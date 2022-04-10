Премьер Израиля Беннет: власти сделают всё необходимое для победы над террором

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Израиль примет все необходимые меры для победы над террором. Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннет.
Премьер Израиля Беннет: власти сделают всё необходимое для победы над террором
  • AP

«Израиль сделает всё, что потребуется для победы над террором. Мы сведём счёты со всеми, кто имел прямое или косвенное отношение к террористическим актам», — приводит его слова ТАСС.

Беннет отметил, что у армии и службы безопасности Израиля отсутствуют ограничения на борьбу с терроризмом.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в центре Тель-Авива погибли два человека.

Позднее стрельба произошла в кафе израильского города Рахат, были ранены пять человек.

Армия обороны Израиля сообщила, что направит дополнительные подразделения на Западный берег Иордана из-за серии терактов.

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