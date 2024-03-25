До исторического максимума: почему мировые цены на какао-бобы выросли втрое за последний год

С начала 2024 года мировые цены на какао-бобы выросли более чем в два раза и на торгах 25 марта впервые превысили $9,6 тыс. за 1 т. Эксперты связывают это с глобальным дефицитом продукта на фоне ухудшения погодных условий и снижения урожая в Западной Африке. Кроме того, по словам аналитиков, на стоимости товара отразилось удорожание логистики в связи с атаками на торговые суда в Красном море. Также рынок мог отреагировать на ужесточение законодательства в ЕС: теперь крупным производителям сладостей придётся отчитываться перед европейскими властями в том, что для выращивания используемых какао-бобов не приходилось вырубать леса. Дальнейший рост стоимости сырья будет всё больше увеличивать издержки кондитерских фабрик, уверены специалисты. Как на этом фоне могут измениться цены на шоколад в России и мире — в материале RT.

В понедельник, 25 марта, мировые цены на какао-бобы вновь обновили исторический максимум. Во время торгов на бирже ICE стоимость одной тонны сырья поднималась на 7,9% и впервые за всё время наблюдений превышала $9,6 тыс.

С начала 2024 года какао на международном рынке уже подорожало более чем вдвое, а за последние 12 месяцев цены увеличились в три раза. Наблюдаемую динамику специалисты объясняют растущей нехваткой товара в мире.

Так, согласно прогнозу Международной организации по какао (ICCO), в текущем сельскохозяйственном сезоне (стартовал 1 октября 2023-го) глобальное производство бобов рискует сократиться почти на 11% — до 4,45 млн т. В результате глобальный дефицит этой продукции может увеличиться в пять раз по сравнению с предыдущим сезоном — до 374 тыс. т.

«Первая причина — плохой урожай в Западной Африке, на которую приходится 60% мирового производства какао. Экстремальные ливни и затопления в Кот-д'Ивуаре и Гане (крупнейших странах-производителях. — RT) привели к низкой урожайности... Вторая — в Западной Африке остро стоит проблема контрабанды. Например, какао из Ганы переправляется в соседнее государство Того для продажи по более высоким или нерегулируемым ценам», — говорится в исследовании нидерландского Rabobank.

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Кроме того, по данным компании, деревья какао в Кот-д'Ивуаре по большей части старые, а поэтому менее урожайны и более подвержены различным болезням. При этом многие фермеры находятся в преклонном возрасте и зачастую им некому передать своё мастерство, поскольку их дети переезжают в крупные города, утверждают аналитики банка.

«Стоит отметить, что, в отличие от других сельскохозяйственных культур, производство какао-бобов до сих пор находится именно в руках мелких фермеров. У них нет возможности инвестировать в производство столько же средств, сколько могут крупные агрохолдинги», — пояснила в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Также, по её словам, одним из драйверов повышения мировых цен на какао могло стать принятие в Евросоюзе нового закона о борьбе с вырубкой лесов. В рамках инициативы крупные производители шоколада теперь должны будут доказывать, что закупаемые ими какао-бобы были выращены не на обезлесенной территории.

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«В каждой партии бобов теперь должны быть указаны GPS-координаты фермы, на которой они были выращены, и эта информация должна быть загружена в специальную базу данных ЕС. Для закона установлен переходный период — до конца 2024 года. Вероятно, торговцы какао-бобами стремятся запастись этим продуктом заранее, ещё по старым правилам», — добавила собеседница RT.

Помимо этого, определённое влияние на стоимость какао сегодня оказывает геополитический фактор, считают экономисты. В частности, речь идёт о нападениях йеменских хуситов на суда в Красном море и Аденском заливе, что привело к удорожанию морских грузовых перевозок.

«За последнее время логистика усложнилась и стала значительно дороже из-за повышения мировых цен на топливо и ситуации в Красном море. Поэтому стоимость товара в мире, вероятно, будет расти на протяжении всего 2024 года», — предположил в разговоре с RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Дальнейшее повышение цен на какао-бобы будет всё больше увеличивать издержки кондитерских фабрик на покупку сырья и производство сладостей. В этой связи по итогам текущего года шоколад в мире может подорожать как минимум на 40—80% в зависимости от сорта, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Проблема в том, что диверсификация производителей какао-бобов остаётся низкой: помимо Ганы и Кот-д'Ивуара, ещё порядка 15% производства сосредоточено в Южной Америке — это Перу, Эквадор и Бразилия. То есть наблюдаемая динамика цен на сырьё отразится на всех мировых производителях шоколада», — объяснил Чернов.

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Впрочем, уже в 2025 году ситуация на мировом рынке какао-бобов может стабилизироваться в случае улучшения погодных условий и увеличения урожая в Западной Африке, не исключает Георгий Остапкович. Хотя, по его словам, цены вряд ли вернутся на стартовые позиции, стоимость товара в мире всё же снизится относительно текущих значений. Как отметил специалист, рынок уже сталкивался с подобными проблемами в 1980-х и 2000-х годах.

Людмила Рокотянская также отметила, что сельскохозяйственная отрасль является циклической, поэтому вслед за ажиотажным удорожанием какао-бобов может последовать их удешевление. По мнению собеседницы RT, высокие цены, вероятно, приведут к росту посадок новых деревьев в Гане и Кот-д'Ивуаре, а другие страны, такие как Бразилия, Индонезия, Эквадор и Перу, могут нарастить инвестиции в производство товара.

Шоколадный запас

Примечательно, что нынешняя ситуация на глобальном рынке какао пока не отразилась на стоимости сладостей в России. По данным Федеральной службы государственной статистики, за последний год шоколадные конфеты в стране подорожали в среднем на 3,6—4,6%, а сам шоколад — всего на 0,4%.

«Серьёзного роста цен у нас пока не наблюдается, поскольку производители работают на сформированных ранее запасах. Тем не менее в премиум-сегменте стоимость конфет и шоколада будет постепенно увеличиваться и может вырасти примерно на 30—40%. Это касается изделий с высоким содержанием какао и других добавок. Что же касается массового сегмента, здесь цены тоже могут подняться, но не слишком сильно», — отметил Георгий Остапкович.

По его словам, компании будут принимать меры для сдерживания цен, чтобы не отпугнуть массового потребителя и не обрушить спрос. В частности, пока мировая стоимость какао остаётся высокой, производители могут незначительно уменьшить размер упаковки или изменить рецептуру продукции. Похожей точки зрения придерживается и Людмила Рокотянская.

«Скорее всего, бизнес будет сокращать количество шоколада в своих изделиях. Например, мы увидим больше батончиков и конфет с различными начинками: карамелью, воздушным рисом, орехами, изюмом и так далее. Какао-масло, в свою очередь, будут чаще заменять более дешёвыми аналогами, например пальмовым», — заключила Рокотянская.