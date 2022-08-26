Драгоценные активы: почему Китай резко увеличил импорт золота из России

Китай в июле нарастил импорт российского золота более чем в восемь раз по сравнению с прошлым месяцем, а в годовом выражении показатель вырос почти в 50 раз. По словам аналитиков, КНР увеличивает закупки драгметалла в условиях введённого ранее запрета на поставки сырья из РФ в страны Европы и США. Одновременно Пекин усиливает торговое сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы объёмы поставок между Россией и Китаем продолжат расти, а по итогам года товарооборот может приблизиться к рекордным $200 млрд.

В июле 2022 года объём импорта российского золота в Китай по сравнению с июнем вырос в 8,6 раза и достиг $108,8 млн. При этом в годовом выражении значение увеличилось почти в 50 раз. Такие данные в пятницу, 26 августа, опубликовало Главное таможенное управление КНР.

Уточняется, что речь идёт о поставках необработанных или полуобработанных видов драгоценного металла. По словам опрошенных RT аналитиков, резкий рост показателей во многом связан с переориентацией российских торговых потоков с западных рынков на восточные.

«На фоне международных ограничений золотодобывающие компании начали перераспределять экспорт на торговые площадки Азии. Необходимо подчеркнуть, что крупнейший рынок золота в мире — именно китайский», — отметила аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Напомним, Евросоюз в июле ввёл запрет на импорт российского золота в рамках седьмого пакета санкций. В частности, ограничения были наложены на ввоз отходов золота, золотых монет и ювелирных изделий с использованием золота. Схожие меры приняли США, Швейцария и Великобритания.

Ранее основным хабом для экспорта российского золота была именно Великобритания (доля страны в общем объёме поставок доходила до 90%), в то время как часть операций шла через Швейцарию и Германию, рассказала RT руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая. Однако после начала спецоперации на Украине Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов приостановила предоставление шести российским предприятиям статуса надёжных поставщиков золота и серебра, отметила специалист.

«Такие действия фактически перекрыли нашим компаниям путь на западные рынки. Более того, под блокирующие санкции подпали многие крупнейшие российские банки, осуществлявшие продажу золота на мировых рынках», — объяснила аналитик.

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На этом фоне Китай нарастил поставки российского золота. Подобные действия Пекина могут быть связаны с желанием азиатской республики вложить часть свободных средств в активы с минимальными рисками, полагают аналитики.

Отметим, что в июле Китай сократил вложения в гособлигации США (трежерис) до рекордно низкого уровня за последние 12 лет. Согласно последнему отчёту ведомства, объём китайских инвестиций в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов уменьшился на $13 млрд — до $967,8 млрд. Таким образом, Пекин пытается лишить США вероятных рычагов давления в вопросах проблемы территориальной принадлежности Тайваня.

«Помимо снижения объёма госдолга США в резервах, китайские власти намеренно ослабляют юань, чтобы сохранить спрос на свою продукцию по всему миру даже в жёсткий кризис. При этом покупки российского золота с небольшим дисконтом к рыночной цене делают импорт сырья для последующей переработки и продажи более выгодным», — рассказал RT специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов.

Энергетическая близость

По данным Главного таможенного управления КНР, за первые семь месяцев 2022 года объём взаимной торговли между Россией и Китаем увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил около $97,7 млрд. Рост показателя во многом связан с увеличением экспорта российских углеводородов, считают эксперты.

«Факт того, что Россия стала главным продавцом нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию, неоспорим на протяжении всего текущего лета. Помимо энергетических ресурсов, Москва активно продаёт Пекину древесину и различные металлы. В том, что товарооборот в этом году побьёт все предыдущие рекорды, глобально сомнений не должно быть ни у кого — масса денежных средств из оборота с Европой постепенно перемещается в Китай», — подчеркнул Оганезов.

Расширение торговых связей между Москвой и Пекином не вызывает оптимизма у стран Запада, которые пытаются побудить китайские власти ввести ограничения против России. Ранее в США предложили ввести санкции за покупку Китаем российских энергоресурсов. Соответствующий законопроект представил сенатор Марко Рубио.

Впрочем, в КНР выступили против введения односторонних рестрикций. По словам официального представителя китайского МИД Чжао Лицзяня, отношения Москвы и Пекина не могут быть подвержены влиянию со стороны третьих сил.

«Китай ведёт нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не нацелено против третьих сторон и не будет подвержено внешнему вмешательству», — отметил Лицзянь.

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Помимо сырой нефти, Москва стремительно наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай, отмечают аналитики. Также активно растут поставки в КНР различных нефтепродуктов, пиломатериалов, угля и в особенности газа, добавила Ольга Беленькая.

«В свою очередь, Россия импортирует из КНР различные виды электроники, сетевое оборудование, мебель, кожу и меха, аксессуары, а также текстиль и игрушки. Кроме того, в лидеры спроса на российском рынке вышли и автомобили китайского производства. После разрыва большинства экономических связей с традиционными западными контрагентами роль Пекина во внешней торговле РФ стремительно растёт», — добавила эксперт.

В 2021 году взаимный товарооборот Москвы и Пекина вырос на 36% и впервые превысил $147 млрд. А с учётом текущих тенденций в нынешнем году может быть установлен новый рекорд, считает Оксана Лукичева.