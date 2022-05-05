В результате теракта в израильском городе Эльад погибли три человека
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Об этом сообщает государственная телерадиокорпорация КАН.
«Три человека в возрасте 40 лет были убиты этим вечером после нападения террористов, вооружённых топорами и оружием, в городе Элад. В результате нападения пострадали ещё четыре человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что власти страны примут все необходимые меры для победы над террором.
Армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.