«Сохранить и нарастить темпы»: как упразднение Ростуризма может отразиться на развитии туриндустрии в России

Президент России Владимир Путин своим указом упразднил Федеральное агентство по туризму. Все полномочия ведомства будут переданы Министерству экономического развития. При этом в правительстве отвечать за регулирование туриндустрии продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как полагают в руководстве страны, нововведения позволят оптимизировать структуру федеральных органов власти и повысить эффективность принимаемых решений в отрасли. Участники туристического рынка, в свою очередь, не ожидают фундаментальных изменений и рассчитывают на продолжение выстроенного курса по развитию турсектора.

Федеральное агентство по туризму России будет упразднено, а его функции перейдут Министерству экономического развития. Соответствующий указ в четверг, 20 октября, подписал президент страны Владимир Путин.

Как следует из документа, инициатива нужна для «совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности». Кроме того, нововведения призваны повысить эффективность развития туриндустрии и оптимизировать структуру федеральных органов исполнительной власти, отмечается в указе.

Как заявили в правительстве, премьер-министр Михаил Мишустин уже утвердил изменения в структуре Минэкономразвития в связи с передачей ведомству полномочий по развитию туризма. Так, число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, а количество департаментов — с 35 до 37.

Теперь Минэкономразвития будет отвечать за выработку и реализацию госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма. Наряду с этим министерство станет контролировать деятельность туроператоров, о чём сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Экономика туризма обладает большим мультипликативным эффектом, объединяя 40 видов деятельности. Более 50 сфер народного хозяйства и свыше 2,5 млн человек участвуют в создании туристского продукта. Вместе с тем существующие современные вызовы требуют консолидации усилий, оперативного реагирования, синхронизации всех ресурсов, эффективного управления и системных решений», — говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что располагают всеми необходимыми полномочиями для увеличения темпов развития туристической сферы в России. Решение президента позволит повысить эффективность реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество, отметили в ведомстве.

Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит зампред кабмина Дмитрий Чернышенко. По его словам, одобренные главой государства нововведения помогут максимально сконцентрировать ресурсы на вызовах и приоритетах отрасли.

«Лучшие практики, наработанные Ростуризмом, опыт и компетенции Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных президентом и председателем правительства целей», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Отметим, что Ростуризм был создан в 2004 году в результате преобразования Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. До 2008-го ведомство находилось в прямом подчинении правительству, после чего было передано в ведение Министерства спорта, туризма и молодёжной политики. В 2012-м функции агентства перешли Министерству культуры, а в 2018-м — Минэкономразвития. Впрочем, спустя два года ведомство вновь было подчинено кабмину.

«Мы неоднократно переходили из рук в руки как отрасль, поэтому нам такие перемены не впервой. За последние годы Ростуризм сделал многое для развития отрасли, за что мы ему благодарны. В любом случае мы будем продолжать свою работу и над законами, и над нормативами, и над мерами по поддержке турбизнеса», — отметила в беседе с RT вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

Впрочем, участники рынка не ожидают серьёзных перемен в работе отрасли. Такого мнения, например, придерживается генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

«Поскольку куратором российского туризма остаётся Дмитрий Чернышенко, я думаю, что каких-то фундаментальных, стратегических изменений, скорее всего, не будет. Общий курс развития туристической отрасли сохранится», — предположил собеседник RT.

По его мнению, действия Ростуризма сыграли важную роль для туриндустрии и во многом позволили спасти этот сегмент экономики в период пандемии коронавируса. Так, при нынешней команде агентства во главе с Зариной Догузовой был запущен национальный проект по туризму, а государство начало субсидировать чартерные маршруты. Одновременно в стране заработала программа туристического кешбэка, которая стала одной из самых эффективных мер по поддержке турсектора за весь постсоветский период, напомнил Уманский.

«То есть полезных инициатив и решений было действительно много. Поэтому мы рассчитываем, что Минэкономразвития проанализирует их, возьмёт на вооружение и продолжит использовать самые полезные практики», — заключил Илья Уманский.