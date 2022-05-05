Путин и Беннет выступили за развитие дружественных отношений России и Израиля

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Глава российского государства поздравил израильского политика с Днём независимости.
Путин и Беннет выступили за развитие дружественных отношений России и Израиля
  • РИА Новости

«Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником — Днём независимости. Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», — сообщила пресс-служба Кремля.

В марте Владимир Путин и Нафтали Беннет обсудили ряд аспектов ситуации, складывающейся на фоне спецоперации России на Украине. Израильский премьер высказал Путину «некоторые соображения» относительно операции по защите Донбасса.

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