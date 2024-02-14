«Найдена равновесная точка»: за счёт чего в России стабилизировались цены на куриные яйца

По итогам января 2024-го розничные цены на куриные яйца в России снизились почти на 2% после непрерывного роста на протяжении полугода. Причём с начала февраля товар на полках магазинов подешевел ещё примерно на 0,5%. Как отмечают эксперты, в прошлом году стоимость продукта заметно выросла на фоне ажиотажного потребительского спроса, резких курсовых колебаний и ряда возникших проблем у птицефабрик. Тем не менее ситуация уже начала стабилизироваться, уверены специалисты. Сегодня на рынке яиц нет дефицита, но и отсутствует затоваривание, поэтому аналитики не ждут новых ценовых скачков в обозримой перспективе.

В январе 2024 года куриные яйца на полках российских магазинов подешевели в среднем на 1,81% по сравнению с декабрём. При этом с начала текущего месяца цены опустились ещё на 0,47%. Такие данные в среду, 14 февраля, представила Федеральная служба государственной статистики.

«Сегодня десяток яиц в рознице в среднем по России стоит около 129 рублей, хотя ещё в начале января значение превышало 133 рубля. Яйца действительно продолжают дешеветь. Это признак того, что найдена равновесная точка спроса и предложения и ситуация стабилизируется», — рассказал RT зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Напомним, куриные яйца в России стали заметно дорожать с июля 2023-го, и по итогам всего прошлого года их средняя стоимость выросла более чем на 62% — с 81,7 до 132,5 рубля за десяток. Достигнутые темпы роста цен более чем в восемь раз превысили инфляцию (7,4%), свидетельствуют материалы Минэкономразвития.

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Одной из главных причин сложившейся ситуации стало возникновение дисбаланса между спросом и предложением на рынке яиц в России. К такому выводу пришли в Центробанке.

Согласно исследованию ЦБ, в 2023 году рост производства товара в стране замедлился, поскольку некоторые крупные предприятия столкнулись со вспышками птичьего гриппа и были вынуждены уничтожить часть своей продукции. Одновременно на фоне санкций сократились поставки в Россию инкубационных яиц из-за рубежа, что также осложнило работу ряда птицефабрик.

Между тем внутреннее потребление товара, напротив, стало расти ускоренными темпами. Например, компании в сфере здравоохранения начали в больших объёмах закупать яйца для производства вакцин после ухода из страны европейских и американских фармацевтических предприятий.

Параллельно наблюдался и повышенный спрос на продукт со стороны рядовых россиян, утверждает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его словам, в связи с увеличением реальных доходов люди активнее потребляли курятину и в рекордных объёмах закупались яйцами — наиболее доступным источником белка.

«Ещё одна причина роста цен — это создание ажиотажа в СМИ, в результате чего некоторые категории граждан стали покупать яйца про запас и на рынке образовался искусственный дефицит. Кроме того, часть производителей яиц перепрофилировали свои мощности на производство бройлера», — добавил собеседник RT.

Также, по мнению аналитиков Центробанка, резкий ценовой скачок мог быть спровоцирован колебаниями валютных курсов: ослабление рубля в III квартале 2023 года привело к удорожанию кормовых добавок, производство которых на 75—85% зависит от импортных составляющих. Помимо этого, у некоторых птицефабрик увеличились затраты на логистику, а ряд предприятий столкнулись с нехваткой кадров, что тоже отразилось на конечной стоимости продукта.

АГН «Москва»

Предотвратить рост цен на яйца в 2023 году не удалось, поскольку правительство вовремя не отреагировало на ситуацию и «не открыло импорт». Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией.

«Разговаривал с министром сельского хозяйства — спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему отметил (честно говорю): «А у граждан наших есть проблемы: рост (цен. — RT)»... Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Это сбой в работе правительства... В ближайшее время ситуация будет исправлена», — обещал Путин.

Рыночный баланс

После замечаний главы государства в Минсельхозе начали прорабатывать целый комплекс мер для устранения проблемы. В частности, власти решили обнулить импортные пошлины и увеличить поставки из дружественных стран, а также нарастить собственное производство и перевести птицефабрики с торговыми сетями на долгосрочные контракты для обеспечения прогнозируемых объёмов и стабильных цен.

Кроме того, как отметил Сергей Юшин, после Нового года на рынке утих потребительский ажиотаж, что тоже начало позитивно отражаться на стоимости куриных яиц. По мнению эксперта, новую волну повышения спроса можно будет увидеть перед Пасхой, но к этому времени отрасль уже в полной мере сможет удовлетворять потребности рынка за счёт собственных мощностей.

РИА Новости

© Александр Кряжев

«В целом у нас неплохие прогнозы по приросту производства яиц на текущий год, поскольку бизнес начал активнее инвестировать в развитие отрасли. Помимо этого, те фабрики, которые в 2023-м подверглись эпидемиям, тоже должны выйти на рынок с новыми объёмами продукции», — добавил Юшин.

Согласно его оценке, сейчас удалось выйти на равновесный уровень спроса и предложения: на рынке нет дефицита, но и отсутствует затоваривание. В этих условиях существенного падения цен в текущем году, вероятно, не произойдёт, но и резкого роста, как было в 2023-м, тоже не будет, если удастся обеспечить биологическую безопасность на птицефабриках. При этом стоимость яиц во многом будет зависеть от динамики производственных затрат предприятий, считает Дмитрий Леонов.

«Впрочем, стоит отметить, что даже при равных с другими странами и даже более высоких затратах цены на яйца в России всё ещё остаются одними из самых низких в мире. Так, по состоянию на январь 2024 года средняя мировая цена составляла $2,92 (около 267 рублей. — RT) за 12 штук, а максимальный уровень был зафиксирован в Новой Зеландии — $6,88 (629 рублей. — RT). Всего в рейтинге из более чем 80 государств дешевле, чем в России, яйца были только в пяти странах», — отметил Леонов.