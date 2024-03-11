Выше $71 тыс.: за счёт чего цена биткоина обновила исторический максимум

В понедельник, 11 марта, цена биткоина впервые за всю историю превысила отметку $71 тыс. На фоне ажиотажного притока инвестиций с начала года криптовалюта подорожала почти на 70%. Такую динамику эксперты объясняют растущим интересом крупных компаний к покупке электронных монет. Кроме того, в январе состоялся запуск первых биржевых фондов, стоимость бумаг которых напрямую привязана к цене биткоина. Это, по словам аналитиков, упростило инвестиции в цифровые деньги. Как отмечают специалисты, уже в апреле должны измениться правила добычи биткоина, что тоже способно отразиться на его стоимости. При этом эксперты не исключают, что вслед за рекордным ростом курса может последовать такое же резкое снижение.

На торгах в понедельник, 11 марта, цена биткоина обновила исторический максимум. В первой половине дня курс электронной монеты поднимался на 3,6% и впервые за всё время наблюдений достигал $71,46 тыс. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.

Вслед за биткоином похожую динамику показали и другие криптовалюты. Так, эфириум дорожал на 3,7%, до $4,02 тыс. — самого высокого уровня с декабря 2021 года. Одновременно котировки рипла росли на 2,7% — до $0,62, а лайткоина — на 4%, до $90,89.

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Общая стоимость всех криптовалют за последние сутки выросла примерно на $50 млрд и в моменте приближалась к $2,68 трлн. В последний раз такой высокий показатель можно было наблюдать ещё в ноябре 2021-го.

С начала текущего года цена биткоина увеличилась почти на 70%. Одной из главных причин такой динамики эксперты считают ажиотажный приток инвестиций на рынок криптовалют.

«Мы видим растущий спрос, прежде всего со стороны институциональных инвесторов. Так, всё больше крупных инвесткомпаний, хедж-фондов и организаций из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели», — рассказал RT финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, интерес мировых инвесторов к покупке электронных монет подогрел запуск в США первых биткоин-ETF в январе 2024 года. Поясним, что речь идёт о специальных фондах, ценные бумаги которых торгуются на бирже по цене криптовалюты. Появление такого инструмента упростило инвестиции в цифровые деньги.

«Это открыло доступ к инвестированию в биткоин для огромного числа инвесторов через брокерские счета и платформы. Объёмы торгов этими ETF уже многократно обновляли исторические максимумы», — отметил Антонов.

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Более того, в условиях растущей неопределённости в мире некоторые инвесторы рассматривают покупку биткоина и других электронных монет в качестве одного из способов сбережения денег. Такую точку зрения в интервью RT выразил президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

«Беспокойство у игроков финансового рынка вызывает общая геополитическая напряжённость, а также ситуация в экономике США: многих пугает пузырь на американском фондовом рынке. В этой связи люди всё чаще смотрят на биткоин как на альтернативу другим традиционным защитным активам», — объяснил Припачкин.

Малая награда

Также, по мнению аналитиков, курс биткоина стремительно растёт в преддверии очередного халвинга — изменения правил добычи цифровой монеты. Традиционно событие происходит раз в четыре года и является одним из определяющих для динамики глобального рынка криптовалют.

Напомним, биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация обо всех транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

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В настоящий момент таким образом уже добыто свыше 19,65 млн электронных монет. При этом, по задумке разработчиков, в отличие от бесконечно печатающихся бумажных денег, число биткоинов ограниченно и может составлять максимум 21 млн.

Между тем с каждым годом эмиссия криптовалюты становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 монет, в 2016-м — до 12,5, а в 2020-м — до 6,25.

Следующий халвинг должен произойти в середине апреля 2024-го. После этого вознаграждение майнеров вновь сократится вдвое и будет составлять чуть меньше 3,13 биткоина.

«Сокращение объёмов эмиссии биткоина при растущем спросе на него может привести к образованию дефицита. На этих ожиданиях криптовалюта и дорожает. Стоит отметить, что прежние халвинги всегда запускали новый цикл роста цен», — объяснил Владислав Антонов.

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Согласно прогнозу Юрия Припачкина, в течение следующих нескольких месяцев стоимость биткоина может подняться выше $90 тыс. Впрочем, после этого цена, вероятно, «откатится обратно» примерно до $60 тыс., поскольку инвесторы захотят зафиксировать полученную прибыль и начнут массово продавать актив.

«Вслед за ростом обязательно последует откат. Вопрос только в том, каким он будет. Мало кто обращает внимание на тот факт, что основная масса инвесторов не использует биткоины, а просто приобретает их и, условно говоря, кладёт на полку. При этом есть игроки, которые постоянно покупают и продают криптовалюту, то есть спекулируют. Именно этим и объясняется высокая волатильность рынка», — подчеркнул Припачкин.

Отметим, что в последний раз ажиотажное удорожание биткоина можно было наблюдать в 2021 году. Тогда с января по середину ноября стоимость криптовалюты увеличилась более чем вдвое и достигла рекордных на тот момент $69 тыс. Вслед за этим котировки перешли к снижению и уже в начале 2022-го опускались до $33 тыс., а к концу осени падали до $15,5 тыс. Впрочем, после такого резкого обвала уже начиная с 2023-го курс электронной монеты вновь начал постепенно расти и по итогам года превысил $42 тыс.