Премьер Израиля Беннет высказал Путину «некоторые соображения» относительно Украины

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным высказал «некоторые соображения» относительно проводимой Россией военной операции по защите Донбасса.

«Нафтали Беннет высказал некоторые соображения в этой связи с учётом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств», — сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны по условиям урегулирования конфликта, включая «безусловный учёт интересов России в сфере безопасности», а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

Стороны условились о продолжении личных контактов.

Также 2 марта президент России обсудил ситуацию на Украине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

1 марта Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.