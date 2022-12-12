Более 3,3 млрд рублей: правительство России выделит дополнительные средства на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить ещё 3,3 млрд рублей на выплаты малообеспеченным гражданам с детьми от трёх до семи лет. Как подчеркнул глава кабмина, власти продолжают уделять особое внимание семьям с невысокими доходами. В этой связи правительство сейчас работает над созданием целостной системы помощи нуждающимся родителям по всей стране. Соответствующий механизм должен заработать уже с 1 января 2023 года и будет представлять собой универсальное пособие в связи с рождением и на воспитание ребёнка. Предполагается, что инициатива объединит в себе целый ряд мер социальной поддержки и коснётся семей, в которых растут около 10 млн детей.

Правительство России направит из своего резервного фонда дополнительные средства на поддержку малообеспеченных граждан с детьми. Об этом в понедельник, 12 декабря, объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, президент вместе с кабмином принимает необходимые решения для соблюдения конституционных гарантий. В частности, власти уделяют особое внимание семьям с невысокими доходами.

«По инициативе главы государства на каждого ребёнка от трёх до семи лет, который воспитывается в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3,3 млрд рублей на их выплату в текущем году», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Напомним, выплаты на детей от трёх до семи лет были введены указом президента ещё в 2020 году для помощи российским семьям в условиях пандемии коронавируса. Объём такой финансовой поддержки зависит от доходов родителей и может составлять 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума (ПМ) на ребёнка.

Так, если после получения выплаты в размере 50% от ПМ на детей (сегодня это около 6751 рубля) доход семьи в среднем на одного человека всё ещё не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (13 919 рублей), то размер пособия увеличивают до 75% (порядка 10 126 рублей). Если этого по-прежнему недостаточно, то сумму выплаты повышают до 100% от прожиточного минимума на ребёнка — 13 501 рубля.

«Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаём целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы», — добавил Михаил Мишустин.

РИА Новости

© Александр Астафьев

Как отметил председатель правительства, уже с 1 января 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для родителей с невысокими доходами. Предполагается, что инициатива объединит в себе целый ряд уже действующих мер социальной защиты. В результате выплаты должны будут начисляться малообеспеченным семьям на детей от рождения до 17 лет и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности.

Размер этой материальной помощи также будет зависеть от уровня доходов родителей и составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. В среднем по стране в следующем году это будут суммы 6972, 10 458 и 13 944 рубля.

По оценкам властей, такая адресная помощь коснётся семей, в которых воспитываются в общей сложности около 10 млн детей. Всего в 2023 году на эти цели руководство страны собирается направить почти 1,7 трлн рублей.

Отметим, что для оформления единого пособия нужно будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Россияне смогут сделать это в электронной форме через портал госуслуг либо лично обратиться в МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

«На сегодняшний день в России существует более десяти видов федеральных пособий для семей с детьми. Причём есть ещё и региональные выплаты. Чтобы как-то унифицировать этот инструмент, и было принято решение о едином пособии. Это должно упростить для семей процесс получения помощи, поскольку параметры начисления этих выплат понятны, прозрачны, не будет путаницы с другими мерами соцподдержки», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Похожей точки зрения придерживается и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, введение универсального пособия позволит избавить россиян от лишних бюрократических процедур.

«В целом стоит отметить, что поддержка семей с детьми сегодня является одним из наиболее приоритетных направлений для государства. Данный тренд наметился ещё несколько лет назад и продолжается до сих пор. Это правильный манёвр, так как в условиях демографической ямы молодое поколение представляет наш интеллектуальный и физический актив. Это наши будущие трудовые ресурсы, в которые необходимо инвестировать уже сейчас», — подчеркнул Остапкович.

Как отметил специалист, традиционно при рождении ребёнка семьи начинают терять в доходах. На этом фоне материальная помощь от государства остаётся актуальной для многих родителей с небольшим уровнем заработка.