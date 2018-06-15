Политика нормализации: Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых по итогам заседания совета директоров 15 июня. Такое решение в ЦБ объяснили возможным ускорением инфляции в 2018 и 2019 годах. Топ-менеджмент регулятора не исключает, что во многом на рост цен повлияет повышение НДС, а также увеличение стоимости бензина и дизтоплива в стране. Как может измениться денежно-кредитная политика в России — в материале RT.

Совет директоров Центробанка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых по итогам заседания в пятницу, 15 июня. Кроме того, топ-менеджмент регулятора пересмотрел прогноз по инфляции с учётом предлагаемого повышения НДС с 18% до 20% в 2019 году.

«Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5—4% в конце 2018 года и её краткосрочное повышение до 4,0—4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ЦБ 15 июня.

Решение Банка России было предсказуемым для участников рынка, экспертов и наблюдателей, поскольку ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указывала на майский рост инфляционных ожиданий населения до 8,6% против 7,8% в апреле. Набиуллина поясняла, что такое увеличение показателя связано с ростом цен на бензин.

Согласно данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. В годовом выражении (май 2018 года к маю 2017 года) этот показатель составил 11,3%. В результате, уже к началу июня среднероссийские розничные цены за литр горючего последовательно превысили 41, 42 и 43 рубля.

Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо, а также договорилось с крупными нефтяными компаниями о заморозке оптовых и розничных цен на нефтепродукты на уровне 30 мая.

Также по теме Обеспечить прорыв: как может измениться экономическая политика России в 2018—2024 годах В будущем правительстве кандидат на пост первого зампреда Антон Силуанов намерен заняться поиском решений для выполнения президентских...

«Принятое решение о снижении с 1 июня 2018 года акцизов на нефтепродукты будет способствовать замедлению роста цен на эту группу товаров к концу текущего года. С другой стороны, произошло значительное снижение цен на плодоовощную продукцию, что отразилось в замедлении годовой продовольственной инфляции до 0,4% в мае (с 1,1% в апреле). Это связано с сохранением высокого объема предложения продовольственной продукции», — отмечается в новых материалах ЦБ.

Любопытно, что об ускорении темпов роста потребительских заявил накануне и первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. По его словам, инфляция в 2018 году составит около 3%. При этом повышение НДС до 20%, по оценке Минфина, может ускорить рост цен до 4—4,5% в 2019 году. Об этом 14 июня глава ведомства заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

В ЦБ отмечают, что в мае годовая инфляция сохранилась на апрельском уровне — 2,4%. При этом ряд аналитиков в целом подчёркивают глобальную тенденцию к подорожанию продовольственных и непродовольственных товаров, ссылаясь на статистику ООН. По данным ФАО, в мае мировые цены на продовольствие поднялись до максимального уровня с октября 2017 года. Соответствующий индекс вырос на 1,2% по сравнению с апрелем и достиг отметки 176,2 пункта.

«Вопрос «нормализации» денежно-кредитной политики остаётся ключевым для ЦБ. Как отмечает сам регулятор, «нейтральный» интервал по ключевой ставке — это от 6% до 7%. При этом пока рубль будет ещё слабеть на фоне роста ставки ФРС США.

Однако по сравнению с другими развивающимися рынками, российская валюта достаточно спокойно себя чувствует, а экономика страны устойчива, поэтому реакция на решение ЦБ уже была заложена бизнесом в цены на свои товары и услуги», — так прокомментировал RT решение Центробанка профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

Примечательно, что накануне международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало свой прогноз по уровню ключевой ставки ЦБ и инфляции в России. Так, эксперты ожидают, что вопреки ужесточению санкций США, Банк России всё равно продолжит постепенное смягчение монетарной политики и к концу 2018 года ставка снизится до 6,75% годовых. По прогнозу Fitch, в 2018 году инфляция составит 3,5%, в 2019 — 4,5%.

«Отсутствие активных действий со стороны ЦБ по итогам июньского заседания уже во многом заложено в текущий курс рубля. Поэтому возможны лишь совсем небольшие движения в сторону локального укрепления российской валюты. В дальнейшем регулятор, как и прежде, будет обращать внимание на инфляционные ожидания, стабильность национальной валюты и экономическую ситуацию», — отметил в разговоре с RT эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин.

Прогнозы экспертов подтверждают данные торгов Московской биржи 15 июня. Так, после объявления ЦБ о сохранении ставки на уровне 7,25% годовых, рубль замедлил снижение к доллару США. Курс американской нацвалюты до публикации решения регулятора поднимался по сравнению с закрытием торгов 14 июня на 19 копеек, до 62,82 рубля, а после информации регулятора — снизился до 62,70 рубля.

Напомним, последний раз Центробанк снижал ключевую ставку (до 7,25% годовых) на заседании совета директоров в марте 2018 года. В апреле регулятор оставил ставку неизменной на фоне рисков ускорения инфляции и валютных колебаний. Следующее заседание ЦБ намечено на 27 июля 2018 года.