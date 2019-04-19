Весенний дисконт: почему на российских АЗС подешевело дизельное топливо

Розничные цены на дизель в апреле показали максимальное снижение за восемь лет и почти отыграли весь январский рост. Такую динамику эксперты объясняют договорённостью правительства с нефтяниками. В ноябре власти разрешили компаниям поднять цену при переходе на торговлю зимним видом топлива, а теперь попросили компании вернуть прежние показатели. Аналитики считают, что удешевление горючего не приведёт к дефициту, несмотря на начало посевной и грядущие ремонты НПЗ.

С 15 апреля все нефтяные компании снизили розничные цены на дизель. Об этом RT сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«У одних топливо стало дешевле на 1,6 рубля, у других — на 1,3 рубля, на 70 копеек, в зависимости от того, как компании до этого повышали свои цены. За нефтяниками последуют и независимые АЗС, некоторые уже начали снижать стоимость дизеля. Рынок у нас конкурентный, поэтому невозможно держать цены выше, чем у других», — подчеркнул Евгений Аркуша.

При этом, исходя из данных Росстата, с 8 по 15 апреля розничные цены на дизель показали максимальное снижение с 2011 года. Оно составило 0,5% — до 46,41 рубля за литр. Цены на бензин при этом остались без изменений — 43,97 рубля за литр.

Евгений Аркуша пояснил, что в прошлом году, когда АЗС переходили на торговлю зимним дизелем, нефтяникам разрешили повысить стоимость горючего максимум на два рубля. «Сейчас розница вернулась к летнему топливу и власти попросили снизить цены. Правда, с учётом роста НДС и инфляции снижение будет меньше двух рублей», — отметил Аркуша.

Примечательно, что весной прошлого года в ходе такого же возвращения к летнему дизелю снижения цен не последовало. Напротив, с конца марта началось подорожание топлива на АЗС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что кабинет министров договорился с нефтяниками о снижении цен на дизель до уровня октября 2018 года. Козак объяснил это переходом на летний вид топлива, стоимость которого ниже зимнего.

«В предыдущие годы с дизельным топливом происходила одна и та же ситуация. Поздней осенью, когда АЗС переходили на продажу зимнего вида горючего, его розничная цена резко росла. Весной заправки возвращались к реализации летнего дизеля, но стоимость топлива при этом почти не снижалась. Сейчас власти на это обратили внимание и попросили компании скорректировать цену дизеля в рознице», — рассказал в разговоре с RT генеральный директор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов.

Эксперты полагают, что доходность АЗС позволяет им снизить стоимость дизеля и при этом не работать себе в убыток. В VYGON Consulting RT сообщили, что разница между стоимостью дизеля на заправке и его ценой на НПЗ составляет 6—8 рублей за литр.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 17 апреля с отчётом в Госдуме, заявил, что принятые правительством меры позволят не допустить существенного роста стоимости топлива.

«Рост в начале года был связан с введением более высокой ставки налога на добавленную стоимость. Никаких других факторов, которые должны влиять на бензин и дизельное топливо, быть не должно», — цитирует ТАСС Медведева.

Евгений Аркуша полагает, что дальнейшая динамика розничных цен будет определяться соглашением правительства с нефтяными компаниями. Согласно документу, рост стоимости топлива не должен превышать уровень инфляции.

В конце марта правительство и нефтяные компании договорились о продлении заморозки оптовых цен на топливо до 30 июня.

Насыщенный рынок

Снижение цен не приведёт к дефициту горючего на внутреннем рынке, уверены опрошенные RT эксперты. Россия полностью обеспечена необходимыми объёмами топлива.

Правительство даже пошло на некоторые послабления по поставкам горючего на внутренний рынок. Евгений Аркуша рассказал, что на заседании мониторингового штаба при Минэнерго было решено немного снизить требование по обязательным поставкам топлива на внутренний рынок. По условиям соглашения о заморозке цен нефтяники должны были отгружать на 3% больше топлива, чем за аналогичный период 2017 года. Теперь требование снизилось до 2%.

«В любом случае объёмы поставок будут не меньше, чем в 2017 году. На сегодняшний день это нормально, но с учётом предстоящих ремонтов НПЗ и роста спроса предпочтительно сохранить нормативное требование в 3%», — считает Евгений Аркуша.

Собеседник RT также уточнил, что в апреле в России стартует сезон высокого спроса на моторное топливо. Россияне начинают активно пользоваться личным транспортом. Кроме того, увеличивается объём автомобильных грузоперевозок.

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с RT добавил, что дополнительный спрос на дизельное топливо обеспечит посевная кампания, которая уже началась в некоторых регионах России.

По данным Минсельхоза, на 17 апреля яровые зерновые культуры уже посеяны на 9% отведённых под эти нужды сельхозугодий.

При этом объёмы производства топлива в ближайшие два месяца могут несколько снизиться из-за ремонтных работ на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

«Пик ремонтов в этом году придётся на май и июнь. Как правило, весенняя остановка НПЗ достаточно серьёзно ощущается на внутреннем рынке, потому что совпадает с сезонным ростом спроса на нефтепродукты. Впрочем, для этого заранее формируются запасы и нехватки топлива быть не должно», — утверждает Михаил Турукалов.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что запасы бензина в России на 10% превышают показатель аналогичного периода 2018 года, а дизельного топлива — на 30%, передаёт ТАСС.

Ограниченный экспорт

Одной из главных причин роста топливных цен в прошлом году стало заметное повышение стоимости нефти на мировом рынке. В первые месяцы 2019 года сырьевые котировки возобновили рост, прибавив с 1 января более 30%. В результате выросла стоимость нефтепродуктов за рубежом, и российским компаниям вновь стало выгоднее отправлять топливо на экспорт, чем продавать внутри страны.

«В настоящее время по бензину преимущество экспортных поставок над внутренними достигло рекордных 20 тыс. рублей за тонну. Для дизельного топлива разница меньше — порядка 7 тыс. рублей», — сообщил Михаил Турукалов.

Эксперт уверен, что, в отличие от прошлого года, более выгодный экспорт не угрожает России ростом цен на топливо. Причина — прописанные в соглашении между правительством и нефтяниками обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок. Сейчас компании следуют договорённости и не разворачивают свою продукцию на экспорт, а продают топливо внутри страны.

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Государство же компенсирует нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок. С 1 января начал действовать специальный демпфирующий механизм, который позволяет нефтяникам возместить до 60% разницы между экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.

«По дизельному топливу за январь—март текущего года демпфер снизил убытки компаний от поставок горючего на внутренний рынок на 44 млрд рублей. При этом по бензину механизм сработал в обратную сторону — компании вместо компенсаций вынуждены были заплатить в бюджет около 3,7 млрд рублей», — пояснил RT консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов.

Некоторые представители отрасли выступили за изменения инструмента компенсации. Так, ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что демпфирующий механизм стимулирует компании производить меньше автомобильного бензина.

Правительство учло замечания нефтяников. В конце марта глава Минэнерго Александр Новак заявил, что правительство скорректирует цены отсечения по бензину и дизелю в формуле демпфера. Для бензина планка будет снижена с 56 тыс. рублей за тонну до 51 тыс., для дизеля — с 50 тыс. до 46 тыс. рублей.

Правда, в Минфине полагают, что такая корректировка может привести к потерям бюджета.

«При разных ценах на нефть диапазон выпадающих доходов может составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год», — цитирует ТАСС главу департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексея Сазанова.