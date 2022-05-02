МИД Израиля попросил посла России разъяснить заявления Лаврова

В МИД Израиля вызвали посла России Анатолия Викторова с просьбой разъяснить недавнее высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова Министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — приводит РИА Новости сообщение израильского МИД.

Ранее Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset ответил на аргументы журналиста о том, что «Зеленский — еврей», который «опровергает» позицию России относительно нацификации на Украине.

Министр отметил, что «это абсолютно ничего не значит», а «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».