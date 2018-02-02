Цифровая трансформация: Медведев призвал страны ЕАЭС сблизить позиции по криптовалютам

Государства Евразийского экономического союза должны сблизить свои позиции по криптоактивам, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В рамках форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алма-Ате он выступил за создание международных конвенций по криптоактивам, поскольку в противном случае эта область будет выглядеть «не вполне понятной и законной». В свою очередь, белорусский премьер Андрей Кобяков предложил интегрировать между собой цифровые инфраструктуры стран ЕАЭС. О перспективах сотрудничества в информационной сфере — в материале RT.

Страны Евразийского экономического союза должны сблизить свои подходы к криптоактивам, а не замыкаться в рамках создания национальной модели. Такую точку зрения выразил российский премьер Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алма-Ате.

«Что я хочу сказать по поводу криптоактивов? В любом случае мы не должны замыкаться в рамках национальной модели. Здесь коллеги говорили: можно будет расплачиваться криптовалютами. Давайте к этому внимательнее отнесёмся, потому что наши экономики слишком сильно и тесно связаны. Невозможно будет внедрить эти принципы внутри одной страны. Надо сблизить наши подходы на уровне союза», — заявил Медведев.

Более того, по словам российского премьера, необходимо создавать международные конвенции по криптоактивам, поскольку в противном случае эта сфера будет развиваться «под другим углом» и выглядеть «не вполне понятной и законной». Он подчеркнул, что в год председательства России в Евразийском союзе цифровая повестка дня будет «сквозной темой» взаимодействия его стран-членов.

«Нам нужно будет объединять наши рынки: товарные, людские, логистические, технологические — и формировать собственную инфраструктуру... Цифровые процессы действительно требуют трансграничного регулирования, причём основанного на мягкой платформе, а не на традиционной», — отметил Медведев.

По его словам, избыточно консервативное регулирование может снизить конкурентоспособность, поэтому нужно создать правовой инструментарий, который позволит обрабатывать и анализировать массивы обезличенных данных в масштабах всего ЕАЭС.

При этом Медведев призвал не относиться к цифровой повестке дня с излишним оптимизмом, поскольку цифровое неравенство между странами не только ЕАЭС, но и всего мира продолжает сохраняться, хотя «цифра» и стала неотъемлемой частью многих экономик.

«Не надо думать, что мы все, даже самые развитые страны, сможем продвинуть цифровую повестку дня за совсем ограниченное время. Слишком велики различия между странами, слишком велико то, что называется цифровым неравенством, — заявил глава кабмина. — До тех пор пока будет сохраняться цифровое неравенство не только между странами нашей «пятёрки», или в СНГ, или в Европе и Азии, а вообще на планете, невозможно говорить о том, что цифровая повестка дня стала универсальной».

При этом глава правительства отметил важность вопросов информационной безопасности и сохранения личных, коммерческих и государственных данных, в том числе противодействия хакерским атакам, кибермошенникам и террористам.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

По словам главы российского кабмина, необходимость синхронизации усилий стран Евразийского экономического союза «совершенно очевидна», подобная работа уже ведётся.

«Сейчас прорабатываются и национальные предложения по конкретным инициативам. Очень важно выработать единый понятийный аппарат, уже сегодня договариваться о наднациональных инфраструктурных решениях, о наднациональных цифровых технологиях», — отметил Медведев.

Он уточнил, что создаваемая единая платформенная архитектура должна быть открытой как для стран ЕАЭС, так и для потенциальных партнёров союза.

«Нас ждут немалые трудности, скажу прямо, но перспективы абсолютно вдохновляющие. Надеюсь, что мы все окажемся на уровне тех вызовов, с которыми столкнулись наши страны в цифровую эпоху», — подытожил своё выступление Медведев.

«Альтернативы нет»

В свою очередь, белорусский премьер Андрей Кобяков предложил интегрировать цифровую инфраструктуру стран ЕАЭС и выработать единую стратегию стран — участниц Союза.

«Предлагаем рассмотреть две белорусские инициативы: первая — интеграция цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, которая предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой, формирование полноценных цифровых транспортных коридоров в направлении Восток — Запад», — заявил глава кабмина Белоруссии.

Вторая инициатива связана с переходом от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран — участниц ЕАЭС. По словам Кобякова, в настоящее время вместо объединения усилий страны в лучшем случае движутся параллельным курсом.

«В этой связи предлагаем создать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС, причём не на уровне общих принципов и подходов (они и так понятны), а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации», — подчеркнул премьер.

При этом Кобяков заявил, что Минск не рассматривает возможности допуска криптовалют к обороту на внутреннем рынке.

«Настолько этот рынок трансграничен и глобален, что отдельно взятой стране думать о том, что если она где-то вырвется в каких-то направлениях, то это будет её исключительным успехом, в принципе невозможно», — добавил белорусский премьер.

«Поезд ещё не ушёл»

Выступая на алма-атинском форуме, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев выразил сдержанный оптимизм относительно перспектив стан ЕАЭС в сфере цифровизации экономик.

«Поезд ещё не ушел. Поезд стартует с перрона, начинает набирать обороты, надо успеть запрыгнуть хотя бы в последний вагон. Я считаю, что мы всё-таки успели, запрыгнули. И что меня радует — то, что, когда мы оказались в этом вагоне, зашли в купе, мы увидели своих друзей, коллег, которые также в этом же поезде, и мы двигаемся вместе. По отдельности мы бы не смогли», — сказал Сагинтаев.

Глава кабмина Армении Карен Карапетян отметил, что в современных условиях цифровизация — это единственный шанс для страны в кратчайшие сроки стать государством с эффективным управлением и экономикой: «Здесь альтернативы нет».

При этом премьер-министр Киргизии Сапар Исаков заявил, что Бишкек рассматривает возможность использования криптовалюты при госзакупках, поскольку это должно помочь снизить уровень коррупции.

Слева направо: председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и премьер-министры Карен Карапетян (Армения), Андрей Кобяков (Белоруссия), Бакытжан Сагинтаев (Казахстан), Сапар Исаков (Киргизия) и Дмитрий Медведев (Россия)

© government.ru

«Криптовалютные офшоры»

Также в пятницу, 2 февраля, первый зампред Центробанка Сергей Швецов не исключил, что в России будут заблокированы белорусские сайты по торговле криптовалютами — в том случае, если будет доказана вредоносность этих сервисов.

«Мы смотрим, как будет организована эта торговля. Боюсь, что нам придётся блокировать сайты, предоставляющие доступ гражданам России. Если оценка покажет вредоносность сервисов, которые будут предоставляться со стороны белорусского проекта, то мы примем меры по блокировке сайта», — цитирует Швецова РИА Новости.

Вместе с тем в Министерстве финансов России предложили создать в стране специальные офшоры для проведения организованных торгов криптовалютой. По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, в качестве таких зон рассматриваются остров Русский в нескольких километрах от Владивостока и остров Октябрьский в центре Калининграда.

«В принципе, мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский, острове Октябрьский», — заявил Моисеев.

По его словам, обмен криптовалют на рубли и прочие активы можно разрешить на таких специальных территориях. При этом замглавы ведомства отметил, что выдвинутую инициативу не поддерживает Банк России, передаёт ТАСС.

В конце января Минфин опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (первичное размещение токенов). Относительно этого законопроекта у Минфина и Центробанка есть существенные разногласия, связанные с возможностью обмена криптовалют на рубли, валюту или иное имущество. ЦБ считает допустимым подобный обмен исключительно для токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, поскольку выдача подобного разрешения для криптовалют чревата легализацией сомнительных операций.