Двойной куш: в 2020 году в России прогнозируется сверхвыгода от роста цен на нефть и металлы

Рост мировых цен на нефть и металлы в новом году спровоцирует значительные поступления в российский бюджет. Выполнение соглашения о сокращении добычи углеводородов ОПЕК+ и снижение производства сланца в США приведут к удорожанию нефти до $90 за баррель. Одновременно с этим дефицит палладия и никеля в мире даст карт-бланш российским металлургам. Такое развитие ситуации в энергетике и промышленности прогнозируют экономисты из Saxo Bank. Эксперты полагают, что на дополнительные доходы можно профинансировать нацпроекты.

В 2020 году датские аналитики из Saxo Bank прогнозируют двойную выгоду российской экономике благодаря ситуации на мировом сырьевом рынке. Всё дело в ожидаемом росте цен на нефть и промышленные металлы — палладий и никель.

С 1 января Россия и другие страны — участницы сделки ОПЕК+ снижают добычу углеводородов до 1,7 млн баррелей в сутки. Одновременно в США замедляется рост производства сланцевой нефти. Таким образом, предложение энергосырья в мире снижается и может спровоцировать серьёзное нефтяное удорожание. Об этом в интервью RT рассказал главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

«ОПЕК вместе с Россией ограничивает добычу нефти. При этом у американских компаний появляется всё меньше выгоды добывать сланцевую нефть, производство которой в последние десять лет крайне негативно влияло на цены. Поэтому США уже не будут добывать её в прежних объёмах. Поэтому мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent может вырасти до $90 за баррель. Учитывая, что в российский бюджет заложена стоимость нефти в размере $41,2 за баррель, бюджетные доходы превысят расходы, а полученные средства можно будет направить на нацпроекты», — считает Якобсен.

Как рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, ожидаемый рост нефтяных цен может оказаться ниже прогнозов Saxo Bank. Эксперт считает, что котировки способны вырасти с $66—67 за баррель до $75. Впрочем, даже такого удорожания будет достаточно не только для дополнительного финансирования нацпроектов, но и для создания прочной финансовой подушки безопасности страны, уверена Мильчакова.

Российский бюджет может выиграть и от рекордного удорожания палладия. В 2019 году дефицитный металл вырос в цене более чем на 60% — до $1900 за тройскую унцию. Спрос на сырьё усиливается благодаря мировым автопроизводителям — палладий используют в катализаторах бензиновых транспортных средств для сжигания выхлопных газов. При этом крупнейшим поставщиком драгметалла в мире остаётся Россия (доля на рынке более 40%).

«С 2020 года в Европе будет разрешена продажа новых автомобилей только с двигателями, соответствующими стандарту Евро-5. Норма позволит бензиновым машинам сократить выбросы серы на 80%, сажи и оксидов азота — на 25%. Для соответствия новым требованиям необходимы существенные изменения в моторах и в конструкции выхлопных систем. Речь идёт об увеличении размеров катализаторов с использованием палладия», — пояснил RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Иногородский.

Похожий стандарт существует и в Китае — на крупнейшем автомобильном рынке мира. В 2018 году на долю КНР пришлось порядка 30% продаж легковых транспортных средств. В результате ужесточение экологических требований для китайских автокомпаний стало одним из главных драйверов удорожания палладия.

Согласно прогнозу аналитического издания Wallet Investor, к концу 2020 года цена на палладий может превысить $2200 за унцию, после чего продолжит стремительно расти. Как ожидается, уже к 2025 году котировки могут достигнуть $3700.

«Благодаря «зелёным» программам в 2020 году дефицит палладия может составить 14 тонн, а значит, цены будут расти и дальше. Такая тенденция должна положительно сказаться на прибыли отечественных металлургов, в частности «Норникеля», и увеличить не только инвестиции в отрасль, но и доходы в федеральный бюджет», — подчеркнул в разговоре с RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Как считают аналитики Saxo Bank, аналогичными преимуществами для российской экономики может обернуться и рост цен на никель.

Россия — один из крупнейших мировых производителей никеля. В 2019 году стоимость этого металла выросла более чем на 30%. В этом году эксперты прогнозируют продолжение роста спроса на никель.

«В 2020 году в мировой автоиндустрии продолжится перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель. Поэтому спрос на металл в этом году резко усилится. Правительства развитых государств будут субсидировать продажи электромобилей. Например, основные автопроизводители Германии начнут полномасштабный переход на электрокары и им понадобятся надёжные поставщики батарей», — заключили экономисты Saxo Bank в своём исследовании.