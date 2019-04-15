Биржевая весна: что ждёт рубль в ближайшее время

15 апреля для крупных российских компаний началось время уплаты налогов. Это придало новый импульс положительной биржевой динамике рубля, за последние 10 дней отыгравшего 2% у доллара США. В понедельник стоимость американской валюты падала почти до отметки в 64 рубля. Аналитики не исключают сохранения тренда на укрепление нацвалюты до конца месяца — ему будут способствовать дивидендные выплаты акционерам банков и нефтяных компаний, а также решение ЦБ РФ по ключевой ставке.

Начало новой торговой недели на Московской бирже продемонстрировало укрепление рубля, которое стартовало ещё 5 апреля. В первой половине дня 15 апреля стоимость доллара США опускалась вплотную к 64 рублям.

Опрошенные RT эксперты не исключили, что усиление нацвалюты может быть связано с некоторыми важными событиями на внутреннем финансовом рынке, которые ожидаются в последние две недели апреля. Прежде всего речь идёт о начавшихся в понедельник налоговых выплатах.

«Основные плательщики налогов — это крупные российские компании, которые экспортируют энергоносители. Они перечисляют налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль и НДС. Для этих выплат компании должны перевести свою экспортную валютную выручку в рубли, что поддерживает рост курса российской валюты», — пояснил RT заместитель директора института трейдинга и инвестиций FENIX Александр Егоров.

На динамику рубля может повлиять также выплата крупными российскими компаниями дивидендов за 2018 год своим акционерам. В ближайшее время такое решение ожидается от топ-менеджмента Сбербанка, «Роснефти» и «Газпромнефти».

Управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко в разговоре с RT отметил, что валютный рынок сейчас позитивно воспринимает новость о возможном увеличении дивидендов.

По данным Мосбиржи, за последние десять дней рубль укрепился к доллару США на 2%. Такую ситуацию эксперты объясняют активным притоком иностранных инвестиций в Россию.

Вложения нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в марте выросли на 120,4 млрд рублей — это максимальный показатель за 18 месяцев. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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«Сейчас спрос на российские активы достаточно высокий, поскольку российская экономика генерирует хорошую прибыль для международных инвесторов. Риски достаточно сбалансированы, а прибыль в несколько раз превосходит доходность облигаций в США и Европе», — отметил Александр Егоров.

Эксперты добавляют, что в пользу рубля также могут сыграть решения Центробанка по ключевой ставке. Заседание совета директоров регулятора намечено на 26 апреля.

Напомним, 22 марта ЦБ сохранил ставку без изменений на уровне 7,75% годовых и при этом допустил возможность её снижения в 2019 году. Впрочем, пока аналитики не ожидают от апрельского заседания значительного изменения ставки.

Эксперты полагают, что для инвесторов гораздо важнее риторика регулятора. По мнению Александра Егорова, дальнейшие заявления о возможном понижении ключевой ставки могут ослабить позиции рубля, потому что вместе со ставкой снижается доходность российских облигаций.

«В ближайшие две-три недели возможно падение доллара ниже 64 рублей и приближение к уровню 63,75. Эта отметка воспринимается как важный психологический уровень, потому что именно с этого рубежа в августе 2018 года началось заметное ослабление российской валюты. Если ей удастся пробить этот уровень, возможно ослабление доллара до 62 рублей», — не исключил Егоров.

По оценке экспертов, ещё одним стимулом для укрепления рубля стал активный рост мировых цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent с начала апреля выросла более чем на 4% и в настоящее время торгуется выше $70 за баррель. Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев связал рост нефтяных котировок с военными действиями в Ливии и ситуацией в Венесуэле.

К другим внешним факторам, способным повлиять на курс российской валюты, эксперты относят вероятную публикацию доклада о вмешательстве России в выборы в Соединённых Штатах.

Напомним, специальный прокурор США Роберт Мюллер завершил расследование дела о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в президентскую кампанию 2016 года и предполагаемых связях с Москвой предвыборного штаба Дональда Трампа. Соответствующий доклад передан в конце марта в Министерство юстиции США.

Впрочем, эксперты полагают, что влияние доклада Мюллера на российский валютный рынок будет незначительным. Алексей Коренев считает, что основные выводы доклада уже заложены в текущий курс рубля, а инвесторы уже оценили реакцию Вашингтона в виде возможных новых санкций против Москвы. Коренев полагает, что по итогам мая доллар может подняться не выше 65,5 рубля.