С 1 января 2024 года: власти предложили обязать бизнес взимать НДФЛ в размере 30% с уехавших за границу сотрудников

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий компании взимать подоходный налог в размере 30% с уехавших за границу сотрудников. Речь идёт о гражданах, которые в течение года больше шести месяцев не появлялись в стране. В случае одобрения инициативы уже с 1 января 2024-го изменения должны будут коснуться всех, кто трудится за рубежом и для работы использует российский сегмент интернета или размещённые в РФ технические и программно-аппаратные средства. В то же время поправки не затронут людей, работающих за пределами России по трудовым договорам. Как полагают эксперты, предложенная кабмином мера может улучшить наполняемость бюджета, а также стать поводом для ряда граждан вернуться обратно в страну.

В понедельник, 24 апреля, правительство России направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в Налоговый кодекс относительно работающих из-за рубежа граждан. В случае одобрения документа бизнес обяжут взимать с уехавших за границу сотрудников повышенный налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Согласно предложенным поправкам, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13—15%, а после утраты налогового резидентства — 30%», — говорится на сайте нижней палаты парламента.

Отметим, что к налоговым резидентам РФ относятся те, кто в течение года находился в России не менее 183 дней, причём не обязательно подряд. В противном случае человек теряет статус налогового резидента страны.

С 1 января 2021 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения. Так, сегодня для всех налоговых резидентов РФ, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%.

В свою очередь, нерезиденты уже сейчас обязаны платить подоходный налог в размере 30%, но должны делать это самостоятельно. Между тем кабмин теперь предлагает переложить на работодателей всю ответственность и контроль за соблюдением уплаты НДФЛ такими сотрудниками.

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«В принципе, инициатива оправдана, так как компаниям проще проверять своих работников-контрагентов, чем налоговому органу. Поправки скорее направлены на возврат уехавших обратно в Россию и на стимулирование не уезжать тех, кто собирается это сделать», — рассказал RT генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов.

Как заявили в Госдуме, нововведения должны будут затронуть всех уехавших из страны граждан, которые для работы используют российский сегмент интернета или размещённые в РФ технические и программно-аппаратные средства. Повышенный налог станут взимать, если человек получает вознаграждение на счёт в российском банке или выплата исходит от отечественных организаций, индивидуальных предпринимателей, а также обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

«Российские компании будут сами в каждом конкретном случае определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая, осуществляет их сотрудник или подрядчик свою деятельность в России или нет», — добавили в Госдуме.

Вместе с тем, как уточнили в Министерстве финансов, поправки не коснутся уехавших из России сотрудников, если они работают по трудовым договорам — для них налоговые условия никак не изменятся. При этом в ведомстве подчеркнули, что на данный момент законопроект ещё дорабатывается.

Если в итоге инициатива правительства будет одобрена, работающим за границей россиянам станет сложнее уклоняться от налогов. Таким мнением с RT поделилась старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«Нововведения вряд ли как-то серьёзно отразятся на тех работодателях и сотрудниках, которые и раньше действовали, соблюдая законодательство. Если же кто-то таким образом пытался уйти от налогов, то им теперь будет труднее это сделать. Возможно, подобная мера действительно станет стимулом для кого-то вернуться обратно в страну», — не исключила собеседница RT.

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Похожую точку зрения в интервью RT выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Как полагает эксперт, в первую очередь инициатива направлена на возвращение в Россию работников IT-сектора.

«Люди в этой отрасли могут выполнять свои функции удалённо в полном объёме. К тому же именно из IT-сферы за рубеж уехало больше всего россиян. Однако нужно очень внимательно смотреть, кто и по какой причине уехал, и вводить любые налоговые новации вдумчиво и аккуратно, чтобы не отпугнуть людей. Финансовая же причина поправок понятна: зарплату эти работники получают из России, а потребительский спрос поддерживают за рубежом», — объяснил Остапкович.

Аналогичной позиции придерживается президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, многие из уехавших продолжают платить один из самых низких подоходных налогов в мире, но при этом живут и тратят основную часть средств в других странах, что негативно для российской экономики.

«Одна из ключевых целей проекта — пополнение бюджета. Подоходный налог идёт прежде всего в региональные и муниципальные бюджеты, а из них формируются социальные расходы, зарплаты бюджетников и траты на инфраструктуру в субъектах РФ. Так что дело благое и социально справедливое», — заключил Калинин.