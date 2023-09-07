До 9 марта 2024 года: Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной наличной валюты в России

Банк России принял решение продлить ограничения на снятие иностранной наличной валюты ещё на шесть месяцев. До 9 марта 2024 года россияне по-прежнему смогут снимать со своих счетов или вкладов не более $10 тыс. При этом банкам нельзя будет взимать с граждан комиссию при выдаче иностранных купюр. Как объяснили в ЦБ, западные санкции всё ещё запрещают ввозить в Россию новые зарубежные банкноты, поэтому предложение наличной валюты в стране ограничено. По мнению экспертов, меры Центробанка будут действовать до тех пор, пока недружественные государства не отменят рестрикции против Москвы. Впрочем, продление валютных ограничений вряд ли серьёзно отразится на гражданах и банках, уверены аналитики.

Центральный банк России решил продлить действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2024 года. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Как и прежде, клиенты банков смогут получать валюту со вкладов эквивалентом не более $10 тыс., если депозит был открыт до 9 марта 2022 года. В рамках лимита деньги будут выдаваться только в долларах и евро, независимо от валюты самого счёта.

«Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещённых на счёте до 9 сентября 2022 года. Средства, размещённые после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи», — пояснили в финансовом регуляторе.

Причём, если у человека несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, получить наличными можно суммарно не более $10 тыс. Если же валютные депозиты были открыты в разных кредитных организациях, то каждая из них может выдать до $10 тыс., говорится в материалах Центробанка.

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«Для банков продлён на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России», — добавили в ЦБ.

В течение следующих шести месяцев российские юридические лица смогут получать со счетов наличные доллары, евро, фунты стерлингов и японские иены только на командировочные расходы, исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. Выдача этих денежных знаков юрлицам-нерезидентам сейчас не производится. Для других валют ограничения не предусмотрены.

Напомним, что специальный порядок операций с наличной валютой заработал в России ещё в марте 2022-го. В тот момент предполагалось, что механизм будет действовать всего шесть месяцев, но позже Центробанк продлевал инициативу.

Как пояснила в начале сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, страны Запада в рамках санкционной политики против Москвы запрещают продавать свою валюту российским финансовым институтам. Таким образом, предложение зарубежных денежных знаков в РФ сейчас лимитировано, поэтому регулятор считает необходимым сохранять действующие условия обращения наличных иностранных купюр.

«Санкционные ограничения на поставку наличной валюты российским банкам никто не отменял, и мы должны это иметь в виду. Поэтому в том числе мы планируем продлить те ограничения на операции с наличной валютой, которые были введены и заканчиваются 9 сентября», — приводит ТАСС слова Набиуллиной.

РИА Новости

© Алексей Куденко

Хотя за последние полтора года валютный контроль в России был частично смягчён, полная отмена ограничений нецелесообразна, так как определённые риски для финансовой системы всё ещё могут сохраняться. Таким мнением в разговоре с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Часть наших резервов до сих пор заморожена Западом. На этом фоне продление ограничений выглядит логичным решением. Как только резервы разморозят, скорее всего, валютные ограничения будут сняты», — предположил специалист.

Как напомнил аналитик, изначально ЦБ пошёл на эти меры, чтобы остановить резкий обвал курса рубля, а также предотвратить мощный отток средств с банковских вкладов и вывод капитала из страны на фоне санкций. В конечном итоге действия регулятора позволили избежать паники среди населения и стабилизировать ситуацию на финансовом рынке.

«В тот момент принятые Центробанком решения казались достаточно жёсткими. Тем не менее они сработали, а участники рынка, бизнес и население достаточно быстро адаптировались к новым условиям», — добавил Разуваев.

В этой связи специалист не ожидает серьёзных последствий для граждан и банковского сектора от продления ограничений. Похожей точки зрения придерживается и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Ограничения действуют уже достаточно давно. Граждане и банки привыкли к ним, поэтому нынешнее продление вряд ли что-то кардинально изменит», — подчеркнул собеседник RT.