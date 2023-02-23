Билет в отпуск: какие направления для отдыха выбирают россияне этой весной

Более 80% опрошенных российских путешественников планируют провести весенний отпуск внутри страны. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные RT специалистами. Среди наиболее популярных направлений у туристов — Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. При этом, как отмечают эксперты, стоимость бронирования отелей по многим востребованным маршрутам заметно снизилась за последний год. Цены на авиабилеты по России, в свою очередь, выросли в среднем на 6—7%, что, впрочем, оказалось заметно ниже инфляции.

Весной 2023 года большинство путешествующих россиян планируют провести отпуск в поездках по стране. Об этом RT рассказали представители сервиса Туту.ру. По данным специалистов, примерно 82,4% забронированных на период с марта по май авиабилетов приходится на долю внутренних направлений.

При этом, как подсчитали для RT аналитики компании OneTwoTrip, чаще всего в весенний сезон туристы собираются летать в Москву (21,6% от общего числа бронирований), Сочи (13%), Санкт-Петербург (12,5%), Минеральные Воды (6,6%) и Калининград (4,7%). Впрочем, большой популярностью у путешественников также пользуются Казань, Эсто-Садок, Кисловодск, Нижний Новгород и ряд других городов, отмечают эксперты сервиса Ostrovok.ru.

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«Из нового — заметно выросла популярность Иркутска, в рейтинге на предстоящую весну он занимает восьмое место, хотя годом ранее был за пределами первой двадцатки. Также видим рост спроса на отели Махачкалы — город поднялся с 22 места в прошлом году на десятую строчку списка», — сообщили RT в пресс-службе организации.

Согласно оценке компании Ostrovok.ru, стоимость бронирования отелей по многим востребованным направлениям заметно снизилась за последний год. Так, например, ночь проживания в гостинцах Санкт-Петербурга за год подешевела в среднем на 9% (до 3,4 тыс. рублей), в Москве — на 12% (до 4,2 тыс. рублей), в Сочи — на 22% (до 3,9 тыс. рублей), а в Калининграде — сразу на 30% (до 3,7 тыс. рублей).

Наблюдаемая динамика отчасти связана с ростом числа предложений для туристов и общим развитием рынка туруслуг в стране. Таким мнением в разговоре c RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Внутренний туризм сейчас на подъёме, и у бизнеса появляется стимул предлагать новые маршруты, а также экскурсионно-развлекательные программы. В результате выбор у путешественников постоянно расширяется. Что же касается снижения цен по ряду направлений, это происходит из-за высокой конкуренции и появления большого числа программ лояльности», — добавил эксперт.

Примечательно, что при выборе места проживания в период отпуска путешественники всё чаще выбирают отели более высокой категории, рассказал RT вице-президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Как объяснил эксперт, в межсезонье решающую роль для гостей играет именно качество размещения и предлагаемые в гостиницах варианты досуга.

«В это время года простого размещения в номере без хорошей инфраструктуры недостаточно. Людям важно, как они будут проводить свободное время на территории отеля. Стоит отметить, что, по нашим оценкам, среди направлений сейчас лидируют поездки загород, например, в Подмосковье, путешествия на горнолыжные курорты, туры в Москву и Санкт-Петербург, а также в Мурманск, где ещё можно успеть увидеть северное сияние», — добавил Уманский.

РИА Новости

© Владимир Сергеев

По словам Павла Сигала, в 2023 году спрос отдых внутри России может вырасти примерно на 15—20% за счёт появления новых гостиниц, точек общепита и улучшения транспортной доступности. При этом дополнительно подстегнуть интерес россиян к путешествиям мог бы перезапуск программы туристического кешбэка, считает Илья Уманский. Напомним, что в рамках инициативы государство возвращало путешественником часть затрат при поездках по стране.

«Программа стимулировала туризм в межсезонье и ускоряла окупаемость номерного фонда гостиниц. То есть акция напрямую влияла на инвестиционную привлекательность отельного бизнеса. Более того, видя, что в россияне готовы путешествовать круглый год, предприниматели были готовы больше вкладывать в инфраструктуру. При этом и главы регионов тоже позитивно оценили результаты кешбэка, так как они фиксировали больше налоговых поступлений в казну. Поэтому мы надеемся на продление акции в будущем», — добавил Уманский.

Лётное время

В отличие от стоимости проживания в отелях по многим направлениям, цены на перелёты в России, напротив, выросли за последний год и прибавили в среднем 6—7%, подсчитали аналитики Туту.ру. Впрочем, темпы удорожания авиабилетов оказались более чем в полтора раза ниже инфляции (11,4%).

Из числа наиболее популярных внутренних маршрутов дороже других весной обойдутся перелёты из Екатеринбурга в Сочи (около 14,12 тыс. рублей в обе стороны), из Москвы в Минеральные Воды (13,59 тыс. рублей), а также из Санкт-Петербурга в Сочи (13,58 тыс. рублей). В свою очередь, дешевле всего среди самых востребованных направлений можно слетать из Москвы в Санкт-Петербург (4,5 тыс. рублей), а также из Санкт-Петербурга в Казань (7,28 тыс. рублей) и Калининград (8,48 тыс. рублей).

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«Российские авиакомпании регулярно запускают новые рейсы и маршруты, а также проводят различные акции, что влияет на средний чек. Поэтому цены на авиабилеты за границу растут гораздо заметнее, чем по внутренним направлениям. К примеру, перелёт в страны ближнего зарубежья за год подорожал в среднем более чем на треть, а в Европу — примерно вдвое», — отметили в пресс-службе Туту.ру.

По данным One Two Trip, среди заграничных направлений туристы чаще всего планируют поездки в Пхукет (с долей 2,8% от общего числа бронирований), Бангкок (3%), Ташкент (3,1%), Баку (3,4%), Бали (3,8%), Дубай (6,8%) и Ереван (7,6%). Также популярностью у россиян пользуются турецкие Анталья (3,2%) и Стамбул (11,2%).

«Даже несмотря на трагические события в Турции, связанные с землетрясениями, отказов от поездок в страну мы не фиксируем. Однако в целом турпоток до сих пор остаётся несколько ниже, чем он был до пандемии. Это обусловлено геополитическими событиями и дефицитом авиаперевозок. Впрочем, говорить, что россиянам некуда стало ездить за рубеж не приходится. Внешних направлений для отпуска пока остаётся достаточно», — заключил Илья Уманский.