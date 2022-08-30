Дополнительное время: почему в России рекордно вырос средний срок ипотеки

По данным Центробанка, за год средний срок ипотеки в России увеличился с 20 до почти 23 лет. Главной причиной такой динамики эксперты считают рост цен на недвижимость в стране. В условиях подорожавших квадратных метров россиянам стало выгоднее брать жилищные займы на более продолжительное время. Это, по словам специалистов, позволяет гражданам заметно сократить ежемесячные расходы на погашение ссуды. Кроме того, банки всё чаще предлагают заёмщикам кредиты с более длительным сроком погашения для стимулирования спроса на рынке. Сегодня выдача ипотеки уже стала восстанавливаться после весеннего обвала. Как при этом могут измениться цены на жильё в ближайшее время — в материале RT.

В июле 2022 года средний срок ипотечного кредитования в России вырос почти до 23 лет. Значение стало максимальным за всю историю наблюдений. Такие данные во вторник, 30 августа, представил Центральный банк.

Как следует из материалов ЦБ, ещё год назад россияне оформляли ипотеку в среднем немногим более чем на 20 лет, а за год до этого — примерно на 18 лет. Рост показателя во многом связан с удорожанием недвижимости в стране, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«За последние два года стоимость квартир на первичном рынке в среднем по стране поднялась на 50—70%, а в крупных городах она взлетела почти вдвое. Соответственно, размер кредитов тоже значительно вырос, из-за чего стали растягиваться и сроки, на которые оформляются займы», — объяснил собеседник RT.

Согласно статистике ЦБ, за два года средний размер ипотеки в России увеличился примерно в 1,5 раза — до 3,7 млн рублей. В этих условиях оформление ипотеки на более длительный срок позволяет сделать обслуживание кредита более комфортным для граждан, объясняют эксперты.

«Большинство россиян, желающих взять ипотеку, рассматривают сокращение ежемесячных платежей именно за счёт увеличения периода кредитования. При этом банки в последнее время всё чаще выдают кредиты сразу на 30 лет, соответственно, растёт и среднестатистический показатель по стране», — пояснил в разговоре с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Примечательно, что на фоне увеличения среднего срока ипотеки в России заметно снизилась просроченная задолженность граждан по жилищным займам. Так, за два года соответствующая сумма сократилась почти на 12,2 млрд рублей — до 55 млрд, свидетельствуют материалы Центробанка.

РИА Новости

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Российские банки вместе с застройщиками увеличивают предлагаемые сроки ипотеки в том числе и для стимулирования спроса на рынке недвижимости. Таким мнением в интервью RT поделился специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «ФИНМИР» Георгий Свирин.

«В случае сохранения низкого спроса стоимость квадратного метра может рухнуть, а это не будет выгодно ни банкам, ни застройщикам, поскольку они понесут убытки. Поэтому бизнес различными способами предлагает населению возможность приобрести жильё», — отметил Свирин.

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Напомним, что весной 2022 года рынок ипотеки в России резко просел. Так, по данным ЦБ, если ещё в марте банки выдали около 162,8 тыс. жилищных займов на 521,3 млрд рублей, то уже в апреле граждане оформили только 49,4 тыс. кредитов на 161,6 млрд рублей, а в мае — 36,6 тыс. на 139,7 млрд рублей.

Главными причинами падения спроса на ипотеку эксперты называют возросшую неопределённость в экономике, а также действия Центробанка. В конце февраля на фоне масштабных санкций Запада против Москвы ЦБ более чем в два раза повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Такая мера была необходима для сдерживания инфляции. Российские банки при этом стали резко поднимать проценты по кредитам, и уже во второй половине марта рыночные ставки по ипотеке приближались к 20,8% годовых.

«Мало кто из россиян готов был брать ипотеку весной, да и сами банки также зачастую отказывали многим потенциальным заёмщикам из-за взлёта ключевой ставки ЦБ. Однако на данный момент ЦБ уже опустил свою ставку до 8% годовых, и до конца текущего года она может ещё снизиться, что позволяет кредитным организациям увеличить доступность ипотеки для граждан», — рассказал Георгий Свирин.

РИА Новости

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По данным компании «ДОМ.РФ», на сегодняшний день средняя рыночная ставка по ипотеке на новостройки в России уже опустилась вслед за ключевой и сейчас находится вблизи 10% годовых. Кроме того, сегодня россияне могут оформить жилищные кредиты по субсидируемым ставкам в рамках действующих госпрограмм. В частности, речь идёт о льготной ипотеке под 7% и семейной ипотеке под 6% годовых.

На фоне возросшей доступности кредитов рынок ипотеки также стал постепенно восстанавливаться. По подсчётам ЦБ, уже в июле в стране было выдано 91,6 тыс. жилищных займов на 341,6 млрд рублей. Впрочем, спрос пока ещё остаётся заметно ниже, чем в начале года, поэтому эксперты не ожидают повышения цен на недвижимость в обозримой перспективе.

«Более того, стоимость квадратного метра в России пока будет умеренно снижаться. Не исключено, что эта тенденция продлится вплоть до лета 2023 года», — заключил Константин Апрелев.