Вызов Америки: как мировой финансовый рынок может отреагировать на повышение ставки ФРС США
- globallookpress.com
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Внимание мировых инвесторов будет приковано к итогам двухдневного заседания ФРС США, которое завершится 13 июня. Комитет Федрезерва по операциям на открытом рынке намерен принять решение по ужесточению своей денежно-кредитной политики. Согласно ожиданиям экспертов, регулятор повысит базовую ставку на 0,25%, до уровня 1,75—2%.
Вероятность такого исхода в настоящий момент превышает 80%, и решение американского центробанка уже заложено в ожидания рынка.
На этом фоне повышение ставки ФРС не приведёт к резкой реакции курса доллара или заметному движению фондовых котировок. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.
Однако эксперт отмечает, что в среднесрочной перспективе при повышенной ставке нацвалюта США вновь начнёт расти на глобальных площадках после небольшой паузы в последние две недели.
По данным MarketWatch, 29 мая доллар подорожал до максимума за последние полгода к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Соответствующий индекс DXY находился вблизи отметки 94,8 пункта — впервые с ноября 2017 года. Впрочем, уже с начала июня этот показатель опустился до уровня 93,5 пункта.
Как пояснил RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, уже второе в этом году повышение базовой ставки ФРС США вернёт доходность американских десятилетних облигаций к отметке 3% и спровоцирует дальнейший рост доллара на рынках. Это вновь поставит под удар валюты развивающихся стран, поскольку инвесторы всё больше будут проявлять интерес именно к долларовым активам.
«Процентная разница между ставками в развивающихся государствах и в США сокращается из-за повышений ставки ФРС, что также вынуждает центральные банки развивающихся стран повышать свои ставки. Такие шаги уже предприняты в Аргентине, Турции, Индии, что свидетельствует об озабоченности монетарных властей выходом инвесторов из их государственных активов», — подчеркнул Сабитов.
- Здание ФРС в Вашингтоне
- Reuters
Напомним, в конце мая национальная валюта Турции подешевела к американской до исторического минимума. Так, 25 мая соответствующий курс достиг отметки 4,7 лиры за доллар. В результате центробанку страны дважды пришлось повысить ставку, чтобы остановить девальвацию.
Похожая ситуация наблюдалась и в Аргентине. Глобальный рост курса доллара вкупе с острыми экономическими проблемами государства сопровождался небывалым удешевлением аргентинского песо. Центробанк страны был вынужден повысить ставку до 40% годовых, но и после этого валютное ослабление не остановилось.
Примечательно, что песо продолжил дешеветь даже после заявления о предоставлении Аргентине кредита МВФ в размере $50 млрд.
В целом за месяц под давлением также оказались бразильский реал, мексиканский песо и южноафриканский ранд. Как пояснил Роберто д'Амброзио, укрепление доллара на международных площадках будет и далее провоцировать удешевление валют развивающихся рынков.
Любопытно, что в отношении курса рубля аналитики настроены оптимистичнее. Как рассказал в разговоре с RT президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк, российская валюта сегодня пользуется серьёзной поддержкой со стороны энергорынка. Так, с начала июня цены на нефть несколько отошли от значения $80 за баррель, но тем не менее по-прежнему остаются достаточно высокими.
Кроме того, по словам эксперта, иностранные инвесторы уже частично вышли из рубля после введения в апреле санкций в отношении ряда предпринимателей и компаний. При этом Олег Кисляк отмечает, что положительные заявления по итогам заседания ФРС, напротив, могут и вовсе способствовать небольшому удорожанию нацвалюты.
«Повышение ставки ФРС заложено в ожидания рынка. Для игроков важнее будут комментарии в отношении «агрессивности» дальнейшей политики регулятора. Позитивные заявления руководства Федрезерва, вероятно, будут играть на руку сырьевым площадкам, а значит, и рубль может получить некоторую поддержку», — пояснил эксперт.
Роберто д'Амброзио подчёркивает, что дальнейшие действия ФРС США будут во многом зависеть от устойчивости глобальной экономики.
«Прежде всего речь идёт о растущей политической напряжённости в мире, в частности, о беспрецедентном введении торговых тарифов администрацией Трампа и соответствующей реакции Евросоюза и Канады, а также о растущей напряжённости внутри самого ЕС на фоне событий в Италии», — заключил эксперт.