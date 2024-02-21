«Вовлечённость в проведение высокорисковых операций»: почему ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка

В среду, 21 февраля, Центробанк России объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка. Как объяснили в ЦБ, кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, что создавало значительные риски для граждан. Вкладчикам вернут 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей. В свою очередь, деньги на электронных кошельках будут возвращаться за счёт взыскания и продажи активов компании и её имущества. Отзыв банковской лицензии в России произошёл впервые за полтора года. Однако, по мнению экспертов, возобновление этой практики не означает наличие серьёзных проблем у отрасли в целом.

Центральный банк России отозвал лицензию на проведение операций у QIWI Банка, сообщили в среду, 21 февраля, в пресс-службе регулятора.

Как объяснили в ЦБ, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Наряду с этим компания систематически не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

«Деятельность (QIWI Банка. — RT) характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор... Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций», — рассказали в Центробанке.

За последний год регулятор пять раз применял надзорные меры в отношении QIWI Банка, в частности дважды ограничивал проведение отдельных операций. Тем не менее компания обходила вводимые ЦБ рестрикции и продолжала заниматься деятельностью, которая «создавала значительные риски для граждан».

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена... в правоохранительные органы... В кредитную организацию назначена временная администрация... (Она. — RT) будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — добавили в ЦБ.

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Как уточнили в регуляторе, по величине активов компания занимала 89 место в банковской системе России и не была значимым кредитором реального сектора экономики. В этой связи прекращение деятельности QIWI Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юрлиц проводить расчёты и переводы через другие финорганизации и платёжные системы, заверили в ЦБ.

Кроме того, всем вкладчикам QIWI Банка вернут 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей на одного человека (включая начисленные проценты). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты не позднее 6 марта 2024 года. В общей сложности речь идёт примерно о 4,6 млрд рублей. При этом в ЦБ отдельно подчеркнули, что средства на электронных кошельках не застрахованы.

«Период ликвидации банка составит не менее года, подать заявление о возмещении вклада можно в течение этого периода. Средства на электронных кошельках будут возвращаться за счёт взыскания и продажи активов банка и его имущества», — пишет ТАСС со ссылкой на АСВ и Центробанк.

Точечная чистка

После новостей об отзыве лицензии расписки QIWI на Московской бирже дешевели почти на 50% — до 240,5 рубля за штуку, из-за чего торги этими ценными бумагами несколько раз приостанавливались. Компания при этом начала закрывать офисы, а также заблокировала пополнение электронных кошельков и вывод денег с них.

Одновременно перестала работать принадлежащая группе QIWI платёжная система Contact, позволяющая проводить деньги за границу. Агентство «Эксперт РА», в свою очередь, отозвало кредитный рейтинг у банка.

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Примечательно, что отзыв лицензии у QIWI Банка — это первый случай в отрасли за последние полтора года. Так, в 2023-м ЦБ ни разу не прибегал к этой мере, а в 2022-м регулятор отозвал только две лицензии, что стало минимумом за предшествующие десять лет.

«Дело в том, что в феврале 2022 года, после начала СВО и введения беспрецедентных западных санкций, банковский сектор запаниковал, и нужно было в максимально короткие сроки стабилизировать ситуацию. Этим и занимался ЦБ. Сейчас экономика вернулась к росту, рынок акций частично восстановился, инфляция остаётся в целом под контролем, как и курс рубля. Поэтому регулятор решил вернуться к зачистке», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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Впрочем, по мнению специалиста, возобновление такой практики не говорит о наличии серьёзных проблем в банковской отрасли. Похожей точки зрения придерживается и доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«Состояние банковского сектора у нас в целом хорошее. В прошлом году отрасль получила рекордную прибыль. Конечно, есть точечные проблемы с некоторыми банками, которые занимаются сомнительными операциями, но ЦБ за ними пристально следит. Возобновление отзыва лицензий как раз может быть связано с тем, что в условиях санкций, включая ограничения на переводы средств за рубеж, некоторые финорганизации стали чаще прибегать к различным незаконным схемам», — предположил собеседник RT.

В этой связи отзыв лицензии у QIWI может быть сигналом для отрасли необанков в целом, считает CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Поясним, что речь идёт об организациях, предоставляющих услуги преимущественно в цифровом формате.

«Стоит отметить, что ещё в начале года ЦБ одобрил сделку по реструктуризации QIWI, но уже спустя месяц отозвал лицензию. На этом фоне есть риск, что ценность и привлекательность инвестиций в отрасль необанков начнёт снижаться, ведь регулятор может остановить их деятельность в любой момент. Думаю, для развития новых систем платежей и необанков в целом действия ЦБ всё же должны быть более предсказуемыми», — заключила собеседница RT.