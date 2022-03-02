Премьер Израиля Беннет высказал Путину «некоторые соображения» относительно Украины

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Израильский премьер-министр Нафтали Беннет в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным высказал «некоторые соображения» относительно проводимой Россией военной операции по защите Донбасса.
Премьер Израиля Беннет высказал Путину «некоторые соображения» относительно Украины
  • РИА Новости

«Нафтали Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учётом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств», — сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны по условиям урегулирования конфликта, включая «безусловный учёт интересов России в сфере безопасности», а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

Стороны условились о продолжении личных контактов.

Также 2 марта президент России обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

1 марта Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

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