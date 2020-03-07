Балканский лидер: за счёт чего Сербия может стать самой быстрорастущей экономикой Европы

В IV квартале 2019 года экономика Сербии ускорилась максимально за последние 11 лет. Как ожидается, уже в 2020 году темпы роста ВВП балканской республики могут оказаться самыми высокими среди всех стран Европы. На фоне экономической стагнации в ЕС Белград фиксирует рекордный приток иностранных инвестиций. Зарубежных предпринимателей привлекают стабильные условия ведения бизнеса и низкие расходы на рабочую силу.

В IV квартале 2019 года экономика Сербии выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. По данным Статистического управления страны, показатель роста стал максимальным за последние 11 лет.

Примечательно, что балканская республика наряду с Ирландией (ВВП страны также вырос на 6,2%) показала самый высокий экономический рост среди всех остальных государств Европы. Такой вывод следует из материалов Евростата и портала Trade Economics.

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Так, с октября по декабрь 2019 года ВВП стран Евросоюза в среднем вырос лишь на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Самую слабую динамику показали крупнейшие экономики объединения — Германия (0,5%), Франция (0,8%) и Италия (0%). При этом наиболее высокие значения, помимо Ирландии, были отмечены в Венгрии (4,6%) и Румынии (4,2%), а за пределами ЕС в число лидеров Европы по темпам роста ВВП вошли Исландия (4,7%) и Мальта (4,4%).

Между тем уже в 2020 году Сербия может обойти Ирландию по темпам роста ВВП и стать самой быстрорастущей экономикой Европы. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

Главной причиной экономического ускорения Сербии опрошенные RT эксперты считают резкий приток инвестиций. По официальным данным, в III квартале 2019 года объём капиталовложений в страну увеличился на 17,5%, а в IV квартале — на 29,6%.

«Как ни парадоксально, но трудности послекризисной экономики Европы в последние годы обернулись для Сербии позитивом. Капиталы устремляются на этот рынок в противовес многим другим европейским странам, где спрос ограничен из-за общей стагнации в ЕС», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Как подчеркнул эксперт, после серьёзных потрясений с начала 1990-х годов и мирового финансового кризиса 2008-го Белград сумел обеспечить устойчивое макроэкономическое положение страны. Во многом этого удалось добиться за счёт жёстких бюджетных ограничений.

«Прежде всего нужно было навести порядок в финансах, жёстко ограничить бюджетные расходы, инфляцию, стабилизировать падающий динар (национальная валюта Сербии. — RT). После того как этого удалось достичь, команда президента Александра Вучича получила возможность и необходимость сосредоточиться на инвестициях как основе роста», — добавил Гойхман.

По его словам, в 2015—2018 годах доля инвестиций в ВВП республики увеличилась с 17 до 22%. При этом наиболее значительный вклад в экономический рост внесла строительная отрасль. В последнее время сектор демонстрирует стремительный рост, а в IV квартале 2019-го он увеличился сразу на 48,3%.

«Строительство как основное звено цепи тянет за собой всё остальное: формирование современных производственных предприятий и деловых центров, привлечение иностранных капиталов, создание рабочих мест, повышение выпуска новой продукции, увеличение внутреннего потребительского спроса и доходов населения», — рассказал Гойхман.

По последним подсчётам аналитиков IBM, в 2018 году благодаря иностранным инвестициям в Сербии появилось более 3 тыс. рабочих мест на 1 млн населения. По этому показателю балканская страна вышла на первое место в мире.

Как отмечают аналитики, в настоящий момент руководство республики улучшает условия для предпринимательства и ослабляет государственный контроль за экономикой. По данным Агентства развития Сербии, правительство страны предоставляет налоговые каникулы тем компаниям, которые инвестировали в экономику более €8,5 млн и создали 100 рабочих мест. Помимо этого, предприятиям, имеющим государственную важность, власти выделяют землю по цене ниже рыночной.

Подобные действия, в свою очередь, усиливают интерес инвесторов к республике. Так, за последние десять лет страна поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business с 88-го на 48-е место.

Очередь из инвесторов

Как рассказал RT директор Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин, Сербия обладает рядом конкурентных преимуществ перед соседними странами. В первую очередь инвесторы позитивно оценивают ситуацию на рынке труда.

«В стране низкая себестоимость рабочей силы по сравнению с соседними странами и при этом достаточно приличные условия для деловой активности. Это способствует привлечению иностранного капитала. В результате развиваются производства, которые ориентируются на внешние рынки», — пояснил эксперт.

Любопытно, что в последние годы особый интерес к Сербии стал проявлять Китай. По словам аналитика EXANTE Виктора Аргонова, компании из КНР привлекает возможность лёгкого доступа на европейские рынки, а также относительно низкие расходы на рабочую силу и поставку продукции конечным потребителям в Европе.

«Стоит отметить, что Сербия также стала частью масштабного китайского проекта «Один пояс — один путь». Сегодня политики США и Европы выражают обеспокоенность относительно сотрудничества Белграда с Пекином, что говорит о значительном объёме инвестиций в республику из КНР», — добавил аналитик.

По его словам, Россия также активно расширяет экономическое присутствие в Сербии. В основном речь идёт о сотрудничестве в сфере энергетики. Так, например, Белград является важным партнёром Москвы в реализации проекта «Турецкий поток». Как ожидается, ежегодный доход Сербии от газопровода может составить $185 млн.

«Помимо этого, российские компании в последние годы расширили своё присутствие и в других отраслях экономики Сербии. Так, например, сейчас реализуется целый ряд проектов в финансовой и железнодорожной сферах», — заключил Аргонов.