуацию на глобальном энергорынке будет возможно лишь после прохождения пика пандемии и снятия карантинных мер.

«Если ограничительные меры, наносящие ущерб потребительской и деловой активности, будут сняты в ближайшие месяцы, то концу года цена нефти Brent может восстановиться до $50 за баррель. Если же карантин у крупнейших потребителей нефти продолжится и во втором полугодии, то даже при условии новой сделки ОПЕК+ нефтяные цены вряд ли смогут закрепиться над уровнем $40, скорее, вернутся в коридор $20—30», — заключил Дмитрий Бабин.