До 30 июня 2026 года: Минфин России предложил разрешить продавать алкоголь в аэропортах пассажирам внутренних рейсов

Министерство финансов России подготовило законопроект о возможности продажи алкоголя в аэропортах пассажирам внутренних авиарейсов. В случае одобрения инициатива будет действовать до середины 2026 года. Как объяснили в Минфине, власти хотят помочь бизнесу быстрее оправиться от последствий пандемии коронавируса и западных санкций. Так, в результате уменьшения пассажиропотока на международных направлениях за последние три года количество магазинов беспошлинной торговли сократилось на 20%, а объём проданного ими алкоголя упал на 64%, что негативно отразилось и на доходах аэропортов. В этих условиях предполагается, что нововведение позволит возместить компаниям убытки, а путешествующие по стране россияне смогут покупать продукцию по более низким ценам. Эксперты при этом не ожидают увеличения числа происшествий с участием нетрезвых пассажиров.

В российских аэропортах могут разрешить продажу алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов. Соответствующий законопроект в среду, 31 мая, представило Министерство финансов страны.

«Документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов, с установлением особых требований к такой продаже», — сообщила пресс-служба ведомства.

Как объяснили в Минфине, инициатива призвана поддержать операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли. Предполагается, что мера позволит восстановить их доходы, которые резко сократились за последние несколько лет.

«Владельцы магазинов беспошлинной торговли и аэропортов понесли серьёзные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции в связи с уменьшением пассажиропотока. Ситуация усугубилась сложившейся геополитической обстановкой и введением рядом недружественных стран санкций в отношении Российской Федерации», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Согласно прогнозу Министерства транспорта РФ, в 2023 году российские компании могут перевезти порядка 19,3 млн пассажиров на международных рейсах. Для сравнения: ещё в 2019 году, до начала пандемии COVID-19 и введения западных санкций, этот показатель был почти втрое больше и составлял порядка 55,1 млн, о чём свидетельствует статистика Росавиации.

На этом фоне за последние три года количество магазинов беспошлинной торговли в российских аэропортах сократилось на 20% — с 45 до 36. В свою очередь, объём проданной ими алкогольной продукции рухнул сразу на 64% — с 11,25 млн до 4,06 млн литров, отметили в Минфине.

Более того, как подчеркнули в ведомстве, владельцы этих торговых точек сегодня не могут вернуть непроданный товар основным поставщикам, поскольку транспортные и логистические коридоры были закрыты европейскими странами. В то же время выпустить продукцию на внутренний рынок России тоже нельзя из-за проблем с маркировкой, поэтому алкоголь приходится списывать в связи с ограниченными сроками годности.

Между тем на сегодняшний день продажа алкогольной продукции на территории аэропортов разрешена только в магазинах беспошлинной торговли. Причём, по оценке Министерства финансов, арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки отрасли.

«Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: отрасль находится в критическом состоянии, возможна потеря индустрии беспошлинной торговли, как следствие — аэропорты не получат выручку от неавиационных доходов, более 10 тыс. сотрудников индустрии останутся без работы», — предупредили в Минфине.

Впрочем, по мнению экспертов ведомства, новый закон должен помочь аэропортам справиться с финансовыми трудностями без предоставления дополнительных субсидий со стороны государства. Одновременно инициатива позволит сохранить рабочие места и объёмы уплачиваемых бизнесом налогов, а также даст возможность реализовать алкогольную продукцию, уверены в министерстве.

«Ранее в этом направлении уже были сделаны первые шаги. Так, магазины дьюти-фри получили возможность продавать алкоголь на рейсах из России в страны Евразийского экономического союза. Теперь же власти хотят дополнительно поддержать бизнес, который работает в аэропортах», — отметил в разговоре с RT президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

РИА Новости

© Алексей Никольский

По его словам, бизнес получит дополнительные точки продаж, в то время как аэропорты смогут сохранить доходы и прибыльность. При этом, как полагает специалист, инициатива вряд ли приведёт к росту числа происшествий с участием нетрезвых пассажиров.

«Всё равно на борту запрещено распивать алкогольные напитки, принесённые с собой. Думаю, как и на международных рейсах, продукция будет упаковываться в защитный пакет, который нельзя вскрывать до конца поездки. То есть на безопасности полётов это никак не скажется, но при этом люди получат возможность купить алкоголь, например, в подарок и взять его с собой в ручную кладь», — пояснил Калинин.

Похожей точки зрения придерживается и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, серьёзного увеличения количества правонарушений ожидать не стоит, а сама инициатива «должна стать приятным бонусом» для граждан и предпринимателей.