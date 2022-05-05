В канцелярии премьера Израиля заявили об извинении Путина за высказывание Лаврова

В канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета заявили, что российский президент Владимир Путин разъяснил израильскому коллеге отношение России к еврейскому народу и извинился за высказывание главы МИД Сергея Лаврова.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии главы правительства Израиля.

«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — отмечается в заявлении.

Ранее президент России поговорил по телефону с премьер-министром Израиля. Путин поздравил Беннета с Днём независимости. Стороны выступили за развитие дружественных отношений России и Израиля.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset ответил на аргументы журналиста о том, что «Зеленский — еврей», который «опровергает» позицию России относительно нацификации на Украине. Лавров в ответ заявил, что «может ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь».

Министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит», а «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Позже глава МИД Израиля Яир Лапид потребовал извинений от России из-за заявления Сергея Лаврова.