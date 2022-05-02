Глава МИД Израиля потребовал от России извинений за высказывание Лаврова

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Руководитель израильского внешнеполитического ведомства Яир Лапид потребовал от российской стороны принести извинения за высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о евреях.
Глава МИД Израиля потребовал от России извинений за высказывание Лаврова
  • РИА Новости

Он назвал заявление Лаврова «скандальным».

«Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста», — приводит слова израильского министра РИА Новости.

По его словам, израильская сторона прилагает все усилия для поддержания хороших отношений.

Также он заявил, что российские власти «должны извиниться» перед Израилем и всем еврейским народом.

Ранее Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset ответил на аргументы журналиста о том, что «Зеленский — еврей», который «опровергает» позицию России относительно нацификации на Украине. Лавров в ответ заявил, что «может ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь».

Министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит», а «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

2 мая стало известно, что в МИД Израиля вызвали посла России Анатолия Викторова с просьбой разъяснить недавнее высказывание Лаврова.

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