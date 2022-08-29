Активный старт: за четыре дня туристическим кешбэком в России воспользовались около 100 тыс. человек

С 25 августа почти 100 тыс. россиян купили туры по стране с кешбэком на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, в рамках инициативы государство компенсирует этим туристам около 500 млн рублей. После запуска нового этапа программы кешбэка продажи у российских туроператоров выросли почти в 2,5 раза по сравнению с обычными днями. В свою очередь, траты путешественников за последний год увеличились почти на четверть, так как большинство туристов предпочитают отдыхать в трёх-, четырёх- и пятизвёздочных отелях, сообщили представители отрасли. Как отмечают специалисты, помимо государственных субсидий, в пользу развития внутреннего туризма могут сыграть и ограничения ЕС на въезд россиян.

За четыре дня с момента запуска нового этапа программы туристического кешбэка условиями инициативы воспользовались около 100 тыс. россиян. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Туристический кешбэк стартовал очень активно… Люди приобрели туры и забронировали гостиницы на более чем 2,5 млрд рублей. Кешбэк (сумма, которая напрямую возвращается на карточки туристам) составил около 500 млн рублей», — написала Догузова в своём Telegram-канале.

По её словам, продажи у туроператоров выросли почти в 2,5 раза по сравнению с обычными днями. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан, Калининград, Крым и Башкирия, рассказала глава Ростуризма.

Продажи туров с кешбэком в рамках очередного этапа программы стартовали 25 августа и должны продлиться до 10 сентября включительно. Отправиться в путешествие со скидкой можно будет с 1 октября до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

«У путешествий осенью, в межсезонье есть свои преимущества — выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых. А с кешбэком — отправиться в путешествие с двойной выгодой», — отмечала ранее Зарина Догузова.

По условиям инициативы государство возмещает гражданам 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей, а при поездках на Дальний Восток размер компенсации теперь составляет до 40 тыс. рублей. Количество путешествий неограниченно, однако продолжительность каждого тура должна составлять не менее трёх ночей.

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Для получения кешбэка путёвку нужно оплатить банковской картой МИР, предварительно зарегистрировав её в программе лояльности на сайте платёжной системы. Деньги поступят на карту автоматически в течение пяти дней после покупки.

«В программе участвуют все регионы страны. Туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20% её стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тыс. человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят», — заявлял ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На осенний этап программы власти выделили из бюджета 3 млрд рублей. Если эта сумма будет полностью выбрана туристами до 10 сентября, то продажи туров с кешбэком будут завершены досрочно.

Тяга к звёздам

На фоне растущей популярности туристического кешбэка в России за последний год заметно увеличилась и стоимость бронирований в рамках инициативы. Так, в настоящий момент при оплате проживания в гостиницах россияне тратят почти на четверть больше, чем в 2021-м. Об этом RT рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

«Резервируя гостиницы по программе туристического кешбэка с 1 октября по 25 декабря, российские туристы платят в среднем 28 тыс. рублей за пять ночей. На аналогичный период годом ранее туристы резервировали размещение стоимостью 22,5 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе компании.

Увеличение затрат туристов специалисты сервиса отчасти связывают с изменившимися предпочтениями граждан. Так, россияне всё чаще выбирают отдых в сертифицированных отелях с присвоенной категорией.

По данным Ostrovok.ru, за последний год доля бронирований в трёхзвёздочных гостиницах выросла с 25 до 33% от общего числа размещений, в четырёхзвёздочных — с 25 до 30%, а в пятизвёздочных — с 4 до 13%. В то же время доля резервирований в отелях без звёзд упала более чем в два раза — с 38 до 15%.

Вид на Нижний Новгород

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© Serguei Fomine

Между тем стоимость авиаперелётов по России за год практически не изменилась, о чём RT сообщили в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру». Согласно оценке компании, сегодня средний чек за перелёт в одну сторону составляет около 6,9 тыс. рублей на период с 1 октября по 25 декабря, тогда как в 2021-м россияне покупали билеты примерно за 6,8 тыс. рублей.

Своими дорогами

Напомним, программа туристического кешбэка впервые заработала ещё в 2020 году. По данным Ростуризма, за время действия инициативы скидки на туры получили уже более 4 млн человек, из них свыше 2 млн — в 2022-м. Всего россияне купили путёвок примерно на 83,5 млрд рублей, а общий размер кешбэка составил порядка 16 млрд рублей.

«Программа способствует развитию туризма не столько в традиционно курортных регионах, сколько в субъектах с историческими и культурными памятниками, а также с внесезонными природными объектами. Для регионов это дополнительный приток средств в бюджет и стимулирование различных экономических секторов, например транспорта, услуг и общепита», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Петергоф

globallookpress.com

© Serguei Fomine

Как ранее подсчитали в Ростуризме, с начала 2022 года внутри страны уже отдохнули более 34 млн россиян, а всего с января по декабрь соответствующий показатель может составить 61 млн. Впрочем, значение всё ещё будет несколько ниже, чем в допандемийном 2019-м — 65 млн.

«Кто-то всё ещё опасается риска заболеть, а кого-то отпугивает изменение стоимости бронирований. Именно поэтому введение стимулирующих программ необходимо продолжать, ведь внутренний туристический потенциал до сих пор ещё не задействован на полную», — отметил в разговоре с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Как полагает специалист, помимо государственных программ, дополнительно простимулировать внутренний туризм в России могут и внешние ограничения. На сегодняшний день страны Евросоюза, например, обсуждают возможность введения полного запрета на выдачу виз россиянам. Хотя в самом ЕС признают, что инициатива вряд ли получит единогласную поддержку всех стран объединения, турпоток из России в Европу уже заметно снизился.

«Усложнение процесса получения визы в европейские страны, повышение времени на авиаперелёты (вместо трёх-четырёх часов теперь с пересадками придётся лететь порядка 24), невозможность расплатиться картами российских банков и сложность в снятии валюты со счетов в отечественных кредитных организациях — всё это уже привело к тому, что объём российских путешественников, прибывающих в Европу, составляет доли процента», — заключил Переславский.