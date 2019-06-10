Оценка факторов: почему Всемирный банк прогнозирует сдержанный рост экономики России в ближайшие годы

Согласно оценке Всемирного банка, в 2019 году ВВП России увеличится на 1,2%, а в последующие два года — на 1,8%. Такой сдержанный рост показателя в организации мотивируют рядом факторов, среди которых торговые войны и возможное расширение санкций. В то же время, по словам экспертов, российская экономика подготовлена к внешним шокам и не испытает серьёзных потрясений. Более того, как ожидается, в течение следующих нескольких лет деловую активность в стране должно поддержать ожидаемое снижение ставки ЦБ и выполнение национальных проектов. Как в этом случае может измениться ВВП России — в материале RT.

Всемирный банк прогнозирует рост российского ВВП в 2019 году на 1,2%, а в 2020 и 2021 годах — на 1,8%. Об этом говорится в докладе организации об экономике России.

Как отмечают мировые кредиторы, экономический рост страны на 2,3% в 2018 году стал максимальным за пять лет и во многом был связан со строительными проектами в сфере энергетики, повышением цен на нефть и проведением чемпионата мира по футболу. Вместе с тем, согласно оценке Всемирного банка, в ближайшие несколько лет темпы увеличения ВВП России окажутся более сдержанными на фоне сохраняющихся рисков.

Так, свои опасения эксперты организации объясняют возможным расширением санкций и ухудшением настроений на финансовых рынках развивающихся стран. Помимо этого, Всемирный банк также указывает на осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть.

Как ожидается, реализация указанных рисков может резко снизить доходы от экспорта и уменьшить объёмы привлечения финансовых ресурсов, инвестиций и технологий. Об этом в интервью RT рассказал руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» Марк Гойхман. По его словам, такая ситуация рискует негативно сказаться на темпах роста ВВП и наполняемости бюджета. В то же время, как полагает аналитик, в настоящий момент российская экономика достаточно устойчива к подобным шокам и поэтому не испытает серьёзных последствий.

«В последние годы принимаются меры для подавления внешних шоков. Так, например, профицит бюджета и низкий уровень внешнего долга позволяют не только обеспечить выполнение текущих международных обязательств, но и в меньшей степени зависеть от возможного сокращения внешнего финансирования в дальнейшем», — отметил Гойхман.

Более того, согласно оценке эксперта, накопленный в России объём международных резервов и Фонда национального благосостояния способен обеспечить экономику необходимыми финансовыми ресурсами в случае кризисной ситуации, а также поддержать относительную стабильность курса рубля. Отметим, что, по данным Центробанка, в мае международные резервы страны составили $495,2 млрд, а по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в скором времени показатель превысит целевую отметку $500 млрд.

На этом фоне, как следует из доклада Всемирного банка, текущее положение дел в российской экономике выглядит существенно лучше, чем в большинстве развивающихся стран.

«Макрофискальные резервы в России остаются значительными, при этом сохраняется низкий уровень государственного и внешнего долга, а на всех уровнях бюджетной системы отмечается профицит. Это отличается от ситуации в большинстве развивающихся экономик и стран с формирующимся рынком, где наблюдается высокий уровень и рост государственного долга, а также сужение бюджетного пространства», — приводит Всемирный банк слова ведущего экономиста организации по России Апурвы Сангхи.

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Между тем, по оценке Всемирного банка, в настоящий момент одной из угроз для финансовой стабильности России может стать двузначный рост потребительского кредитования. Как следует из доклада организации, на 1 мая 2019 года рынок розничных займов увеличился на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2018-го. Кроме того, доля проблемных кредитов в российских банках составляет порядка 10,4% и на сегодняшний день превышает уровни других развивающихся стран.

Примечательно, что ранее о проблемах на рынке потребительского кредитования заявлял и глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. По его словам, наблюдаемый рост числа займов особенно остро сказывается на гражданах с невысоким уровнем дохода и существенно увеличивает долговую нагрузку на население.

«Объём спроса, созданный в экономике и близкий к 2% ВВП, пришёл из необеспеченного потребительского кредитования. Если произойдёт резкая остановка этого процесса, мы можем в экономике потерять 2% совокупного спроса. Компенсировать это другими мерами, будь то бюджетная или денежно-кредитная политика, за короткое время мы не сможем», — рассказал Орешкин в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума.

Впрочем, как отмечают опрошенные RT аналитики, действия ЦБ по оздоровлению банковского сектора за последние несколько лет заметно снизили риски для финансовой отрасли России.

«Ещё в 2014—2016 годах высокая закредитованность могла бы сыграть злую шутку с российским банковским сектором. Однако проводимая ЦБ очистка банковской системы от ненадёжных, рискованных кредитных организаций создала определённую стабильность», — отметил в беседе с RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.

Более того, как ранее заявляла Эльвира Набиуллина, уже в октябре Центробанк введёт показатель долговой нагрузки граждан, который позволит ограничить рост закредитованности россиян.

Разность прогнозов

В своём докладе эксперты Всемирного банка также указали на снижение инфляционных рисков в России. Так, в марте рост потребительских цен достиг пикового значения — 5,3%, но уже в мае составил 5,1%, а в первом полугодии 2020 года вернётся к целевому уровню 4%. На этом фоне, как ожидается, в ближайшее время Банк России может вновь начать снижение ключевой ставки и тем самым поддержать экономическую активность в стране.

«В 2019 году ВВП увеличится на 1,2—1,3%, но если ЦБ перейдёт к снижению процентных ставок, то российская экономика может ускориться и вырасти на 1,5%», — рассказал RT руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

Впрочем, согласно оценке Всемирного банка, главным положительным фактором для роста российской экономики в течение следующих нескольких лет должно стать выполнение нацпроектов, направленных на развитие человеческого капитала и повышение производительности труда. Как ожидается, реализация указа президента поддержит инвестиционный спрос.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, в случае успешного выполнения нацпроектов и при одновременном снижении ставки ЦБ темпы роста ВВП России могут оказаться выше прогнозов Всемирного банка. Так, по мнению Дмитрия Белоусова, уже в 2020 году экономика может вырасти на 2—2,2%, а в 2021-м — на 2,2—2,4%.