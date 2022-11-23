Топливный спор: с чем связан новый рост цен на газ в Европе

На торгах в среду, 23 ноября, цены на газ на европейских площадках превысили отметку $1,4 тыс. за 1 тыс. куб. м. Как полагают эксперты, стоимость актива ускорила рост на фоне сообщений «Газпрома» о возможном сокращении прокачки российского топлива через Украину в Молдавию. Более того, накануне Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на газ для глобальных поставщиков. В подобных условиях трейдеры стараются закупать сырьё впрок, опасаясь увеличения дефицита товара на энергетическом рынке, считают аналитики.

В среду, 23 ноября, цены на газ в Европе демонстрировали рост. В ходе торгов стоимость декабрьского фьючерса увеличивалась на 12% — до €133,8 за МВт⋅ч, или $1433 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Рост сырьевых котировок во многом связан с началом отопительного сезона в странах Евросоюза. Рынок отыгрывает период аномально тёплой погоды, которая наблюдалась в регионе в октябре. Сейчас отопление заработало на полную мощность, потребление выросло, что и сказалось на ценах», — отметил в разговоре с RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Другим фактором роста цен послужили новости о возможном снижении поставок российского газа в регион, добавил эксперт. Накануне «Газпром» сообщил, что выявил частичное оседание на территории Украины сырья, которое предназначалось для потребителей из Молдавии. То есть через украинско-молдавскую границу проходит меньше газа, чем поставляется через границу Украины и России.

По оценкам компании, суммарный объём осевшего на Украине газа составил 52,52 млн куб. м. Ежесуточно «Газпром» подаёт на газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита в Европу около 42,9 млн куб. м сырья. При сохранении дисбаланса в поставках в корпорации пообещали сократить подачу газа по каналу в объёме суточного оседания.

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В ответ в Кишинёве заявили, что часть остающегося на Украине газа закачивается в подземные хранилища (ПХГ) в целях пополнения резервов. Как пояснил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, страна уже накопила запасы в объёме 200 млн куб. м газа. Впрочем, сколько именно сырья содержится в ПХГ Украины, он не уточнил.

«Игроков беспокоит тот факт, что Москва может скоро не только сократить, но и совсем прекратить поставки газа через территорию Украины, например этой зимой. Это может усилить дефицит сырья в регионе и уже сейчас толкает котировки вверх, стимулируя трейдеров закупать больше сырья», — объяснила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Согласно статистике Международного валютного фонда, с начала 2022 года поставки природного газа из России в ЕС упали более чем на 80%. Так, доставка по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в Евросоюз через свою территорию. Также была остановлена прокачка газа по «Северным потокам» после трудностей, связанных с ремонтом данных трубопроводов и с последующей диверсией на магистрали.

Хрупкий потолок

Дополнительное давление на котировки оказали новые заявления ЕС касательно возможного установления предельной стоимости газа на энергетическом рынке, признают аналитики. На этой неделе Еврокомиссия представила обновлённую концепцию ограничения цен. В рамках документа предлагается ввести потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч, или около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. При этом ограничение коснётся только ближайшего фьючерсного контракта и действовать будет лишь на виртуальной бирже TTF в Нидерландах.

«Механизм носит крайне точечный характер, так как торговля ведётся ещё и на других площадках, включая внебиржевые. Есть также спотовый рынок. Фактически ЕС сам признаёт, что не собирается полноценно вводить ограничения, поскольку, если он пойдёт на такие шаги, это отпугнёт продавцов сжиженного газа, которые перейдут на другие рынки, например на азиатский», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Предложенный потолок цены существенно превышает текущие показатели, однако он ниже пиковых значений, до которых стоимость сырья поднималась в 2022 году. В текущих условиях механизм по-прежнему будет стимулировать приток СПГ в Европу, считает Рональд Смит.

«Поэтому Еврокомиссия и предлагает столь высокую цену потолка, чтобы привлечь поставщиков на свой рынок. В итоге для европейских потребителей ничего не изменится: газ будет продаваться по высоким ценам, электричество будет дорожать, а инфляция по-прежнему расти. К началу 2023 года стоимость газа в ЕС может вернуться к уровню $2—2,5 тыс. за 1 тыс. куб. м», — прогнозирует Наталья Мильчакова.

Ожидается, что члены Евросоюза могут согласовать ограничение по газу в декабре, пишет La Repubblica. Впрочем, не всех членов союза устраивает данная концепция ЕК, указывает итальянское издание. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Будапешт не поддерживает введение механизма, поскольку в этом случае долгосрочные контракты страны окажутся под угрозой срыва.

Выступил против принятия документа и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: он назвал предельную цену на актив «слишком высокой». По его словам, с помощью ограничений необходимо удержать стоимость газа на приемлемом для всех уровне, а не ставить заранее высокую планку.

«Я думаю, что страны ЕС всё же придут к единому механизму. Впрочем, инструмент будет носить спокойный, компромиссный характер, который мало повлияет на мировые цены на сырьё. В Брюсселе понимают, что если они установят предел для всех, то глобальные игроки, например Катар, откажутся от поставок в регион, что усугубит энергетический кризис», — считает Станислав Митрахович.