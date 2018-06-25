Без спешки: как слабая инвестактивность мировых нефтедобывающих компаний может отразиться на отрасли

В понедельник, 25 июня, цены на нефть демонстрируют снижение на фоне решения ОПЕК+ увеличить объёмы добычи. Стоимость барреля эталонного сырья марки Brent упала почти на 2% — до $74,30. При этом эксперты не исключают, что даже в условиях благоприятной конъюнктуры нефтяники не будут спешить с новыми инвестициями в отрасль. Может ли такая политика нефтебизнеса угрожать мировому рынку дефицитом поставок в долгосрочной перспективе — в материале RT.

В понедельник, 25 июня, цены на нефть демонстрируют снижение. Так, баррель марки Brent подешевел почти на 2% — до $74,30. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI сократилась на 0,28% — до $68,39 за баррель.

По мнению опрошенных RT экспертов, снижение котировок вызвано решением ОПЕК+ о ежесуточном росте добычи на один миллион баррелей по итогам саммита стран-нефтеэкспортёров в Вене.

«Увеличение добычи на 1 млн баррелей нефти в сутки — это примерно 2,5% от объёма международной торговли нефтью. В последнее время спрос на нефть устойчиво превышал предложение. Решение картеля — это мера компенсационная. Она не опережает существующий рост спроса, поэтому баланс рынка не изменится», — пояснил RT гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев.

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Расчёты ряда экспертов также свидетельствуют о растущем спросе и сокращении дефицита на мировом рынке углеводородов. Так, аналитики банка Barclays ожидают, что обязательства стран ОПЕК и России приведут к профициту нефти в размере 200 тыс. баррелей в сутки. Однако до конца этого года будет сохраняться дефицит сырья (в размере тех же 200 тыс. баррелей в сутки), сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчёт банка Barclays.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2019 году спрос на нефть будет неуклонно расти. Аналитики не исключают, что мир может столкнуться даже с возросшим дефицитом сырья из-за сокращения добычи на 30% в Иране и Венесуэле. Такая ситуация, возможно, потребует дополнительных поставок углеводородов от ряда членов ОПЕК.

Осторожная политика

В 2017 году страны ОПЕК и государства, не входящие в картель (в том числе и Россия), начали сокращать добычу нефти. Таким образом, предполагалось создать дефицит энергоресурсов и затем стабилизировать на них спрос и предложение. В результате в январе 2018 года цены на нефть превысили $70 за баррель — впервые с декабря 2014 года. В целом по итогам прошлого года нефть марки Brent подорожала на 22%.

Тем не менее благоприятная конъюнктура не изменила настороженной финансовой политики крупнейших в мире нефтедобывающих компаний, которые сократили капитальные затраты примерно на 40% с момента обвала цен на нефть в 2014 году. На сегодняшний день руководство мейджоров по-прежнему жёстко контролирует расходы. Об этом говорится в аналитической записке инвестиционного банка Jefferies.

По данным Jefferies, такая ситуация сложилась под давлением инвесторов. На фоне высоких котировок бюджеты крупных нефтекомпаний были масштабными, но полученная доходность низкой. Теперь менеджмент действует осторожно даже с учётом выросших цен, отмечают аналитики банка. Так, некоторые западные компании предпочитают сокращать долг и повышать выплаты дивидендов вместо финансирования инвестпроектов.

Например, из данных на официальном сайте Chevron следует, что в 2014 году компания сократила инвестпрограмму на 5% — до $39,8 млрд. Однако уже в 2016 году сокращение составило 24% — до $26,6 млрд. В 2018—2020 годах, согласно заявлению компании, уровень капитальных затрат останется в диапазоне от $18 млрд до $20 млрд.

По информации Bloomberg, Shell также не вернулась к инвестициям уровня 2014 года. В 2015 году компания сократила капитальные вложения на 20% — до $30 млрд. В прошлом году этот показатель составил $25 млрд.

Как отметила в разговоре с RT аналитик Alpari Анна Кокорева, инвесторам необходимы аргументы для увеличения капитальных затрат, чтобы росла маржинальность добычи. Эксперт считает, что сегодняшние цены на WTI и Brent позволяют вкладывать средства в развитие и уровень $70 за баррель достаточно рентабелен.

По мнению Рустама Танкаева, дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от стоимости золота и курса американской валюты.

«Реальная ситуация оценивается компаниями в граммах золота за тонну нефти. Цена на нефть в золоте достаточно стабильна — 13,5 грамма за тонну — и от максимумов далека очень сильно, практически в два раза. По этой причине инвестиционные программы компаний практически не растут. К тому же доллар в последнее время дискредитировал себя из-за манипуляций ФРС США — многие страны сбрасывают долларовые активы из своих золотовалютных резервов», — резюмировал эксперт.