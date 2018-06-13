«Это невозможно»: вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал прогнозы о подорожании бензина до 100 рублей за литр

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Алексей Кудобин, Владимир Цегоев
Зампред правительства России Дмитрий Козак назвал «апокалиптичными» прогнозы некоторых экспертов по удорожанию литра бензина до 100 рублей. Такое заявление вице-премьер сделал 13 июня на селекторном совещании с главами регионов по ситуации в нефтепереработке. При этом участники обсуждения подтвердили стабилизацию стоимости топлива в целом по стране и заявили, что уже на этой неделе кабмин внесёт в Госдуму законопроект по снижению акцизов на бензин.
«Это невозможно»: вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал прогнозы о подорожании бензина до 100 рублей за литр
  • © Sergei Karpukhin / Reuters

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак 13 июня прокомментировал пессимистичные экспертные прогнозы роста цен на бензин в последнее время. Как сообщает РИА Новости, зампред, который в кабмине курирует вопросы ТЭК, считает «апокалиптичной» возможность увеличения стоимости топлива до 100 рублей за литр.

«Это невозможно. Это исключено. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать ситуацию», — заявил Дмитрий Козак во время селекторного совещания с регионами по ситуации на рынке нефтепродуктов.

При этом вице-премьер не видит оснований для повышения экспортной пошлины на нефтепродукты. Однако Козак допустил, что такая потребность не возникнет в будущем.

По словам зампреда, правительство готовит инструмент оперативного реагирования на ситуацию с подорожанием топлива. Речь идёт о возможности повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% в случае бесконтрольного роста цен на горючее на внутреннем рынке.

Как пояснил RT руководитель департамента товарных рынков «БКС Брокер» Дмитрий Шувалов, с экономической точки зрения повышение экспортной пошлины носит фундаментальный характер. Данная мера может сделать российские поставки топлива за рубеж менее привлекательным для производителей, а экспортный поток переориентировать на внутренний рынок. Таким образом, предложение топлива внутри России может заметно возрасти, а цены — стабилизироваться.

Один из участников обсуждения роста цен на бензин и дизтопливо, глава Минэнерго Александр Новак рассказал о стабилизации цен на горючее в целом по стране, однако подчеркнул, что в некоторых регионах всё ещё наблюдается подорожание.

«Мы видим, что ситуация сейчас стабильная, особенно в последние дни. Наблюдается стабилизация цен на автозаправочных станциях на уровне 30 мая, хотя согласен, что по отдельным регионам есть небольшие отклонения, небольшой рост», — цитирует ТАСС Новака.  

Дмитрий Шувалов напоминает, что региональные цены реагируют на изменения оптовой стоимости топлива с небольшой временной задержкой (может составлять от двух недель до одного месяца). Эта задержка связана с датой отгрузки продукции с завода и датой доставки в пункт назначения.

Уже на этой неделе правительство планирует внести в Госдуму законопроект, который предполагает снижение акцизов на топливо и повышение ставки экспортной пошлины на нефтепродукты. Такое заявление сделал 13 июня директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«На ваших совещаниях приняты решения о двух пакетах комплексных мер. Первое — это меры оперативного реагирования: снижение акцизов и повышение ставки экспортной пошлины на нефтепродукты до конца года. Соответствующий пакет изменений в законодательство внесён в правительство в пятницу. Планируется, что до конца этой недели он будет направлен в Госдуму для рассмотрения и принятия», — сказал Сазанов.

По словам представителя Минфина, второй комплекс мер связан с планами на долгосрочную перспективу. Речь идёт о создании специальной надбавки в отрицательный акциз на тонну переработанной нефти, которую планируется ввести с 1 января 2019 года.

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Кроме того, Сазанов напомнил и о сохранении возможности повышения экспортных пошлин на нефтепродукты в рамках налогового манёвра. Министерство уже подготовило соответствующие изменения в законодательство и сейчас их обсуждает с нефтяными компаниями. «Будет ряд совещаний, планируем их к внесению в правительство на следующей неделе», — добавил Сазанов.

Дмитрий Шувалов пояснил, что акциз представляет собой особый вид налога и входит в состав отпускных цен предприятий. Таким образом, решение правительства о снижении акцизов обеспечивает уменьшение себестоимости отпускаемой с заводов продукции и позволяет нефтяникам не повышать цены.

В разговоре директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов не исключил, что эффект от мер правительства по стабилизации цен на топливо может проявиться уже в течение нескольких недель.

«В связи с ситуацией на мировом рынке топлива правительство вместо повышения акцизов решилось на их снижение. Это позволяет нефтяникам не повышать цены на бензин и дизтопливо. Благодаря экспортным пошлинам компаниям становится выгоднее поставлять продукцию не на экспорт, а на внутренний рынок. Я сомневаюсь, что цены смогут вернуться к прежнему уровню, но то, что их рост остановится, — это весьма вероятно», — считает Тремасов.

Напомним,согласно данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5,6% по сравнению с апрелем. В годовом выражении (май 2018 года к маю 2017 года) этот показатель составил 11,3%. В результате уже к началу июня среднероссийские розничные цены на бензин последовательно превысили уровни 41, 42 и 43 руб./л. 

В правительстве незамедлительно отреагировали на сложившуюся ситуацию и убедили нефтяные компании зафиксировать стоимость бензина и дизельного топлива на уровне 30 мая. По словам Дмитрия Козака, в случае нарушения договорённостей в Госдуму будет внесён законопроект, позволяющий повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. 

Кроме того, Козак также заявлял о необходимости снижения акцизов на нефтепродукты с целью стабилизации цен на российском рынке. Соответствующий законопроект Минфин внёс в правительство в пятницу, 8 июня. 

Любопытно, что на этом фоне цены на бензин на столичных АЗС уже показали снижение — такое произошло впервые с конца марта. Так, по данным Московской топливной ассоциации (МТА), в период с 4 по 9 июня стоимость топлива снизилась в среднем на 7—8 копеек.

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