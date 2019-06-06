Июньский всплеск: почему цены на бензин в России растут в начале лета

Розничные цены на бензин в России возобновили рост после четырёх месяцев относительной стабильности. По данным Росстата, с 27 мая по 3 июня стоимость литра горючего увеличилась на 0,4% — это самый большой недельный показатель с конца января. Эксперты объясняют такую динамику резким ростом оптовых цен на топливо в мае. При этом подорожание на АЗС не превысило допустимого уровня, установленного соглашением между правительством и нефтяниками.

Розничные цены на бензин возобновили рост. По данным Росстата, за неделю с 27 мая по 3 июня средняя стоимость литра бензина в России повысилась на 0,4% (18 копеек) и достигла 44,27 рубля. Недельная прибавка стала самой большой с конца января текущего года. Дизельное топливо подорожало на 0,1% — до 46,04 рубля за литр.

Подорожание бензина отмечалось в 71 столице регионов России. Больше всего цены выросли в Ханты-Мансийске (на 1,6%), Казани (на 1,4%) и Красноярске (на 1,2%). В Москве стоимость топлива увеличилась на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил в беседе с RT, что возобновившийся рост цен на бензин не нарушает условий договора между правительством и нефтяниками. Дело в том, что общее подорожание с начала года не превышает темпов инфляции, пояснил эксперт.

Напомним, в конце марта этого года правительство и нефтяные компании договорились продлить заморозку оптовых цен на топливо до 30 июня. По условиям соглашения нефтяники могли поднять цены на заправках в январе для компенсации роста НДС с 18 до 20%, но не более чем на 1,7%. С февраля повышение возможно только в пределах среднего уровня инфляции в стране.

По данным Росстата, потребительские цены в России с 1 января выросли на 2,4%. Стоимость бензина с начала года прибавила 0,9%.

Евгений Аркуша пояснил, что до начала лета АЗС не пользовались возможностью поднимать стоимость бензина благодаря низкому уровню оптовых цен. Однако в апреле стоимость опта резко пошла вверх, что заметно снизило доходы от продажи топлива в рознице.

«За несколько недель с 20 апреля оптовая стоимость топлива выросла примерно на 25%. Розничные цены при этом оставались на прежнем уровне, что привело к снижению доходности АЗС. Теперь с некоторым отставанием по времени повышение цен дошло и до розницы», — пояснил в беседе с RT Евгений Аркуша.

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков считает, что ещё одной причиной роста топливных цен стал повышенный спрос на горючее в России в весенне-летний период. Дополнительная потребность в бензине и дизеле возникла у сельхозпроизводителей, ведущих полевые работы. Кроме того, выросли объёмы грузоперевозок и активность использования личного транспорта, поясняет Кабаков.

Укрощённый экспорт

В середине мая Российский топливный союз заявил об обострении ситуации с оптовыми ценами на топливном рынке в официальном письме на имя вице-премьера Дмитрия Козака. Содержание письма приводится на сайте РТС.

Причинами резкого роста биржевых цен на топливо в РТС назвали сокращение объёмов производства на фоне весенних ремонтов НПЗ, а также увеличение поставок топлива на экспорт.

Исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин объясняет рост экспорта топлива более выгодной ценой у иностранных покупателей по сравнению со стоимостью горючего на российском рынке.

Подобное уже происходило в прошлом году, когда повышение мировых цен на нефть увеличило стоимость топлива за рубежом.

В апреле этого года котировки нефти марки Brent поднялись выше $70 за баррель, вызвав подорожание нефтепродуктов. В результате российским нефтяным компаниям стало выгоднее отправлять продукцию НПЗ на экспорт.

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В мае Федеральная антимонопольная служба сообщила, что российские нефтяные компании по итогам апреля не выполнили обязательства по увеличению объёмов продаж бензина на внутреннем рынке, прописанные в соглашении с правительством. Однако несоблюдение договорённостей не было критичным, и в мае они должны быть полностью исполнены, сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе.

Эксперты отмечают, что снижение нефтяных котировок в конце мая до уровня, близкого к $60 за баррель, уже уменьшило привлекательность экспорта бензина и дизеля.

Кроме того, государство компенсирует нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок. С 1 января начал действовать специальный демпфирующий механизм, который позволяет нефтяникам возместить часть разницы между экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.

По словам Евгения Аркуши, в настоящее время с учётом демпфера поставки дизеля на внутренний рынок стали выгоднее экспорта. Бензин всё ещё прибыльнее продавать за рубежом, но разница уже невелика, отметил эксперт.

Как сообщил RT Аркуша, правительство и нефтяники вновь договорились стабилизировать оптовые цены на российском рынке.

«Была достигнута договорённость с нефтяными компаниями о развороте экспортных потоков, увеличении объёмов поставок топлива на внутренний рынок, а также увеличении поставок на биржу. В дополнение к этому заводы начали выходить из профилактических ремонтов. Все эти факторы привели к стабилизации оптовых цен», — отметил Аркуша.

В пределах инфляции

Соглашение о заморозке цен на топливо действует до 30 июня. Договор может быть продлён, но решение об этом пока не принято.

Евгений Аркуша полагает, что вне зависимости от сроков действия соглашения нефтяные компании выполнят договорённость с правительством и не станут повышать цены на АЗС выше инфляции до конца текущего года.

В самом кабинете министров также уверены в стабильности топливных цен. Глава Минэнерго России Александр Новак заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, что до конца 2019 года повышение стоимости бензина не превысит рост потребительских цен.

«Что касается розничных цен, они будут в пределах инфляции. Наша задача — регулировать, в том числе за счёт созданного в рамках изменённого налогового законодательства инструмента — обратного акциза, демпфера», — цитирует ТАСС Новака.

Глава Минэнерго также отметил, что механизм демпфера позволит удержать рост стоимости топлива в пределах инфляции и в 2020 году.