Выше $71 тыс.: за счёт чего цена биткоина обновила исторический максимум
Курс биткоина впервые превысил $71 тыс.
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На торгах в понедельник, 11 марта, цена биткоина обновила исторический максимум. В первой половине дня курс электронной монеты поднимался на 3,6% и впервые за всё время наблюдений достигал $71,46 тыс. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.
Вслед за биткоином похожую динамику показали и другие криптовалюты. Так, эфириум дорожал на 3,7%, до $4,02 тыс. — самого высокого уровня с декабря 2021 года. Одновременно котировки рипла росли на 2,7% — до $0,62, а лайткоина — на 4%, до $90,89.
Общая стоимость всех криптовалют за последние сутки выросла примерно на $50 млрд и в моменте приближалась к $2,68 трлн. В последний раз такой высокий показатель можно было наблюдать ещё в ноябре 2021-го.
С начала текущего года цена биткоина увеличилась почти на 70%. Одной из главных причин такой динамики эксперты считают ажиотажный приток инвестиций на рынок криптовалют.
«Мы видим растущий спрос, прежде всего со стороны институциональных инвесторов. Так, всё больше крупных инвесткомпаний, хедж-фондов и организаций из традиционного финансового сектора включают биткоин в свои инвестиционные портфели», — рассказал RT финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.
По его словам, интерес мировых инвесторов к покупке электронных монет подогрел запуск в США первых биткоин-ETF в январе 2024 года. Поясним, что речь идёт о специальных фондах, ценные бумаги которых торгуются на бирже по цене криптовалюты. Появление такого инструмента упростило инвестиции в цифровые деньги.
«Это открыло доступ к инвестированию в биткоин для огромного числа инвесторов через брокерские счета и платформы. Объёмы торгов этими ETF уже многократно обновляли исторические максимумы», — отметил Антонов.
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Более того, в условиях растущей неопределённости в мире некоторые инвесторы рассматривают покупку биткоина и других электронных монет в качестве одного из способов сбережения денег. Такую точку зрения в интервью RT выразил президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
«Беспокойство у игроков финансового рынка вызывает общая геополитическая напряжённость, а также ситуация в экономике США: многих пугает пузырь на американском фондовом рынке. В этой связи люди всё чаще смотрят на биткоин как на альтернативу другим традиционным защитным активам», — объяснил Припачкин.
Малая награда
Также, по мнению аналитиков, курс биткоина стремительно растёт в преддверии очередного халвинга — изменения правил добычи цифровой монеты. Традиционно событие происходит раз в четыре года и является одним из определяющих для динамики глобального рынка криптовалют.
Напомним, биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация обо всех транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.
В настоящий момент таким образом уже добыто свыше 19,65 млн электронных монет. При этом, по задумке разработчиков, в отличие от бесконечно печатающихся бумажных денег, число биткоинов ограниченно и может составлять максимум 21 млн.
Между тем с каждым годом эмиссия криптовалюты становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 монет, в 2016-м — до 12,5, а в 2020-м — до 6,25.
Следующий халвинг должен произойти в середине апреля 2024-го. После этого вознаграждение майнеров вновь сократится вдвое и будет составлять чуть меньше 3,13 биткоина.
«Сокращение объёмов эмиссии биткоина при растущем спросе на него может привести к образованию дефицита. На этих ожиданиях криптовалюта и дорожает. Стоит отметить, что прежние халвинги всегда запускали новый цикл роста цен», — объяснил Владислав Антонов.
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Согласно прогнозу Юрия Припачкина, в течение следующих нескольких месяцев стоимость биткоина может подняться выше $90 тыс. Впрочем, после этого цена, вероятно, «откатится обратно» примерно до $60 тыс., поскольку инвесторы захотят зафиксировать полученную прибыль и начнут массово продавать актив.
«Вслед за ростом обязательно последует откат. Вопрос только в том, каким он будет. Мало кто обращает внимание на тот факт, что основная масса инвесторов не использует биткоины, а просто приобретает их и, условно говоря, кладёт на полку. При этом есть игроки, которые постоянно покупают и продают криптовалюту, то есть спекулируют. Именно этим и объясняется высокая волатильность рынка», — подчеркнул Припачкин.
Отметим, что в последний раз ажиотажное удорожание биткоина можно было наблюдать в 2021 году. Тогда с января по середину ноября стоимость криптовалюты увеличилась более чем вдвое и достигла рекордных на тот момент $69 тыс. Вслед за этим котировки перешли к снижению и уже в начале 2022-го опускались до $33 тыс., а к концу осени падали до $15,5 тыс. Впрочем, после такого резкого обвала уже начиная с 2023-го курс электронной монеты вновь начал постепенно расти и по итогам года превысил $42 тыс.