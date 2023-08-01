С учётом динамики торговли, цен на нефть и сезонных факторов: как могут измениться валютные курсы в августе

В начале первых торгов августа курс доллара на Мосбирже поднимался до 92,18 рубля, курс евро — до 101,35 рубля, а курс юаня — до 12,84 рубля. Согласно оценке Министерства финансов, в настоящий момент давление на российскую валюту оказывают сезонные факторы, а также текущая ситуация во внешней торговле. Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, нынешнее ослабление рубля положительно отражается на доходах бюджета, однако власти не заинтересованы в чрезмерном повышении стоимости доллара, евро и юаня, поскольку это ведёт к ускорению инфляции. Тем не менее, по словам экспертов, уже в ближайшее время поддержку нацвалюте может оказать рост цен на российскую нефть. Как в этом случае могут измениться курсы — в материале RT.

Во вторник, 1 августа, курсы иностранных валют умеренно растут на Московской бирже. В начале торгов доллар дорожал на 0,63% — до 92,18 рубля, евро — на 0,55%, до 101,35 рубля, а юань — на 0,28%, до 12,84 рубля.

Российская валюта продолжает постепенно дешеветь по отношению к американской, европейской и китайской на первых торгах августа после заметного ослабления в июле. Так, за прошедший месяц стоимость доллара на Мосбирже выросла на 2,3%, до 91,6 рубля, евро — на 3,1%, до 100,8 рубля, а юаня — на 3,9%, до 12,81 рубля. Причём в определённый момент значения даже поднимались до 93,85, 102,82 и 12,93 соответственно — самых высоких уровней с весны 2022 года.

Одной из главных причин наблюдаемой динамики стал дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке, считает министр финансов России Антон Силуанов. Так, в настоящий момент интерес бизнеса и населения к зарубежным денежным единицам вырос, тогда как объём поступающих в страну долларов, евро и юаней, напротив, уменьшился.

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из неё. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растёт», — приводит ТАСС слова Силуанова.

Как напомнил глава Минфина, ещё год назад Россия получала значительный объём долларов, евро и юаней от продажи товаров за границу, а спрос компаний на иностранные денежные знаки резко ослаб в связи с падением поставок зарубежной продукции. На этом фоне летом 2022-го американская валюта на Мосбирже впервые за семь лет дешевела до 50 рублей, европейская — до 53 рублей, а китайская — до 7,5 рубля. Впрочем, сейчас на рынке наметилась обратная тенденция.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

«В прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокие, а импорт сократился. Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ: в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень», — рассказал Силуанов.

В результате, согласно последним подсчётам Центробанка, в первой половине 2023 года валюты в Россию от внешней торговли поступило лишь на $54,3 млрд больше, чем ушло за границу. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель сократился более чем втрое.

С оглядкой на нефть

Примечательно, что ослабление рубля положительно отражается на доходах российского бюджета, поскольку при удешевлении нацвалюты казна получает больше денег от экспорта. Так, по оценке Минфина, если ещё в конце мая бюджетный дефицит в стране составлял 3,4 трлн рублей и заметно превышал заложенную на 2023 год целевую планку 2,9 трлн, то уже по итогам июня значение сократилось до 2,6 трлн рублей. Вместе с тем, как подчеркнул Антон Силуанов, власти не заинтересованы в чрезмерном росте курсов доллара, евро и юаня.

«Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию... От неё прежде всего страдают самые незащищённые слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег: индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастёт, стоимость кредитов увеличится. Поэтому всё относительно», — объяснил министр.

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Впрочем, по его словам, власти не собираются искусственно регулировать валютный курс, поскольку это «требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли». Тем не менее в случае дальнейшего ослабления рубля руководство страны может задействовать ряд специальных мер для стабилизации обстановки, как было сделано весной 2022 года в период введения западных санкций, считают эксперты.

«Если курс доллара превысит 100 рублей, возможно ужесточение некоторых валютных ограничений. Так, например, экспортёров могут вновь обязать продавать определённую долю валютной выручки на внутреннем рынке», — предположил в интервью RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Между тем специалист пока не ожидает подобного развития событий. По его мнению, в ближайшее время значимую поддержку рублю может оказать рост цен на нефть. Аналогичной точки зрения придерживается инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

Как рассказал аналитик в беседе с RT, за последние несколько месяцев стоимость российского сырья марки Urals увеличилась примерно в полтора раза и в настоящий момент превышает $70 за баррель. Более того, с учётом растущего дефицита на глобальном рынке углеводородов до конца 2023 года значение может подняться до $85, не исключил специалист.

«Такой рост цен на российскую нефть создаст предпосылки для заметного улучшения объёмов нашего экспорта. Это может повысить профицит внешней торговли, ослабление которого было одной из причин удешевления рубля в последние месяцы. Мы полагаем, что на этом фоне курс доллара вернётся к уровню ниже отметки 90 рублей и стабилизируется в диапазоне 85—90 рублей до конца года», — предположил Михеев.

Между тем в ближайший месяц валютные курсы продолжат колебаться в более широком коридоре, уверен Дмитрий Бабин. Согласно его оценке, в августе доллар на Московской бирже будет торговаться в рамках 85—95 рублей. Курс евро при этом может находиться вблизи 93,76—104,8 рубля, а стоимость юаня — в диапазоне 11,87—13,27 рубля, заключил собеседник RT.