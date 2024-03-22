Третий за месяц: почему ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела»

Центробанк России объявил об отзыве лицензии у банка «Стрела». Как объяснили в ЦБ, кредитная организация нарушала законодательство и нормативные акты регулятора. Кроме того, компания специализировалась на денежных переводах между QIWI Банком, у которого ранее была отозвана лицензия, и другими участниками рынка банковских услуг. Значительная часть этих операций приходилась на расчёты между физлицами и теневым бизнесом, уточнили в ЦБ. Вкладчикам вернут 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей. Примечательно, что отзыв банковской лицензии в России произошёл третий раз за месяц после почти полуторагодового перерыва. По мнению экспертов, ситуация в отрасли остаётся стабильной, но для повышения её устойчивости регулятор продолжит точечно устранять ненадёжных участников рынка.

Центробанк России отозвал лицензию на проведение операций у банка «Стрела». Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 22 марта, сообщении на сайте регулятора.

Как объяснили в ЦБ, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Наряду с этим компания систематически не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

«Кредитная организация «Банк Стрела» АО специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк (АО) и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объёмы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», — рассказали в Центробанке.

За последний год регулятор уже неоднократно применял надзорные меры в отношении банка «Стрела». Теперь всю информацию о совершённых компанией операциях с признаками уголовно наказуемых деяний ЦБ направил в правоохранительные органы.

«Приказом Банка России… в «Банк Стрела» АО назначена временная администрация… (Она. — RT) будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — добавили в Центробанке.

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Как уточнили в регуляторе, по величине активов компания занимала только 321-е место в банковской системе России. Тем не менее организация оставалась участником системы страхования вкладов, поэтому всем вкладчикам вернут 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей на одного человека (включая начисленные проценты).

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты не позднее 5 апреля. Всего речь идёт примерно о 332 тыс. рублей.

«Банк не входил в рейтинги крупных финансовых организаций, а был нишевым. Поэтому каких-либо последствий для рынка ожидать в этой связи не стоит», — отметил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Примечательно, что отзыв лицензии у банка «Стрела» — это уже третий случай в отрасли за последний месяц. Напомним, 21 февраля аналогичная мера коснулась QIWI Банка, а 28-го — банка «Гефест». Согласно заявлению ЦБ, обе кредитные организации также систематически нарушали законодательство и нормативные акты регулятора.

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Примечательно, что Центробанк возобновил практику отзыва лицензий после полуторагодового перерыва. Так, в 2023-м ЦБ ни разу не прибегал к этой мере, а в 2022-м применял её лишь дважды, что стало минимумом за предшествующие десять лет. Для сравнения: в 2021-м лицензий в России лишились сразу 20 банков.

«ЦБ убирает слабые звенья в банковской системе для повышения её устойчивости, чтобы не было организаций, которые бы занимались сомнительными операциями, подвергая риску себя и своих клиентов. То есть проходит процесс очищения рынка. Скорее всего, регулятор продолжит отзывать лицензии, но это не будет носить массовый характер», — предположил Сергей Суверов.

Похожей точки зрения придерживается и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, рынок может ждать ещё порядка 15 отзывов лицензий, включая сделки слияния и поглощения. Причём, как полагает эксперт, действия ЦБ говорят о том, что экономика полностью адаптировалась к внешним ограничениям, поэтому можно вернуться к практикам, которые были до СВО и шквала санкций.

«ВВП растёт, у банков наблюдается рекордная прибыль, а фондовый рынок частично восстановился. Поэтому можно вернуться и к оздоровлению банковского сектора: убрать слабых игроков с рынка и тех, кто занимается сомнительными сделками и завязан на операциях с теневым сектором. Для экономики такие банки очевидно не нужны. По мнению ЦБ, лучше пусть деньги граждан поступят на депозиты крупных банков и будут работать на экономику, а также будут лучше защищены», — пояснил Разуваев.

По мнению экспертов, в ближайшее время регулятор продолжит внимательно следить за показателями кредитных организаций и будет точечно устранять ненадёжных участников рынка. Тем не менее отрасль в целом выглядит устойчиво, поэтому говорить о наличии системных проблем у российских банков не приходится, уверены аналитики.

«Недавно крупные банки опубликовали отчётность за первые два месяца 2024 года, которая была позитивной. Подавляющее число крупных банков ощущают себя хорошо, поэтому их вкладчикам не стоит опасаться за свои сбережения», — подчеркнул Сергей Суверов.