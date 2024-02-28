Второй за неделю: почему ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

В среду, 28 февраля, Центробанк России объявил об отзыве лицензии у банка «Гефест». Как объяснили в ЦБ, на протяжении длительного периода кредитная организация оставалась убыточной, нарушала законодательство и нормативные акты регулятора, а также игнорировала все предписания об устранении выявленных проблем. Ликвидация компании может занять не менее года, а её вкладчикам вернут 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей. Отзыв банковской лицензии в России произошёл второй раз за неделю после почти полуторагодового перерыва. Впрочем, возобновление этой практики не означает наличие серьёзных проблем у отрасли в целом, уверены специалисты.

Центробанк России решил отозвать лицензию на проведение операций у банка «Гефест». Об этом говорится в опубликованном в среду, 28 февраля, сообщении на сайте регулятора.

Как объяснили в ЦБ, кредитная организация нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Наряду с этим компания систематически не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В регуляторе также отметили, что бизнес банка был неэффективным и кэптивным (обслуживал интересы только узкого круга лиц). В этой связи кредитная организация оставалась убыточной на протяжении длительного периода, подчеркнули в ЦБ.

«Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала», — рассказали в пресс-службе Центробанка.

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За последний год регулятор неоднократно применял надзорные меры в отношении банка «Гефест», в частности ограничивал привлечение средств вкладчиков. Тем не менее компания игнорировала предписания ЦБ об устранении выявленных нарушений в области информационной безопасности.

«Приказом Банка России… в ООО КБ «Гефест» назначена временная администрация… (Она. — RT) будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — добавили в Центробанке.

Как уточнили в регуляторе, по величине активов компания занимала только 336 место в банковской системе России. Тем не менее организация оставалась участником системы страхования вкладов, поэтому всем вкладчикам вернут 100% остатка средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей на одного человека (включая начисленные проценты).

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты не позднее 13 марта. В общей сложности речь идёт примерно о 181,2 млн рублей. Как уточнили в АСВ, процесс ликвидации банка может занять не менее года, и на протяжении всего этого периода вкладчики могут подавать заявления о выплате страхового возмещения.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков

Примечательно, что отзыв лицензии у банка «Гефест» — это уже второй случай в отрасли за последнюю неделю. Напомним, 21 февраля ЦБ применил аналогичную меру в отношении QIWI Банка и тоже объяснил своё решение тем, что кредитная организация систематически нарушала законодательство и нормативные акты регулятора.

Банк России возобновил практику отзыва лицензий после полуторагодового перерыва. Так, в 2023-м ЦБ ни разу не прибегал к этой мере, а в 2022-м применял её лишь дважды, что стало минимумом за предшествующие десять лет.

«В последнее время в России участились случаи незаконных операций. Речь идёт, например, о вывозе капитала, обналичивании и других сомнительных транзакциях. Кроме того, на фоне высокой ставки и, как следствие, замедления кредитования даже некоторые здоровые банки сталкиваются с финансовыми трудностями и пытаются решить проблему нехватки ликвидности не совсем законными методами. Поэтому ЦБ усилил контроль и стал применять более жёсткие меры», — рассказал RT доцент финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

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Впрочем, по его мнению, массовой зачистки банковского сектора пока ожидать не стоит. Как отметил специалист, отрасль в целом «выглядит устойчиво» и по итогам прошлого года заработала рекордную прибыль. Таким образом, говорить о наличии системных проблем у российских банков «пока не приходится», но регулятор будет внимательно следить за их показателями и точечно устранять слабых или ненадёжных игроков рынка, уверен Суверов.

Похожей точки зрения придерживается и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, экономика полностью оправилась от санкционного шока, фондовый рынок восстановился, и всё больше компаний начинают выходить на IPO, в том числе среди представителей банковского сектора. На этом фоне ЦБ снова стал удалять с рынка тех, кто продолжает проводить сомнительные операции, считает эксперт.

«Крупные банки, акционерами которых являются в том числе и большие корпорации, вполне надёжны. Небольшие банки, которые содержат крупный бизнес, тоже вполне стабильны и останутся на рынке. Так что действия ЦБ не означают ухудшения ситуации в банковском секторе», — заключил собеседник RT.