Вызов Америки: как мировой финансовый рынок может отреагировать на повышение ставки ФРС США

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Владимир Цегоев
12—13 июня в США пройдёт двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Топ-менеджмент американского регулятора намерен обсудить дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Аналитики прогнозируют повышение базовой ставки ФРС по итогам заседания. Как ожидается, такое решение укрепит доллар, что станет вызовом для валют развивающихся стран. Как действия Федрезерва могут повлиять на глобальный финансовый рынок — в материале RT.
Вызов Америки: как мировой финансовый рынок может отреагировать на повышение ставки ФРС США
  • globallookpress.com
  • © Andrey Nekrasov

Внимание мировых инвесторов будет приковано к итогам двухдневного заседания ФРС США, которое завершится 13 июня. Комитет Федрезерва по операциям на открытом рынке намерен принять решение по ужесточению своей денежно-кредитной политики. Согласно ожиданиям экспертов, регулятор повысит базовую ставку на 0,25%, до уровня 1,75—2%.

Вероятность такого исхода в настоящий момент превышает 80%, и решение американского центробанка уже заложено в ожидания рынка.

На этом фоне повышение ставки ФРС не приведёт к резкой реакции курса доллара или заметному движению фондовых котировок. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.

Однако эксперт отмечает, что в среднесрочной перспективе при повышенной ставке нацвалюта США вновь начнёт расти на глобальных площадках после небольшой паузы в последние две недели.

По данным MarketWatch, 29 мая доллар подорожал до максимума за последние полгода к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Соответствующий индекс DXY находился вблизи отметки 94,8 пункта — впервые с ноября 2017 года. Впрочем, уже с начала июня этот показатель опустился до уровня 93,5 пункта.

Как пояснил RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, уже второе в этом году повышение базовой ставки ФРС США вернёт доходность американских десятилетних облигаций к отметке 3% и спровоцирует дальнейший рост доллара на рынках. Это вновь поставит под удар валюты развивающихся стран, поскольку инвесторы всё больше будут проявлять интерес именно к долларовым активам.

«Процентная разница между ставками в развивающихся государствах и в США сокращается из-за повышений ставки ФРС, что также вынуждает центральные банки развивающихся стран повышать свои ставки. Такие шаги уже предприняты в Аргентине, Турции, Индии, что свидетельствует об озабоченности монетарных властей выходом инвесторов из их государственных активов», — подчеркнул Сабитов.  

  • Здание ФРС в Вашингтоне
  • Reuters

Напомним, в конце мая национальная валюта Турции подешевела к американской до исторического минимума. Так, 25 мая соответствующий курс достиг отметки 4,7 лиры за доллар. В результате центробанку страны дважды пришлось повысить ставку, чтобы остановить девальвацию.

Похожая ситуация наблюдалась и в Аргентине. Глобальный рост курса доллара вкупе с острыми экономическими проблемами государства сопровождался небывалым удешевлением аргентинского песо. Центробанк страны был вынужден повысить ставку до 40% годовых, но и после этого валютное ослабление не остановилось.

Примечательно, что песо продолжил дешеветь даже после заявления о предоставлении Аргентине кредита МВФ в размере $50 млрд.

В целом за месяц под давлением также оказались бразильский реал, мексиканский песо и южноафриканский ранд. Как пояснил Роберто д'Амброзио, укрепление доллара на международных площадках будет и далее провоцировать удешевление валют развивающихся рынков.

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Любопытно, что в отношении курса рубля аналитики настроены оптимистичнее. Как рассказал в разговоре с RT президент АО «Банк Воронеж» Олег Кисляк, российская валюта сегодня пользуется серьёзной поддержкой со стороны энергорынка. Так, с начала июня цены на нефть несколько отошли от значения $80 за баррель, но тем не менее по-прежнему остаются достаточно высокими.

Кроме того, по словам эксперта, иностранные инвесторы уже частично вышли из рубля после введения в апреле санкций в отношении ряда предпринимателей и компаний. При этом Олег Кисляк отмечает, что положительные заявления по итогам заседания ФРС, напротив, могут и вовсе способствовать небольшому удорожанию нацвалюты.

«Повышение ставки ФРС заложено в ожидания рынка. Для игроков важнее будут комментарии в отношении «агрессивности» дальнейшей политики регулятора. Позитивные заявления руководства Федрезерва, вероятно, будут играть на руку сырьевым площадкам, а значит, и рубль может получить некоторую поддержку», — пояснил эксперт.

Роберто д'Амброзио подчёркивает, что дальнейшие действия ФРС США будут во многом зависеть от устойчивости глобальной экономики.

«Прежде всего речь идёт о растущей политической напряжённости в мире, в частности, о беспрецедентном введении торговых тарифов администрацией Трампа и соответствующей реакции Евросоюза и Канады, а также о растущей напряжённости внутри самого ЕС на фоне событий в Италии», — заключил эксперт.

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