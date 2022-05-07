NBC: Байден потребовал остановить утечки о разведывательной помощи Украине

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Президент США Джо Байден потребовал от американских спецслужб остановить утечки в прессу сведений о разведывательной помощи Украине.

Об этом информирует телеканал NBC News.

«Байден дал понять, что утечки должны прекратиться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в телефонном разговоре с шефом ЦРУ Уильямом Бернсом, директором Национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином американский президент назвал ряд таких публикаций «контрпродуктивными» и «отвлекающими от наших целей».

Как ранее сообщал CNN, США предоставили Украине разведывательные данные по российскому крейсеру «Москва».

Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг данную информацию. 

14 апреля в Минобороны России сообщили, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован. В сообщении министерства отмечается, что корабль получил серьёзные повреждения.

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